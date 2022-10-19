Okuma Süresi: 3 Dakika

Önceki öngörülerinin gerçekleşmesiyle birlikte son çöküş öngörüsü de gerçekleşecen ve yakından takip edilen anonim kripto para analisti ve stratejisti Rager, en büyük kripto paranın son fiyat hareketinin 2018’de yaşanan büyük çöküşünden önceki dönemi hatırlattığını belirterek Bitcoin (BTC) yatırımcılarını uyardı.

Bitcoin’deki Olumsuzluklar

Anonim kripto para analisti Rager, 204 binden fazla Twitter takipçisine Bitcoin 19 bin dolar civarında destek bulmaya devam ederken, talep bölgesinin artık tükenme belirtileri göstermeye başladığını söyledi. Kripto para analistine göre, BTC ne zaman 19 bin doların üzerine çıkmaya çalışsa satıcılar ortaya çıkıyor ve fiyatı aşağı çekiyor:

Hiçbir zaman rallilerde zıplayan top modelinin hayranı olmadım. Çünkü sonu asla iyi bitmez. Borsaların Bitcoin’i tekrar yukarı çekebileceğini umuyorum. Aksi takdirde, bilirsiniz işte…

Rager, ayrıca Bitcoin’deki volatilite eksikliğini de fark ediyor ve bunun kendisine 2018’de BTC’nin 6 bin dolardan 3 bin dolar civarına düşmesine yol açan haftalarda yaşananları hatırlattığını belirterek, “Haftalıkta BTC 200 doların altında bir mum gövdesiyle kapanış yaptı. Bitcoin yatay hareket etti ve sıkıştı. Bu da son derece sıkıcı bir süreçti. Son birkaç hafta bana 2018’in Eylül ayını hatırlatıyor. Piyasanın hareketlenmeden ve bombalanmadan hemen öncesi. Aşağıdaki grafik 2018 yılına ait.” ifadelerini kullandı.

Rager’a göre Bitcoin’de 13 bin dolar ila 14 bin dolar seviyelerine ve hatta daha düşük seviyelere doğru bir düşüş kaçınılmaz.

“BTC, Düşmek için Yükselecek”

Yakından takip edilen anonim kripto para analisti Capo da benzer bir düşünceye sahip. Analist, en büyük kripto paranın mevcut fiyat hareketlerinin 2018 ayı piyasasının zirvesi sırasında piyasa yapısını yansıttığını düşünüyor. Capo, 19 bin dolardaki desteğin eninde sonunda kırılacağına inansa da Bitcoin’in 2018’de olduğu gibi yüzde 50’lik bir devalüasyon daha yaşayacağını düşünmüyor:

Bugünlerde bu 2018 fraktalını paylaşan pek çok insan var. Ancak, fiyatın daha düşük tepeler yapmaya devam etmesi ve ardından 2018’deki gibi yüzde 50 düşmesi gerektiğini düşünüyorlar ve fraktalların ana yönü gösterdiğini, ancak düşük zaman dilimi fiyat hareketini veya kırılım yüzdesini göstermediğini görmezden geliyorlar.

Analist, BTC‘nin 19 bin dolardaki desteği kırmadan ve 14 bin dolarla dibe vurmadan önce 21 bin dolara yükseliş bekliyor.