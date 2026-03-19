ABD’de Stablecoin ve Tokenize Mevduat Arasındaki Sigorta Ayrımı Netleşiyor

ABD’de dijital dolarların geleceğiyle ilgili tartışmalarda, ödeme stablecoin’lerinin mevduat sigortasından faydalanıp faydalanamayacağı önemli bir ayrım noktasına dönüştü. Federal Mevduat Sigorta Kurumu’nda (FDIC) başkanlık görevini yürüten Travis Hill, bir konuşmasında GENIUS Yasası kapsamında değerlendirilecek ödeme stablecoin’lerinin “pass-through insurance” olarak bilinen aktarılan mevduat sigortasına hak kazanamayacağını, buna karşılık hukuki olarak mevduat tanımını karşılayan tokenize mevduatların geleneksel banka hesaplarıyla aynı sigorta rejiminden yararlanabileceğini belirtti.

Sigorta Ayrımı ve Yasal Düzenlemeler

Hill’in bu açıklamaları, piyasada ödeme stablecoin’leri ile tokenize mevduatların önemli bir noktada farklılaşmasına yol açıyor. Bankaların mevduat sigortasını koruyarak zincir üzerinde dolar sunabilmesinin önü açılırken, stablecoin’lerin sigortalama avantajı dışarıda kalıyor. FDIC bu konuda düzenleme hazırlığını gündeme alırken, tokenize edilen mevduatların mevduat tanımına uyduğunda hem mevzuat hem de mevduat sigortası bakımından klasik banka hesapları gibi değerlendirileceği aktarılıyor.

Piyasa Dinamiklerinde Değişim

Bu yaklaşım, dijital finans alanında bankalar ve kripto şirketleri arasındaki rekabetin koşullarını da etkileyebilir. Stablecoin’ler ağırlıklı olarak açık blockchain ağlarında kullanılabilirlik, erişim ve hızlı transfer gibi avantajlara sahip. Ancak sigortalı banka parası, uzun vadede finansal sistem içinde merkezi rolünü koruyabilir. Özellikle Amerika’da bankaların bu alanda mevduat kaybı yaşama olasılığına dikkat çeken araştırmalar bulunuyor. New York Merkez Bankası ve Standard Chartered gibi kurumların tahminlerine göre, stablecoin’lerin hızla yaygınlaşması halinde, ABD bankacılık sisteminden yüz milyarlarca dolar çıkabilir.

Travis Hill’in ayrıştırıcı değerlendirmelerine göre, stablecoin’lerin sigorta kapsamı dışında tutulması bankalara zincir üzerinde klasik mevduat statüsüne sahip yeni ürünler sunma şansı tanıyor. Böylelikle bankalar, stablecoin’lerin yol açabileceği rekabet kayıplarını dijitalleştirilmiş, sigortalı para ile dengeleyebilecek bir imkana sahip oluyor.

Bu değişiklikler, Kongre’de gündemde olan Clarity Act gibi yasa teklifleriyle beraber kripto piyasalarının geleceği açısından da belirleyici olabilir. Söz konusu yasa tasarılarının, stablecoin’lerin getiri sunup sunamayacağı başta olmak üzere temel konulardaki belirsizliğin giderilmesini hedeflediği biliniyor.

Tokenize Mevduat ve Stablecoin’lerin Farkları

Tokenize mevduat ürünleri şimdilik bankalar tarafından kurumsal müşteri odaklı ve kapalı, özel blockchain altyapılarında hayata geçiriliyor. Bu yaklaşımda müşterinin banka üzerindeki mevduat hakkı dijital ortamda yansıtılarak taşınabilir hale geliyor. McKinsey tarafından yapılan tahminler, tokenize finans piyasasının önümüzdeki yıllarda trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşabileceğini öngörüyor. Aynı zamanda, IMF raporları stablecoin talebindeki ani değişikliklerin finansal piyasalarda kısa vadeli tahvil faizlerini aşağı çekebileceği ve doların değerini etkileyebileceği sonucuna işaret etti.

Stablecoin tarafında ise en büyük avantaj erişim, 7/24 transfer ve sınır ötesi kullanım imkanı olarak öne çıkıyor. New York Merkez Bankası’nın yayınladığı araştırmalarda stablecoin piyasasının büyüklüğü son dönemde 260 milyar doları aştı. Yıllık işlem hacmi ise trilyonlarca dolara ulaştı.

Piyasa işlevlerine bakıldığında, açık ve sınır ötesi ödemelerde stablecoin’ler güçlü konumunu koruyor. Kurumsal mutabakat işlemleri, teminat yönetimi ve regülasyona tabi tokenize varlık piyasalarında ise bankaların sunduğu tokenize mevduat ürünleri öne çıkıyor.