Çekya Merkez Bankası rezerv portföyüne Bitcoin eklemeyi tartışıyor

Çekya Merkez Bankası Başkanı Aleš Michl, Las Vegas’ta düzenlenen Bitcoin 2026 konferansında yaptığı sunumda, merkez bankalarının rezerv varlıklarını yeniden değerlendirmesi gerektiğini savundu. Michl’in bu açıklaması, bankanın geleneksel varlıklar dışında Bitcoin’i de resmi portföyde bir seçenek olarak değerlendirdiğini gösteriyor. Çekya Merkez Bankası, ülkenin en üst düzey finansal kurumu olarak para politikası ve finansal istikrar konularında belirleyici bir role sahip bulunuyor.

Bitcoin’in Rezerv Portföylerindeki Rolü Araştırıldı

Michl, bankanın yaklaşık 180 milyar dolar tutarındaki rezervlerinin ülke gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 44’üne karşılık geldiğini belirtti. Sunumunda, çeşitliliğin artırılması için tahvil ve altın gibi klasik araçların ötesine geçilmesine vurgu yaptı. Banka tarafından yürütülen iç araştırmada, Bitcoin’in rezerv portföylerine dahil edilmesi durumunda uzun vadeli getiriler üzerinde nasıl bir etkisi olabileceği incelendi.

Araştırma sonuçlarına göre, rezervlerin yüzde 1’inin Bitcoin’e ayrılması beklenen getiriyi artırırken, genel risk üzerinde belirgin bir artış yaratmıyor. Bunun en önemli nedeni olarak, Bitcoin’in diğer rezerv varlıklarıyla düşük korelasyona sahip olması öne çıkıyor. Ayrıca, önceki çalışmalarda altın ve Bitcoin’in döviz rezervlerindeki performansı da karşılaştırıldı. Bulgulara göre, Bitcoin daha düşük sermaye gerektirirken belirgin getiri potansiyeli sunabiliyor. Ancak, bankanın notlarına göre elde edilen tüm sonuçlar tamamen geçmiş verilere dayanıyor, geleceğe yönelik kesin bir öngörü oluşturulmuyor.

“1 puanlık Bitcoin portföy dağılımının, beklenen getiriyi artırdığı ve portföyün genel riskini kayda değer biçimde yükseltmediği görüldü. Bu sonuç, Bitcoin’in diğer rezerv varlıklarıyla düşük korelasyonundan kaynaklanıyor.”

Avrupa Merkez Bankası Yaklaşımına Alternatif

Aleš Michl’in bu tutumu, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın görüşlerinden belirgin biçimde ayrışıyor. Lagarde, daha önce merkez bankası rezervlerinin yalnızca güvenli, likit ve sağlam varlıklardan oluşması gerektiğini savunmuş ve Bitcoin’in resmi rezervlere dahil edilmesini kesin şekilde reddetmişti. Ancak Michl’in sunumunda, gerçek piyasa verileriyle desteklenen analizlere yer verildi ve geleneksel tutuma eleştirel bir yaklaşım sergilendi.

Finansal analiz uzmanı Štěpán Uherík de bu tartışmanın artık merkez bankalarının Bitcoin’i portföylerinde tamamen göz ardı edip edemeyeceği konusu etrafında döndüğünü ifade etti. Uherík, Bitcoin’in devam eden piyasa alım-satım faaliyeti ve karşı taraf riskinin bulunmaması nedeniyle merkez bankalarının ilgisini çekebileceğini öne sürdü. Ayrıca, Çekya’da gelişmiş bir Bitcoin ekosisteminin bulunduğuna da dikkat çekti.

Rezerv Stratejisi ve Dikkatli Yaklaşım

Çekya Merkez Bankası, daha önce blokzincir tabanlı varlıklar için oluşturduğu ayrı bir test portföyünde Bitcoin’i de değerlendirmiş, ancak bu varlıkları henüz resmi rezervlerine dahil etmemişti. Başkan Michl’in son açıklamaları, Bitcoin’in gerek merkez bankası tartışmalarında gerekse rezerv teorisinde önemli bir gündem maddesi olmaya başladığını gösteriyor. Banka yine de resmi rezervlerin dağılımında temkinli davranıyor.

Bir başka güncel raporda, Çekya Merkez Bankası’nın rezervlerindeki altın miktarını 100 ton hedefiyle artırmaya devam ettiği, mevcutta ise 67,2 ton altına sahip olduğu belirtildi. Banka, altın ağırlığındaki bu artışın portföyde risk-getiri oranında ciddi bir değişiklik yaratmadığını da açıkladı.

Diğer taraftan banka analistleri, Bitcoin’in finansal özelliklerinin zaman içinde istikrarsız ve volatil olduğuna dikkat çekerek risk unsurunun altını çizdi. Bitcoin’in ana rezervlere dahil edilmesi “mantıklı bir bileşen” olarak görülse de, aktif bir tahsis olarak uygulanmıyor. Yine de, Michl’in detaylı sunumu, Bitcoin’i düzenlenmiş portföy tartışmalarında geleneksel varlıkların yanında konumlandırarak merkez bankalarının çeşitlendirme stratejilerine yeni bir boyut getiriyor.