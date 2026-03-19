Bhutan’ın 929 Bitcoin Transferi Piyasa Fiyatını Etkilemedi

Bhutan’ın varlık yönetiminden sorumlu kuruluşu Druk Holding and Investments, 72,3 milyon dolar değerinde 929 Bitcoin’i Binance borsasına aktardı. İşlem, Bitcoin fiyatının 71.000 dolar civarında seyrettiği bir dönemde gerçekleşti ve piyasada kayda değer bir dalgalanma yaratmadı.

Bhutan’ın Kripto Varlık Yönetiminde Kurumsal Yaklaşımı

Druk Holding and Investments, Bhutan’ın çeşitli alanlarda yatırımlarını yöneten ve ülkenin refah fonu görevini üstlenen bir kurum olarak öne çıkıyor. Kurum son yıllarda, kripto para madenciliği ve büyük ölçekli portföy yönetimiyle uluslararası finans çevrelerinde dikkat çekiyor. Son Bitcoin transferinin hacmi, Bhutan’ın artık yalnızca madencilikte değil, aynı zamanda aktif portföy yönetiminde de kurumsal yöntemler benimsediğini gösteriyor.

Borsa Üzerinden Yapılan Transfer Piyasa Dengesini Bozmadı

Bhutan’ın gerçekleştirdiği bu işlemde, Bitcoin’ler doğrudan spot piyasada satılmadı. Transfer sırasında piyasada ani fiyat hareketlerine rastlanmaması, işlemin büyük ihtimalle Binance’in tezgah üstü (OTC) masaları üzerinden yürütüldüğüne işaret ediyor. OTC masaları, büyük ölçekli işlemleri doğrudan likidite sağlayıcılarla eşleştirerek fiyatın suni şekilde dalgalanmasını önlüyor. Bu yönetim tarzı, standart bireysel satışlardan farklı olarak piyasayı korumaya odaklanıyor.

Bu transfer, kripto para piyasalarında zaman zaman yaşanan devlet veya büyük ölçekli aktör satışlarının oluşturduğu sarsıntının burada görülmediğini ortaya koyuyor. Binance borsası üzerinden yapılan blok işlemde karşı tarafta kurumsal alıcıların bulunması, fiyatın stabil kalmasında etkili oldu.

Kripto analiz platformu Arkham Intelligence, fonların doğrudan Druk Holding and Investments’a ait cüzdanlardan Binance’in sıcak cüzdanlarına geçtiğini tespit etti. Son haftalarda bu kurum tarafından toplamda 114 milyon doları aşan Bitcoin çıkışı gerçekleştiği belirtiliyor.

Transferde alınan profesyonel yaklaşım, Bhutan’ın ulusal rezervlerini piyasaya zarar vermeden yönetebildiğini gösteriyor. Alım-satımların piyasa derinliği ölçülerek yapılması, dalgalanmanın önüne geçiyor.

Uzmanlar, Bhutan’ın bu yöntemle halen yaklaşık 12.574 adet, toplamda 886 milyon doları aşan Bitcoin rezervine sahip olduğu bilgisini paylaşıyor. Portföy içerisindeki hareketliliğin, benzer büyüklükte ve bu seviyede hızla sürmesi halinde, piyasanın dayanıklılığı üzerine daha fazla sınama yaşanabileceği öngörülüyor.

Bhutan’ın uyguladığı bu strateji, büyük kripto para işlemlerinin artık daha az volatilite ile yönetilebileceğini gözler önüne seriyor. Devlet yetkilileri ve profesyonel portföy yöneticileri, piyasada yol açılan herhangi bir sarsıntının önüne geçmek için likidite çözümleri ve özel alım-satım masalarının desteğinden yararlanıyor.