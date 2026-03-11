CoinGecko 2026 Sıcak Cüzdan Sıralamasında Trust Wallet Zirvede Yer Aldı

Kripto para piyasasında büyük hacimli kullanıcı kitlesine sahip dijital cüzdanlar, 2026 yılı için CoinGecko’nun güncel sıralamasında bir kez daha öne çıktı. Listenin ilk sırasında Trust Wallet yer alırken, onu MetaMask, Coinbase Wallet, Phantom, Exodus, Blockchain.com ve Atomic Wallet izliyor. Bu sıralama, hem kullanıcı tercihlerine hem de EVM ile Solana ekosistemleri arasında oluşan rekabete dair güncel bir tablo ortaya koydu.

Trust Wallet Küresel Liderliğini Korudu

Trust Wallet, sıcak cüzdanlar arasında ulaştığı indirme ve kullanıcı sayısıyla listenin başında yer alıyor. Yüzden fazla blokzinciriyle entegre olabilen bu cüzdan, dünya genelinde 140 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı. Platformda yakın zamanda başlatılan adres zehirlenmesine karşı koruma özelliği, kullanıcılar için ek bir güvenlik katmanı sunuyor. Bu yeni güvenlik önleminin, Trust Wallet’ın çoklu zincir desteğiyle ön plana çıkma stratejisine önemli bir katkı yaptığı aktarıldı.

MetaMask ve Phantom: Ekosistemlerin Kesişim Noktası

MetaMask, Ethereum ve EVM uyumlu ağlarda başlıca tarayıcı uzantısı olarak hâlâ en popüler cüzdanlardan biri olarak ikinci sırada yer buldu. Şirket, son dönemde Mastercard ile gerçekleştirdiği yeni entegrasyonla kullanıcıların cüzdanlarını doğrudan ödeme aracı olarak kullanabilmesine imkân tanıyan bir özelliği devreye aldı. Bu gelişme, MetaMask’ın ürün geliştirme politikası açısından son yıllardaki en dikkat çekici yenilik olarak öne çıkarıldı.

Dördüncü sırada yer alan Phantom, özellikle Solana blokzinciriyle olan derin entegrasyonuyla dikkat çekiyor. 2024 yılından itibaren Ethereum ve Bitcoin desteği sunsa da, Phantom’un kullanıcı tabanının büyük bölümü hâlâ Solana ekosisteminden geliyor. Cüzdanın global bir listede üst sıralara çıkması, Solana’nın genel kripto benimsenmesindeki yükselişini gözler önüne seriyor.

Çok Zincirli ve Masaüstü Cüzdanlara Talep Sürüyor

Coinbase Wallet ise, geniş erişim ağıyla üçüncü sırada konumlandı. Exodus ve Atomic Wallet da çoklu ağ desteği ve masaüstü kullanım kolaylığıyla kullanıcıların tercih ettiği cüzdanlar arasında yer alıyor. Özellikle merkezi olmayan borsaların ve çoklu varlık yönetiminin ön plana çıkması, bu tip cüzdanların önemini artırmış durumda.

Blockchain.com cüzdanı ise uzun süredir sektörde faaliyet gösteriyor ve bu özelliğiyle yedinci sıradaki Atomic Wallet ile birlikte listenin istikrar gösteren isimlerinden biri olarak öne çıktı. Hem mobil hem masaüstü platformlarda erişilebilir olan bu cüzdanlar, kullanıcıların farklı varlıklarını tek bir arayüzde güvenle saklamasına fırsat tanıyor.

Kripto dünyasında sıcak cüzdanların popülerliği, farklı blokzincir ekosistemlerinin rekabetiyle birlikte kullanıcı alışkanlıklarını sürekli değiştiriyor. CoinGecko’nun yayınladığı son sıralama, sektör genelinde kullanıcı tercihlerinin güncel yönünü ve cüzdan geliştiricilerinin rekabetteki konumunu net biçimde ortaya koydu.