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Geçtiğimiz Mayıs ayında başlayan kripto paraların önlenemez çöküşünün baş mimarı olarak kabul edilen Terra (LUNA) vakasının baş mimarılarından olan yaratıcı ve CEO Do Kwon için sular durulmuyor. Gelen son haberler bir cadı avının başladığı yönünde oldu.

Çember Daralacak

Büyük bir kripto para yatırımcı grubunun, stablecoin olan Terra’nın (LUNA) kurucusu Do Kwon’un nerede olduğunu bulmak için bir insan avı düzenlediği bildirildi. Financial Times’ın yeni bir raporuna göre, Terra ekosisteminin bu yılın başlarında milyarlarca dolarlık çöküşüne üzülen kripto yatırımcıları Kwon’u avlamak ve kayıplarını telafi etmek istiyor.

UST Restitution Group (URG) olarak bilinen ve 4.400 kişiden oluşan yatırımcılar, kripto girişimcisinin izini sürmek için Kwon’un bilinen son konumlarına uluslararası uçuşlar düzenliyor. Kwon şu anda Interpol ve Güney Koreli yetkililer tarafından mali dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla aranıyor. Ayrıca Singapur ve ABD’deki toplu davaların da hedefinde.

Eski Üyeler ve Yatırımcılardan Açıklama

Çöküşünden önce Terraform Labs tarafından istihdam edilen URG üyesi Kang Hyung-suk, Financial Times’a yaptığı açıklamada, Kwon’un saklanma ihtimalinin yüksek olduğuna inandığı Dubai’ye uçacağını söyledi.

Kang Hyung-Suk’un açıklamaları şu şekilde oldu:

Onu bulmak düşünüldüğünden daha kolay olabilir. Aramaya katılmaları için başka insanları da yanıma almak istiyorum. Onu Dubai’de yakalama şansımız yarı yarıya.

HKTrader takma adını kullanan bir başka örgüt üyesi, stablecoin TerraUSD’ye (UST) yatırım yaparak birikimlerini kaybettiğini söylüyor. HKTrader, Kwon’u Singapur’da takip ederken ona karşı bir grup davası açtığını da açıkladı. Ancak HKTrader, kripto girişimcisi ülkeden ayrıldıktan sonra Kwon’un izini kaybettiğini söyledi.

Bu haftanın başlarında Kwon, kripto endüstrisinden yaklaşık 40 milyar doların kaybolmasına sebep olan Terra’nın dağılmasının tüm sorumluluğunu üstlendiğini söyledi. Kwon, güvenlik endişelerini gerekçe göstererek henüz nerede olduğunu açıklamadı. URG’ye göre Kwon şu anda diğer ülkelerin yanı sıra Dubai, Rusya, Azerbaycan, Seyşeller veya Mauritius’ta bulunuyor olabilir.