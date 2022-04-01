Kripto sektörünün en ünlü NFT pazarlarından olan bu platform, artık kredi kartı ile kriptolara dönüşüme gerek kalmadan direkt ödeme kabul ediyor.

NFT pazarları arasında en büyük platformlardan biri olan OpenSea, NFT satın alımı için kredi kartı ile ödeme yöntemini başlattı. OpenSea, bu gelişme için MoonPay ile doğrudan kart ödeme sistemini platforma entegre ederek, kripto sahibi olmayanlara da NFT edinme şansını tanımış oluyor. Bu entegre ile kullanıcılar kriptolara gerek kalmadan NFT alabildiği gibi, ödemelerin de kolaylaştığı bir güncelleme ile karşılaşmış oluyorlar.

Eklenen Yeni Ödeme Yöntemleri

MoonPay yetkilileri, NFT koleksiyoncularının kripto ile ödemeler dışında doğrudan Visa, MasterCard, American Express, Apple Pay ve Google Pay ile de ödeme yapabileceklerini bildiriyor. Burada önemli olan nokta ise kullanıcılar, bu ödeme yöntemlerini direkt olarak kullanabiliyor ve kriptoya dönüştürme zorunluluğu ortadan kalkıyor. Dolayısıyla bu hamlesiyle OpenSea, kripto ekosistemi dışında kalan kullanıcıları da platforma çekmeyi planlıyor.

OpeanSea’de NFT’ler yerel olarak destekleniyor. Yani NFT teslimatları bu platformda zincir üzerinde gerçekleşiyor. Böylece OpeanSea’de NFT alım veya satım yapan kişiler, platform harici bir ödeme yöntemine gerek duymuyor veya onları saklamak için ayrıca bir cüzdana ihtiyaç da duymuyor. Ancak yetkililer, kart ile ödeme yapan kullanıcıların ek ücretlere tabi tutulabileceğini de belirtiyor.

Kredi Kartı ile Ödeme Yaygınlaşıyor

Tüm bunların yanı sıra bu ödeme yöntemi, hem token üretme hem NFT mintleme hem de diğer tüm NFT satışlarında gerçerli kılınıyor. MoonPay, bu özelliğin aşamalı olarak gruplar şeklinde kullanıcılara açılacağını da bildiriyor. Ödeme yöntemi ne olursa olsun NFT’ler alındıktan sonra OpenSea kullanıcılarının yine de bu NFT’leri kendi cüzdanlarında tutmaları gerekiyor.

MoonPay, daha önce de Ocak ayında kredi kartı ile NFT alınıp satılması için bir uygulama başlatmıştı. Bu tarihte ilk olmuştu ve MoonPay, bu işlemler için Coinbase ile güçlerini birleştirmişti. Ancak işin içine OpenSea’nin de girmesi mutlak bir şekilde bu ödeme yöntemini daha da yaygınlaştıracaktır.