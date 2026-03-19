BNB fiyatı 655 dolar bölgesinde dirençle karşılaşırken 600 dolar desteği izleniyor

BNB fiyatı son günlerde 655–660 dolar aralığında işlem görüyor. Uzmanlar bu bölgeyi kripto paranın üzerinde baskı kuran önemli bir arz alanı olarak tanımlıyor. Geçmişte bu seviyelerden artan satışlar, tepki yükselişlerini sınırlayan bir tavan işlevi gördü. Son haftalarda piyasa kısa vadede toparlanma girişimleri sergilese de genel teknik yapı tarafında belirsizlik devam ediyor ve alıcılarla satıcılar bu kritik seviyede denge arayışında görünüyor.

Kısa ve uzun vadeli grafiklerde karışık sinyaller öne çıkıyor

Saatlik ve 4 saatlik grafiklerde BNB fiyatının yukarı yönlü bir kanal içinde hareket ettiği ve direnç bölgesine doğru yaklaştığı görülüyor. Ancak günlük ve daha uzun zaman dilimlerinde ana trendin hala aşağı yönlü kaldığı aktarılıyor. Bu durum, son yükselişin trend dönüşü yerine kısa vadeli bir toparlanma hareketi olabileceğini düşündürüyor.

TradingView platformunda yayınlanan bazı teknik analizlerde, son düşüş sonrası kurulan kısa pozisyonların $654.64 seviyesinde açıldığı ve hedefin destek seviyelerinde yer aldığı kaydedildi. Likidite seviyeleri olan ERL bölgelerinin fiyat üzerinde kısa süreli oynaklığı artırdığı biliniyor. Diğer taraftan, bazı analizlerde ise desteğe dönüştürülen bölgelerde alıcıların güçlü savunma yaptığına dikkat çekildi. Yorumlar arasındaki bu farklılık, piyasada kısa vadeli toparlanma sinyalleriyle uzun vadeli zayıflığın çatıştığını gösteriyor.

Teknik göstergeler nötr eğilim gösteriyor

TradingView’in teknik özetinde 12 satış, 9 nötr ve 5 alım sinyali öne çıktı. Bu tablo genellikle piyasanın konsolidasyon sürecinde olduğunu ve net bir yönün henüz oluşmadığını gösteriyor. Önemli göstergelerden RSI (Göreceli Güç Endeksi), 49.5 değeriyle nötr bölgede bulunuyor. Stokastik %K ve CCI (Emtia Kanal Endeksi) orta aralıkta hareket ederken, MACD indikatörü hafif alım sinyali verse de genel momentuma bakıldığında tablo nötr kalıyor.

Kısa vadeli hareketli ortalamalar – 20 periyotluk EMA ve SMA – fiyatın altında yer alıyor, bu da kısa vadede göreceli bir güç olduğunu işaret ediyor. Ancak 50, 100 ve 200 periyotluk uzun vadeli ortalamalar hâlâ fiyatın üzerinde bulunuyor. Bu yapı, toparlanma çabalarına rağmen ana trendin değişmediğini ortaya koyuyor.

Öne çıkan destek ve direnç noktaları

Teknik açıdan BNB 600–610 ve 620–630 dolar bandında destek bulurken, 655–659 dolar seviyesi piyasa oyuncuları tarafından ana direnç bölgesi olarak izleniyor. Son dönemlerde fiyat bu seviyeleri aşmada zorlanırken, analistlere göre 669.65 dolar üstü kapanışlar mevcut düşüş eğilimini zayıflatabilir ve daha yüksek direnç alanlarına geçişin önünü açabilir. 580–587 dolar aralığı ise uzun vadede talep bölgesi olarak öne çıkıyor. Eğer fiyat bu seviyenin altına sarkarsa, 450 dolar gibi daha derin destek noktaları gündeme gelebilir, ancak bunun gerçekleşmesi için genel kripto piyasasında daha güçlü bir zayıflama gerekebilir.

Ekosistem gelişiminin BNB fiyatına etkisi

Kısa vadeli fiyat hareketlerinin ötesinde, BNB’nin uzun dönem performansı büyük ölçüde Binance ekosisteminin büyümesine bağlı. BNB, borsa altyapısında komisyon indirimi, staking işlemleri ve BNB Chain üzerindeki uygulamalarda ana token olarak kullanılıyor. Ağda gerçekleşen işlem hacmi ve yeni uygulama büyümesi, talebi dolaylı yoldan etkileyebiliyor. Öte yandan, küresel regülasyon ortamı ve makroekonomik gelişmeler, kripto varlıklarda işlem hacimlerinin hızla değişmesine neden olabiliyor. Bu tür faktörler, kısa vadeli fiyat grafiklerinin ötesinde, BNB’nin orta vadeli eğilimlerini şekillendiriyor.

Piyasa görünümü dengeli kalmayı sürdürüyor

Mevcut teknik tablo, BNB’nin kısa vadede güçlenme sinyalleri verirken uzun vadeli düşüş baskısı altında kaldığını gösteriyor. Fiyat halen kısa vadeli ortalamaların üzerinde seyretse de, uzun vadeli teknik göstergeler yükselişi sınırlıyor. Analistlere göre, 670 dolar üzeri hacimli kırılımlar piyasa yapısını yukarı yönde bozabilirken, 600 dolar altına inilmesi durumunda ise satıcıların kontrolü koyulaşabilir. Bu iki önemli seviyeye yaklaşılana kadar, piyasanın belirli bir aralıkta dalgalanması ve kilit destek–direnç noktalarında volatilitenin sürmesi bekleniyor.