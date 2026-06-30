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RIPPLE (XRP)

Bitwise destekli XRP ETF’lerine 29 Haziran’da $15,34 milyon giriş oldu, kümülatif net akış $505,17 milyona yükseldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 29 Haziran'da XRP ETF'lerine 15,34 milyon dolar giriş oldu.
  • 📊 Bu akışın 11,94 milyon dolarlık bölümünü $XRP odaklı Bitwise ürünü çekti.
  • 📈 Bitwise'ın Kasım 2025'ten bu yana kümülatif net akışı 505,17 milyon dolara ulaştı.
  • 🧭 Son üç ayda XRP ETF'leri Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinden daha güçlü performans gösterdi.
Onur Atam
Onur Atam

Kripto para ETF piyasasında süren dalgalanma birçok üründe baskı yaratırken, XRP odaklı fonlar kurumsal talebin korunduğu nadir alanlardan biri olarak öne çıktı. SosoValue verilerine göre 29 Haziran’daki son işlem gününde XRP ETF’lerine toplam 15,34 milyon dolar yeni para girişi gerçekleşti.

İçindekiler
1 Bitwise girişlerde başı çekti
2 XRP, ETF performansında öne çıktı
3 Fiyat etkisi henüz sınırlı kaldı

Bitwise girişlerde başı çekti

Aynı gün içindeki akışın 11,94 milyon dolarlık bölümü Bitwise ürününe yöneldi. Böylece Bitwise, XRP ETF segmentinde en yüksek günlük girişe ulaşan fon oldu. Veriler, piyasadaki olumlu seyrin önemli kısmının Bitwise müşterilerinden kaynaklandığına işaret etti.

Bitwise, dijital varlık odaklı yatırım ürünleriyle bilinen bir varlık yöneticisi olarak kripto para piyasasında kurumsal çözümler sunuyor.

GöstergeVeri
29 Haziran toplam XRP ETF girişi$15,34 milyon
Bitwise’ın aynı gündeki girişi$11,94 milyon
Bitwise kümülatif net akışı$505,17 milyon

Kasım 2025’teki lansmandan bu yana Bitwise ürününün kümülatif net akışı 505,17 milyon dolara ulaştı. Son aylarda XRP fiyatındaki gerilemeye rağmen fon tarafındaki girişlerin büyük ölçüde sürmesi, kurumsal yatırımcıların ürüne ilgisini koruduğunu gösterdi.

29 Haziran’da XRP ETF’lerine giren 15,34 milyon doların 11,94 milyon doları Bitwise fonuna yöneldi ve günün akışında belirleyici payı bu ürün aldı.

XRP, ETF performansında öne çıktı

Son üç aylık dönemde XRP ETF’leri günlük performans bakımından Bitcoin, Ethereum ve daha geniş kripto ETF grubunun önünde yer aldı. Bu tabloda en dikkat çekici unsur, diğer ürünlerde çıkışlar sürerken XRP tarafında girişlerin daha istikrarlı kalması oldu.

Veriler, piyasa değeri daha yüksek varlıklara kıyasla XRP’ye yönelik kurumsal ilginin güç kazandığına işaret ediyor. Buna karşın ETF talebindeki dayanıklılık henüz XRP fiyatına aynı ölçüde yansımadı.

Son üç ayda XRP, ETF akışları açısından Bitcoin ve Ethereum’u geride bıraktı; diğer büyük kripto ürünlerinde zayıflık sürerken bu alandaki girişler daha dengeli kaldı.

Fiyat etkisi henüz sınırlı kaldı

Analistler, ETF’lerde devam eden talebin orta vadede fiyat üzerinde daha görünür bir etki yaratabileceğini değerlendiriyor. Ancak mevcut görünümde kurumsal girişlerle spot piyasa performansı arasında belirgin bir ayrışma bulunuyor.

Bu nedenle XRP ETF’lerindeki güçlü akışlar dikkat çekse de, fiyat tarafında net bir toparlanmanın başladığını söylemek için ek veriye ihtiyaç duyuluyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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