Kripto uzmanı ve analisti Lark Davis, kripto para piyasasına yönelik son tahminlerini açıkladı. Ünlü analist Nisan ayında göz önünde bulundurulması ve satın alınması gereken en iyi 6 altcoin listesini takipçileri ile paylaştı.

Cardano (ADA)

Cardano, hedefinin “değişim yaratanlar, yenilikçiler ve vizyonerlerin” olumlu küresel değişim getirmesine izin vermek olduğunu söyleyen bir hisse kanıtı blok zinciri platformudur.

Ünlü analiste göre Cardano balinaları, ağ etkinliğinde önemli bir artış gören ve potansiyel olarak Cardano’ya yönelik kurumsal talepte büyük bir artışa işaret eden bir satın alma çılgınlığı yaşıyor.

Cardano ekosisteminde son zamanlarda pek çok önemli gelişme yaşanıyor. Analist Cardano’ya olan bu ilgi artışını iki sebebe bağlarken bunlardan ilki, Cardano’da başlatılan Ethereum Sanal Makine blok zincirlerine Ethereum Sanal Makinesi özelliklerini getiren bir protokol toplama katmanı olan Milkomeda’dır.

Bu, şu anda çoğu blok zincirindeki en akıllı sözleşmeler olan tüm Ethereum sanal makine uyumlu akıllı sözleşmelerin Cardano altyapısına kolayca erişmesine gerçekten yardımcı olur.

Binance Coin (BNB)

Ünlü analist Lark Davis, listesinde ikinci sırada günlük işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in yerel varlığı Binance Coin‘e (BNB) yer verdi. Binance, kripto para borsalarını küresel olarak finansal faaliyetlerin ön saflarına getirmeyi amaçlıyor. Binance’in adının arkasındaki fikir, küresel finanstaki bu yeni paradigmayı göstermektir.

Analiste göre BNB token’ları genel olarak oldukça güçlü bir performans sergiliyor. Binance köprüsü 2’nin başlatılması nedeniyle, BNB zincirinin yeni Binance köprüsüyle tüm Ethereum yerel token’larını barındırmasına izin verecek.

Levis, bunun muazzam miktarda likidite getireceğinden ve farklı blok zincirleri arasındaki yollara erişimi çok kolay hale getireceğinden bahsetti. Lark Davis ayrıca açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

Birlikte çalışabilirliği ne kadar çok getirirsek, varlıkların bir yerden diğerine taşınması o kadar kolay olur.

Acala, Solana, Terra ve Ethereum

Ünlü analist büyük hamleleri olan bir sonraki ise Acala‘yı (ACA) ele aldı. Acala, Polkadot tarafından güvence altına alınmış bir blok zinciri platformunun yanı sıra, kullanıcıların Acala Swap’ta işlem yapmalarına, Acala Doları sabit parası (aUSD) ile self servis krediler vermelerine olanak tanıyan bir dizi zincirler arası finansal uygulama sunan hepsi bir arada merkezi olmayan bir finans ağıdır.

Davis’in listesindeki bir sonraki altcoin ise Solana (SOL) oldu. Solana, blok zinciri teknolojisinin DeFi çözümleri sağlamak için izinsiz doğasına dayanan, oldukça işlevsel bir açık kaynak projesidir.

Analist, OpenSea‘nin Nisan ayında Solana NFT’lerini listelemeye başlayacağına dair ortaya çıkan haberlerin Solana fiyatında artışları tetikleyeceğini dile getirdi.

5.sırada fiyat istikrarlı küresel ödeme sistemlerine güç sağlamak için fiat sabitli sabit paraları kullanan bir blok zinciri Terra yer alıyor. Terra, fiyat istikrarını ve fiat para birimlerinin geniş çapta benimsenmesini Bitcoin‘in (BTC) sansür direnciyle birleştirir ve hızlı ve uygun fiyatlı ödemeler sunar.

Terra’nın yerel varlığı LUNA, 135 milyon dolarlık Bitcoin alımının ardından tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi. Dolayısıyla ünlü analist LUNA’nın yakın gelecekte daha da yüksek fiyatlara ulaşmasını bekliyor..

Analist son olarak listesinde Ethereum‘a yer verdi. Ethereum, kendi kripto para birimi olan Ethereum’a sahip, merkezi olmayan bir açık kaynaklı blok zinciri sistemidir. ETH, diğer birçok kripto para birimi için ve ayrıca merkezi olmayan akıllı sözleşmelerin yürütülmesi için bir platform olarak çalışır.

Ethereum’un Nisan ayı içerisinde en iyi performans gösterecek kripto para birimlerinden biri olacağını düşünüyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.