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Dev Altcoin Hack’lendi, Fiyat %95 Düştü!

Wu Blockchain bildirdiğine göre, Layer 1 altcoin'i Elrond Network, çalınan ve piyasaya sürülen 1.65 milyon dolardan fazla token ile saldırıya uğradı.
13:00
7 Haziran 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Wu Blockchain bildirdiğine göre, Layer 1 altcoin’i Elrond Network, çalınan ve piyasaya sürülen 1.65 milyon dolardan fazla token ile saldırıya uğradı ve bu da EGLD token’ında yüzde 95’lik büyük bir düşüşe neden oldu. Saldırıda merkeziyetsiz kripto para borsası MAIAR’ın hedef alındığı gelen bilgiler arasında.

Saldırının Detayları

Hack‘le bağlantılı ve f854j, fu950 ve 4ww0rt ile biten en az üç adres bulunuyor ve bu adreslerin aynı anda oluşturulduğu görülüyor. Söz konusu adreslere ilk olarak Binance borsasından fon aktarımı yapıldı ve ardından “dağıt” işlevine sahip bir akıllı sözleşme uygulandı. Sonraki bir saat içinde, çekim yapma işleviyle yeni bir operasyon gerçekleşti ve ardından hacker’lar 1.65 milyon dolar değerinde token aldı. Hacker’ların tek bir operasyonla bu kadar büyük miktarda parayı nasıl çekebildikleri henüz netleşmiş değil.

Bazı geliştiriciler, saldırının weEGLD ve EGLD akıllı sözleşmelerinin likiditesindeki boşluğa dayanan bir saldırı olduğu üzerinde duruyor. Borsa veya ağ tarafına bağlı olabileceğinden, boşluğun doğası belirsizliğini koruyor.

Hacker’lar fonları çaldıktan sonra yeni adresler oluşturarak ve fonları bir ağdan diğerine taşıyarak kasıtlı olarak izlerini gizlemeye çalışıyorlar. Ne yazık ki onlar için kripto para karıştırma (mixer) çözümleri kullanmadan fonların izini yok etmek neredeyse imkansız.

Hacker’ların Hedefinde USDC Paritesi Vardı

Elrond‘un fiyatındaki yüzde 95’lik düşüş yalnızca EGLD/USDC ticaret çiftinde görüldü. Birçok dev kripto para borsasında EGLD için ağırlıklı olarak USDT ile alım satım yapılabiliyor olması USDC karşısındaki büyük düşüşün neden olabileceği volatilitenin önüne geçti.

Edinilen bilgilere göre, bir merkeziyetsiz borsanın (DEX) API’si hack’in gerçek nedenini belirlemenin ve fonları iade etmenin veya kaybı telafi etmenin önüne geçiyor.

Öte yandan hacker’lar paralarını stablecoin USDC’yi kullanarak çekmeye karar verecek olursa, söz konusu stablecoin’in merkezi yapısı nedeniyle büyük olasılıkla başarısız olacaklar.

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