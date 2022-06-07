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Sektör İçin Kritik Gün! Tehlike Çanları Çalıyor: Hedefte Altcoin Projeleri Var

Terra (LUNA) krizi sonrası dikkatleri bir kez daha üzerine çeken kripto para piyasası, yine hükümetlerin hedefinde. 
13:30
7 Haziran 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika
Terra (LUNA) krizi sonrası dikkatleri bir kez daha üzerine çeken kripto para piyasası, yine hükümetlerin hedefinde.

SEC, Altcoin Projelerini Hedef Alabilir

Kripto para sektörü, bugün ABD’de görüşülmesi beklenen bir yasa tasarısına odaklandı. Uzmanlara göre bu, kripto para tarihinde bir dönüm noktası olabilecek bir adım. Yasa tasarısı, Demokrat senatör Kirsten Gillibrand ve Cumhuriyetçi senatör Cynthia Lummis tarafından kaleme alındı. Bir Bitcoin destekçisi olan Lummis’in tasarının merkezinde yer alan Bitcoin ekosistemini büyük ölçüde desteklemesi bekleniyor. Ancak, altcoin’ler için durum farklı.
Bir YouTuber olan Chico Crypto, merakla beklenen kripto yasa tasarısının ‘çok ilginç’ olacağını söyledi. Tasarı, kripto para birimlerinin tanımlarını ve SEC’in düzenleyici kapsamını genişletiyor. Bu, birçok altcoin projesinin SEC’in inceleme ve sorumluluk alanına girebileceği anlamına gelebilir. Analist ayrıca, bu varlıklar menkul kıymet olarak kabul edilebilirlerse, altcoin piyasası için kötüye işaret olduğunu da sözlerine ekledi. Uzmanlara göre, yasa tasarısı altcoin’ler üzerindeki SEC baskısını ve hakimiyetini  güçlendirebilir. Analist, SEC kapsamındaki kripto paraların kapsamını açıklayarak, şunları söyledi:
Bu yasa tasarısı, satışlardan kar elde eden veya token çıkarma sürecinde finansal çıkar sağlayan tokenleri içerir. Merkezi olmayan özerk kuruluşlar (DAO’lar) bu tanımın kapsamına girmeyebilir. Bu durumda, birçok proje bu yasa tasarısından etkilenebilir. Tasarıda boşluklar olabilir ve muhtemelen SEC’e birçok altcoin projesinin fişini çekme gücü verebilir

Vergi Muafiyetinin Detayları, Sızdırıldı

Altcoin‘lerin çoğu, token olarak algılanır ve bu şekilde fayda sağlar. Bu nedenle, SEC’in erişimini genişlettiği için bu muhtemelen sorun yaratabilir.  İlginç bir şekilde, senatör Lummis Wyoming’i temsil ediyor. Wyoming, DAO’ların LLC olarak kaydolması için bir çerçeve oluşturan ilk eyaletlerden biriydi. Bu nedenle, eyalete gelen büyük bir sermaye ile, Wyoming muhtemelen bu alanda öncü olacak.
Öte yandan, kripto para ticareti yoluyla kazanılan belirli bir kâr için vergi muafiyeti söz konusu olabilir. Tasarı, mal veya hizmetlere harcanması durumunda kripto kârında 100 dolara kadar sermaye kazancı vergisinden muaf tutulacak. Ancak, tasarının ilk taslağının sızdırılmış bir raporu, muafiyet sınırının 600 dolar olarak belirlenmesini önerdi.

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