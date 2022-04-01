X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


  • CoinTürk
  •   Ortaklıklar Artıyor: Bu 2 Meme Coin Artık Bu Sektörde de Var!

Ortaklıklar Artıyor: Bu 2 Meme Coin Artık Bu Sektörde de Var!

Kripto piyasasının parlayan yıldızları bu iki meme coin, BitPay'le anlaşan bu sektörde de bir ödeme yöntemi olarak kabul ediliyor.
14:22
1 Nisan 2022
Ayşe Kılıçarslan Yazar: Ayşe Kılıçarslan

Shiba Inu (SHIB) ve Dogecoin (DOGE), artık bir et şirketi olan meatmeCA tarafından ödeme yöntemi olarak kabul ediliyor. MeatmeCA, bu ödemeleri BitPay aracılığıyla sağlamayı planlıyor. Firma, müşterileri yerel çiftçilerle buluşturması ve online et satışları ile tanınıyor. Bu gelişme ile meatmeCA, BitPay’i kasalarına entegre ettiklerini ve dolayısıyla BitPay destekli SHIB, DOGE ve diğer kripto para birimlerinin artık firmalarında geçerli olduğunu doğruluyor.

BitPay’in Sağladığı Ayrıcalıklar

BitPay, SHIB ve DOGE’nin yanında Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Dogecoin (DOGE), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) ve Wrapped Bitcoin (WBTC)’yi de destekliyor. Böylece müşteriler, meatmeCA’da alışverişlerini bu kripto para birimlerini bir ödeme yöntemi olarak kullanarak yapabiliyor. Ayrıca stablecoinler de BitPay’de destekleniyor. Dolayısıyla BUSD, DAI, GUSD, USDC ve USDP ile de müşteriler ödeme sağlayabiliyor.

BitPay, Shiba Inu’yu 2021’in sonlarına doğru desteklemeye başlamıştı. Bu, BitPay’i ödeme yöntemi olarak kabul gören yüzlerce noktada SHIB’in de kabul görmesini sağlarken diğer yandan da bu meme tokenın benimsenmesine de katkıda bulunmuştu. BitPay hali hazırda SlingTV, American Cancer Society, Newegg, Menufy, Carolina Hurricanes ve Twitch gibi büyük firmalarda ödeme yöntemi olarak kabul ediliyor.

SHIB ve DOGE Fiyat Hareketleri

Kripto piyasası, toparlanmalarının ötesinde yükselişe girdiği bir dönem yaşıyor. Shiba Inu ise son 24 saatteki %8’e yakın düşüşüyle yaklaşık 0,00002560 dolardan işlem görüyor. DOGE’nin de son 24 saatteki %6’dan fazla bir düşüşle 0,1365 dolardan işlem gördüğü görülüyor. Ayrıca haftalık olarak bakıldığında SHIB’in %2,84 ve DOGE’nin ise %1,12’lik bir yükseliş gösterdiği de grafiklerde gözlemleniyor.

Bu süreçte fırsat kollaması ile bilinen balinalar da SHIB alımlarına devam ediyor. Bir balina izleme hizmeti olan WhaleStats, son 24 saat içerisinde Bombur adlı anonim bir balinanın yaklaşık 4,4 milyon değerinde 175,2 milyar SHIB tokenı aldığını belirtiyor. Ayrıca sık SHIB almasıyla bilinen diğer bir anonim balina Gimli ise, 30 Mart’ta 11 milyon dolar değerinde 421 milyar SHIB satın aldığı da raporlanıyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
İlgili Yazılar
Dogecoin Kurucusu Billy Markus, Shiba Inu’nun Metaverse Projesini Sert Eleştirdi!
Dogecoin Kurucusu Billy Markus, Shiba Inu’nun Metaverse Projesini Sert Eleştirdi!
Shiba Inu’nun Metaverse Projesinde Yeni Detaylar! SHIB’in Popülerliği Artmaya Devam Ediyor
Shiba Inu’nun Metaverse Projesinde Yeni Detaylar! SHIB’in Popülerliği Artmaya Devam Ediyor
Meme Coin Kurucusundan Dijital Para Birimi Atağı: Diğer Meme Tokenlar Aldatmaca mı?
Meme Coin Kurucusundan Dijital Para Birimi Atağı: Diğer Meme Tokenlar Aldatmaca mı?
Shiba Inu’nun 2022 Hedefleri: Balina Hareketleri ile SHIB Geri Döndü!
Shiba Inu’nun 2022 Hedefleri: Balina Hareketleri ile SHIB Geri Döndü!
Shiba Inu, Bir Haftada Yüzde 25 Arttı! Projenin İleriye Dönük Planlarında Yatırımcıları Ne Bekliyor?
Shiba Inu, Bir Haftada Yüzde 25 Arttı! Projenin İleriye Dönük Planlarında Yatırımcıları Ne Bekliyor?
Dogecoin Benzeri Meme Coinler Nereden Alınır?
Dogecoin Benzeri Meme Coinler Nereden Alınır?
WhaleStats Verileri: Dev Balinalar Shiba Inu Satarken Bu İki Coin’i Biriktiriyor
WhaleStats Verileri: Dev Balinalar Shiba Inu Satarken Bu İki Coin’i Biriktiriyor
Bu Hamleler Shiba Inu’ya (SHIB) ATH Getirebilecek Mi?
Bu Hamleler Shiba Inu’ya (SHIB) ATH Getirebilecek Mi?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
NFT’ler İçin Yeni Dönem: Kredi Kartı İle Ödeme Bu Platformda Başladı!
Rock’n’Verse’ün Dev NFT Çekilişi Bugün: 8,35 Ethereum (ETH) Giveaway!
Bir Fast Food Zinciri Daha NFT Trenine Atladı!
Popüler Sosyal Medya Devi, 'Kripto Spekülasyonlarını' Gerekçe Gösterdi! NFT Hesaplarını Engelledi
Sosyal Medya Devi, ‘Kripto Spekülasyonlarını’ Gerekçe Gösterdi! NFT Hesaplarını Engelledi
Son Teknik Analizler
MATIC, LRC, XRP ve ADA Coin Yorumları!
Solana (SOL), Cardano (ADA) ve Polkadot (DOT) Grafik!
Bitcoin, LUNA, AVAX, ETC ve EGLD Yorum!
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP) Yorum!
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Platformu Hacklendi! Milyonlarca Dolar Kayıp!
Bu Altcoin’ler Yükselişe Liderlik Ediyor: İşin İçinde DeFi Var!
Ünlü Borsa’dan DeFi Projesi: CeFi ve DeFi Birleşimi!
İki DeFi Protokolü Saldırıya Uğradı! Bu Altcoin'ler Çakıldı! İşte Saldırının Bilançosu
İki DeFi Protokolü Saldırıya Uğradı! Bu Altcoin’ler Çakıldı! İşte Saldırının Bilançosu
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin Haberleri
Bitcoin ve Kripto Paralara Nereden Başlamalı, Nasıl Takip Etmeli?
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022