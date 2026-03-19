Ethereum Fiyatı 2.100 Dolar Desteğinde Baskı Altında: Kısa Vadede Kritik Eşik Test Ediliyor

Ethereum, son günlerde yaşanan geri çekilmenin ardından kritik bir karar bölgesine yaklaştı. Fiyat kısa vadeli direnç bölgelerinden reddedildikten sonra, önemli bir destek ve likidite alanı olan 2.100 dolar civarına geri döndü. Piyasa verileri, Ethereum’un şu an 2.130 dolar seviyesinde işlem gördüğünü ve kısa vadede zayıflık işaretleri sergilediğini ortaya koydu.

Kritik 2.100 Dolar Desteğinde Alıcılar Etkin

Ethereum, kısa süre önce 2.300–2.350 dolar bölgesinin üzerinde kalmakta zorlanarak bir düzeltme eğilimine girdi. Fiyat şimdi 2.100 dolar civarında belirgin bir talep bölgesine yaklaştı ve burada güçlü bir alım duvarının bulunduğu gözlemlendi. Bu seviye, geçmişte de destek olarak görev yapmıştı ve alıcıların yeniden aktifleştiği önemli bir bölge olarak öne çıkıyor. Fiyatın bu destek üzerinde kalması durumunda, piyasa bir toparlanma için 2.200–2.250 dolar aralığına yönelebilir. Ancak, destek kırılırsa satış baskısı daha alt seviyelere yönlenebilir.

Kısa Vadede Destek Testi ve Teknik Yapı

Teknik göstergeler, Ethereum’un son reddediş sonrası kısa vadeli düşük zirveler altında hareket ettiğini gösteriyor. Analist Symba’nın değerlendirmelerine göre, fiyat şu an 2.120 dolar civarındaki yatay desteğe yaklaşmakta. Bu seviyenin altında ise 2.000 dolar civarında yükselen dinamik bir trend çizgisi ikinci bir destek olarak öne çıkıyor. Yatay desteğin korunması halinde kısa süreli bir toparlanma yaşanabilir; aksi durumda, hem yatay destek hem de yükselen trend kırılması, fiyatın psikolojik olarak önemli görülen 2.000 dolar düzeyinin altına inmesine yol açabilir.

Likidite ve Stabilcoin Pozisyonları

Sadece fiyat yapısı değil, zincir üzerindeki likidite trendleri de Ethereum’un güncel pozisyonunu biçimlendiriyor. Son verilere göre, Ethereum ağındaki en büyük 100 USDC cüzdanında şu anda toplam 32,7 milyar dolar tutarında stabilcoin bulunuyor ve bu bir zirveye işaret ediyor. Bu durum, büyük yatırımcıların Ethereum ekosisteminde stablecoin likiditesi tutmaya devam ettiğini gösteriyor. Böylesi birikimler çoğunlukla piyasa istikrarı veya trend değişikliği dönemlerinde aktif hale getiriliyor.

Zincir Üzeri Veriler: Uzun Vadeli Birikim Sinyali

Analist Ali Martinez’in paylaştığı zincir üstü veriler, Ethereum’un MVRV oranının 0,8–1,0 aralığına gerilediğini ortaya koyuyor. Bu bölge, tarihsel olarak piyasanın birikim ve düşük değerlenme dönemlerini yansıtıyor. Grafikler, geçmişte bu aralığa girilmesinin güçlü yukarı yönlü hareketlerden önce yaşandığını gösteriyor. Özellikle önceki döngülerde, benzer bir MVRV sıkışmasının ardından fiyatlarda dikkate değer yükselişler kaydedildi. Mevcut yapı da önceki piyasa diplerine benzer bir tablo sunuyor.

Daha Geniş Perspektiften Yapısal Analiz

Javon Marks’ın analizine göre, Ethereum piyasası uzun vadeli grafiklerde tekrarlayan bir genişleme, dağıtım ve birikim döngüsü izliyor. Şu an için fiyat, önceki döngü zirvesinden sonra yeni bir birikim aralığında hareket etmekte. Geçmişte bu tür dönemlerin ardından fiyatın önemli ölçüde ilerlediği görülmüş, erken döngülerde yüzde 16.000’in, devamında ise yüzde 4.200’ün üzerinde artış kaydedilmişti. Mevcut döngünün de benzer bir tekrarlama ihtimali uzmanlar tarafından vurgulanıyor.

Bu değerlendirmelere göre, piyasanın halen birikim aşamasında olduğu ve yukarı yönlü yeni bir yoğun hareketin potansiyel olarak gündeme gelebileceği dile getiriliyor. Oluşan grafikler, uzun vadede 5.000, 8.500 ve 12.000 dolar gibi fiyat projeksiyonlarına ilişkin beklentileri güçlendiriyor.

Son gelişmelerle beraber, Ethereum’un 2.100 dolar desteği kritik bir teknik ve psikolojik eşik olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda zincir üzeri veriler, büyük aktörlerin pozisyonlarını güçlendirdiğine ve piyasa değerlemesinin önemli bir bölgeye girdiğine işaret ediyor. Bu seyrin devam etmesi halinde, piyasada kararlı bir toparlanma süreci başlayabilir.