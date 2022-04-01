Kripto piyasasının parlayan yıldızları bu iki meme coin, BitPay'le anlaşan bu sektörde de bir ödeme yöntemi olarak kabul ediliyor.

Shiba Inu (SHIB) ve Dogecoin (DOGE), artık bir et şirketi olan meatmeCA tarafından ödeme yöntemi olarak kabul ediliyor. MeatmeCA, bu ödemeleri BitPay aracılığıyla sağlamayı planlıyor. Firma, müşterileri yerel çiftçilerle buluşturması ve online et satışları ile tanınıyor. Bu gelişme ile meatmeCA, BitPay’i kasalarına entegre ettiklerini ve dolayısıyla BitPay destekli SHIB, DOGE ve diğer kripto para birimlerinin artık firmalarında geçerli olduğunu doğruluyor.

BitPay’in Sağladığı Ayrıcalıklar

BitPay, SHIB ve DOGE’nin yanında Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Dogecoin (DOGE), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) ve Wrapped Bitcoin (WBTC)’yi de destekliyor. Böylece müşteriler, meatmeCA’da alışverişlerini bu kripto para birimlerini bir ödeme yöntemi olarak kullanarak yapabiliyor. Ayrıca stablecoinler de BitPay’de destekleniyor. Dolayısıyla BUSD, DAI, GUSD, USDC ve USDP ile de müşteriler ödeme sağlayabiliyor.

BitPay, Shiba Inu’yu 2021’in sonlarına doğru desteklemeye başlamıştı. Bu, BitPay’i ödeme yöntemi olarak kabul gören yüzlerce noktada SHIB’in de kabul görmesini sağlarken diğer yandan da bu meme tokenın benimsenmesine de katkıda bulunmuştu. BitPay hali hazırda SlingTV, American Cancer Society, Newegg, Menufy, Carolina Hurricanes ve Twitch gibi büyük firmalarda ödeme yöntemi olarak kabul ediliyor.

SHIB ve DOGE Fiyat Hareketleri

Kripto piyasası, toparlanmalarının ötesinde yükselişe girdiği bir dönem yaşıyor. Shiba Inu ise son 24 saatteki %8’e yakın düşüşüyle yaklaşık 0,00002560 dolardan işlem görüyor. DOGE’nin de son 24 saatteki %6’dan fazla bir düşüşle 0,1365 dolardan işlem gördüğü görülüyor. Ayrıca haftalık olarak bakıldığında SHIB’in %2,84 ve DOGE’nin ise %1,12’lik bir yükseliş gösterdiği de grafiklerde gözlemleniyor.

Bu süreçte fırsat kollaması ile bilinen balinalar da SHIB alımlarına devam ediyor. Bir balina izleme hizmeti olan WhaleStats, son 24 saat içerisinde Bombur adlı anonim bir balinanın yaklaşık 4,4 milyon değerinde 175,2 milyar SHIB tokenı aldığını belirtiyor. Ayrıca sık SHIB almasıyla bilinen diğer bir anonim balina Gimli ise, 30 Mart’ta 11 milyon dolar değerinde 421 milyar SHIB satın aldığı da raporlanıyor.