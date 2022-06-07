Uzun vadeli Bitcoin yatırımcıları, önceki ayı piyasalarından gelen kayıplara benzer kayıplar yaşamaya başlıyor ve Glassnode, acının devam edebileceğine ve hatta daha da kötüleşebileceğine inanıyor.

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Uzun vadeli Bitcoin yatırımcıları, 2020’nin Mart ayındaki teslimiyetten (kapitülasyon) ve 2018-2019 ayı piyasasından bu yana verilen en büyük kayıpları veriyor olabilirler ancak bir toparlanma için beklemeye devam etmek zorunda kalabilirler.

Borsalara yatırılan kripto paraların değeri ölçülerek hesaplanan Glassnode’un 6 Haziran 2022 tarihli The Week Onchain raporuna göre, uzun vadeli BTC yatırımcılarının (LTH) gerçekleşen toplam kayıpları 29 Mayıs’a kadar piyasa değerinin yüzde 0,006’sını geçti.

Kayıplar Artarak Sürebilir

Önceki ayı piyasalarındaki tarihi kayıp modellerinin tekrarlanması halinde bir süre daha dramatik kayıplar yaşanabilir. LTH kayıpları, 2018’den 2019’a kadar piyasa değerinin yüzde 0,015’i ile zirveye ulaşmış ve kayıpta geçirilen süre yaklaşık bir yılı bulmuştu. Şu an için uzun vadeli Bitcoin yatırımcılarının mevcut kayıpları yaklaşık bir aydırdır gözlemleniyor.

Glassnode, LTH kayıplarının artık önceki ayı piyasalarındakilere benzediğini, ancak gerçekten karşılaştırılabilir hale gelmeden önce daha uzun bir süre sürmesi gerektiğini belirterek raporda şunlar belirtiliyor:

Borsalara yatırılan kripto paralardaki LTH kayıpları, önceki ayı piyasalarıyla karşılaştırılabilir bir büyüklüğe ulaştı. Ancak, henüz bir süre biçmek için bir bileşene sahip değiliz.

Glassnode, LTH’yi en az 155 gün boyunca kripto paralarını hareket ettirmemiş yatırımcılar olarak tanımlıyor. Bununla birlikte, 2019’un Aralık ayında önce BTC satın alan herkes, şimdilik yatırımlarına devam edebiliyor. Bitcoin’in hem 2019 hem de 2020’de fiyatların dip seviyelerinden sıçrayarak hızla toparlandığını da belirtmekte fayda var. Birçok uzman, önemli bir fiyat toparlanmasının gerçekleşmesinden önce büyük olasılıkla bir teslimiyet olayının yaşanacağı görüşünde.

Avrupalı Yatırımcılar Düşüş Eğiliminde

Fiyattaki kasvetli görünümüne rağmen, borsada işlem gören Bitcoin fonları (ETF) gibi dijital varlık yatırım ürünlerine girişler geçen hafta 100 milyon doları aştı. CoinShares’ın 6 Haziran 2022 tarihli raporu, girişlerin çoğunun Amerika’dan geldiğini, Avrupalı ​​yatırımcıların şu anda hala düşüş eğilimi gösterdiğini ortaya koyuyor.

CoinShares, raporda Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) arasındaki borsa akışlarındaki farka da dikkat çekiyor. Verilere göre, 2022 yılında borsalardan BTC çıkışları yaklaşık 506 milyon dolarken, borsalardan ETH çıkışları 357 milyon dolar seviyesinde. Bu, ETH için piyasa duyarlılığının şu anda BTC’ye kıyasla çok daha kötü olduğunu gösteriyor.

CoinGecko’nun sağladığı verilerine göre, Bitcoin fiyatı son 24 saatte yüzde 5,3 düştü ve 29 bin 618 dolardan işlem görüyor. Ethereum, ise yüzde 6,7 değer kaybetti ve geçen ay kaydedilen yüzde 34’lük kayıpla birlikte yazım sırasında bin 767 dolardan işlem görüyor.