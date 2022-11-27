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Terra (LUNC) topluluğu yeniden diriliş projesi kapsamında çarpıcı adımlar atarken, güncel gelişmeler ve veriler heyecan yaratıyor.

Casino, 4 Günde 1 Milyon LUNC Yaktı

Geçen hafta hayata geçen Terra (Classic) Casino uygulaması, topluluğun yakım mekanizmasına katıkıda bulunmaya başladı. Arzı azaltarak LUNC fiyatını yeni zirvelere taşmayı hedefleyen topluluk, %0,2 yakım/vergi mekanizması ile bu hayali gerçekleştirmeyi hedefliyor. Casino, yayına girdikten itibaren 1 milyon LUNC yakmayı başardı. Uygulama, topluluktan büyük ilgi görüyor. Bahis platformu, 1 milyon token’ı 4 gün içinde yaktı. Platform ayrıca topluluk için ilginç bir etkinliğin lansmanını yaptı. Topluluk tarafından yapılan açıklamada “İnanılma! Az önce 1 milyon LUNC yaktık. Ve sadece dört gün içinde! Muhteşem bir sürpriz geliyor. Bu süreçte katkıda bulunan herkese teşekkürler” ifadelerini kullandı. Terra Casino Cuma günü bir tweet’te 1.096.015 LUNC yakma başarısını ortaya koyan bir resim paylaştı.

Kritik başarı hakkında konuşan TerraCVita Geliştirme Başkanı ve Terra topluluğunun önde gelen üyelerinden Rex “Rexzy” Harrison, Casino’nun katkısından duyduğu heyecanı dile getirdi ve platformun, eğer yeterince destek alırlarsa LUNC yakımlarında ulaşabileceği rekor rakamlara dikkat çekti. Rexzy ayrıca 1 milyon LUNC yakmalarının yalnızca zincir üstü para yatırma ve çekme işlemleri için geçerli olduğuna dikkat çekti. Yönetici, “Vay canına, TerraCasino kısa sürede 1 milyon LUNC yaktı ve bu sadece zincirdeki para yatırma ve çekme işlemleri.” açıklamasını yaptı.

Şeffaflık Vurgusu!

Rexzy, Terra Casino’nun önceki tweet’ine yanıt olarak, platformun daha fazla desteklenmesi durumunda, daha büyük oranda yakımlar yapılabileceğini belirtti. Kritik gelişme, LUNC topluluğunun üyelerinden farklı tepkiler aldı Bazıları yeni başlatılan platformu başarısından dolayı alkışlarken, diğerleri düşük yakım oranı ve blok zincirindeki yakım iddiasının doğruluğunu teyit edememesi nedeniyle eleştirdi. Yakılan 1 milyon LUNC’un tahmini 176 dolar değerinde olduğunu belirtmekte fayda var.

Şeffaflıkla ilgili endişeler, Casino’nun faaliyete geçtiği ilk gün dile getirildi. Rexzy’nin geçtiğimiz Perşembe günü Casino lansmanını duyurdu ve TerraCVita’nın 6 ayda 26 milyar LUNC’a kadar yakma potansiyeline sahip olduğunu iddia etti. Casino, LUNC ile ilgili tüm bahis hacimlerinin %0,2’sini yakmayı planlıyor. Analistler, güvenilir yol haritası nedeniyle LUNC’un başarılı olabileceğini belirtti.