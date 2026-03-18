DeFi Sektöründe Toplam Kilitli Varlıklar Yeniden 100 Milyar Doları Geçti

Merkeziyetsiz finans protokollerinde kilitli toplam değer (TVL), uzun süre sonra ilk kez yeniden 100 milyar doların üzerine çıktı. Bu eşik, Şubat başından beri ilk kez aşıldı. DeFi alanındaki varlıklar, yılın başında yaşanan gerilemenin ardından toparlanma sürecine girerek 100 milyar dolar seviyesine ulaştı.

DeFi’de Gelişmeleri Belirleyen Başlıca Protokoller

Toplam kilitli değerin büyük bir kısmı birkaç önde gelen platformda bulunuyor. Likit staking konusunda lider konumda yer alan Lido’da yaklaşık 27,5 milyar dolar değerinde varlık bulunuyor. Merkeziyetsiz borç verme platformları arasında öne çıkan Aave’nin toplam kilitli varlığı 27 milyar dolara yaklaşıyor. Son dönemde hızla büyüyen yeniden staking protokolü EigenLayer ise yaklaşık 13 milyar dolarlık bir hacme sahip. Bu üç platformun toplamı, DeFi ekosistemindeki toplam varlıkların yaklaşık üçte ikisini oluşturuyor. Bu durum, sektör genelinde değerin birkaç büyük platformda yoğunlaştığını gösteriyor.

DefiLlama’nın sağladığı veriler, TVL artışına paralel olarak ekosistemde ciddi bir hareketlilik yaşandığını gösteriyor. DeFi protokollerinde dolaşımdaki stabilcoin’lerin toplam piyasa değeri 316,5 milyar dolar seviyesine ulaşırken, merkezsiz borsalarda son 24 saatteki işlem hacmi 8,87 milyar dolara çıktı. Sürekli sözleşmelerin hacmi ise 28,4 milyar doları buldu. Bu rakamlar, varlıkların sadece protokollerde kilitli kalmadığını, aynı zamanda aktif biçimde işlem gördüğünü ortaya koyuyor.

Varlıkların Yeniden Artmasındaki Temel Etkenler

Uzmanlar, TVL’deki toparlanmanın birkaç faktörün birleşiminden kaynaklandığı görüşünde. Getiri sağlayan varlık stratejileri kayda değer ölçüde çeşitlendi. Yeni platformlarda bir araya getirilen ve StableYield olarak tanımlanan yöntemler sayesinde kullanıcılar, DeFi protokolleri arasında farklı katmanlarda getiri elde edebiliyor. Ayrıca, kurumsal yatırımcılar merkeziyetsiz finans alanına daha fazla ilgi gösteriyor. Varlık yöneticileri özellikle staking ve likit staking ödülleriyle yapısal getiriler sağlamayı hedefliyor.

Mantle Network, son dönemde DeFi alanındaki hareketliliğin önemli bir parçası oldu. Bu ağ üzerinde kilitli varlıkların toplamı 1 milyar doları aşarken, stabilcoin hacmi de 980 milyon dolara yaklaştı. Ethereum tabanlı akıllı sözleşmelerde ise günlük aktif adres ve işlem sayısında rekorlar tazelendi. Bu durum, yeni kullanıcı katılımının ve işlem hacminin yüksekliğini göstererek sektörün canlılığını güçlendiriyor.

18 Mart’ta başlatılan Moody’s Token Integration Engine ise kurumsal altyapı açısından öne çıkıyor. Gerçek zamanlı kredi notlarını blokzincirine taşıyan bu ürün, risk yönetimi çerçevesinde faaliyet gösteren şirketlerin DeFi yatırımlarını arttırmalarına olanak sağlayabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Piyasa Dinamiklerinde Önemli Seviyeler

100 milyar dolarlık seviye, psikolojik açıdan önem taşısa da tek başına belirleyici bir gösterge olarak kabul edilmiyor. Asıl soru, bu değerin korunup korunamayacağı ve bir sonraki direnç olarak öne çıkan 120 milyar dolar seviyesine doğru bir hareket olup olmayacağı. Sektör temsilcileri, mevcut itici güçlerin devam etmesinin bu açıdan belirleyici olabileceği görüşünde.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) tarafından sağlanan düzenleyici netliğin, kurumsal sermaye üzerindeki risk algısını azaltarak merkeziyetsiz finans protokollerine olan ilgiyi artırabileceği ifade ediliyor. Özellikle likit staking ve borç verme platformlarına yeni fon girişlerinin devam etmesi durumunda, yukarı yönlü hareketin sürmesi muhtemel görülüyor. Şimdilik, 100 milyar dolar seviyesi yeniden aşılmış durumda.