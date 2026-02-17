Bitcoin’de Korkutan Benzerlik: FTX Çöküşü Benzeri Bir Çöküşte miyiz?

Kripto para piyasasında taşlar yerinden oynarken, CryptoQuant’ın paylaştığı son veriler yatırımcıların nabzını yükselten bir tabloyu ortaya koydu. Bitcoin’in piyasa döngüsünü takip eden kritik Bull-Bear (Boğa-Ayı) piyasa döngüsü göstergesi, 17 Şubat itibarıyla FTX borsasının çöküşünden bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi. Henüz “ekstrem ayı” bölgesine girilmese de bu sert düşüş, küresel ölçekte piyasa dinamiklerinin yön değiştirdiğine dair güçlü sinyaller veriyor.

Döngü Göstergesindeki Tarihi Çöküşün Perde Arkası

Piyasa analitiği kuruluşu CryptoQuant tarafından takip edilen Bitcoin Bull-Bear Market Cycle Indicator, Bitcoin’in gerçekleşmiş kar/zarar endeksi ile bu verinin 365 günlük hareketli ortalaması arasındaki farkı temel alarak momentum ölçümü yapıyor. Bugün ulaşılan nokta, 2022 yılının sonlarında yaşanan ve kripto para dünyasını sarsan FTX krizinden bu yana kaydedilen en karamsar seviye olarak kayıtlara geçti. Endeksin bu denli gerilemesi, yatırımcıların kısa vadeli beklentilerinin ciddi bir baskı altında olduğunu ve piyasa ivmesinin belirgin şekilde yavaşladığını kanıtlıyor.

Endeksin hesaplanma yöntemi, Bitcoin sahiplerinin piyasa değerine oranla ne kadar kârda veya zararda olduğunu yansıtması bakımından büyük önem taşıyor. Mevcut düşüş, fiyat hareketlerinin yıllık ortalamadan negatif yönde saptığını ve satış baskısının kurumsal düzeyde hissedildiğini gösteriyor. Yatırımcılar, endeksin bu kadar sert gerilemesini genellikle bir yorgunluk emaresi olarak değerlendirirken, piyasadaki toplam likiditenin de bu veriden doğrudan etkilendiği görülüyor.

Tarihsel veriler incelendiğinde, bu tür keskin gerilemelerin genellikle piyasa döngülerinde önemli dönüm noktalarına işaret ettiği anlaşılıyor. FTX sonrası süreçte piyasa bir süre yatay seyredip ardından toparlanma eğilimine girmişti. Bugün yaşanan tablo, benzer bir belirsizlik ortamını tetiklese de veri sağlayıcıları, göstergenin henüz “aşırı ayı” (extreme bear) sınırına dayanmadığını vurgulayarak, düşüşün derinleşme ihtimalinin masada kalmaya devam ettiğine dikkat çekiyor.

Ekstrem Ayı Bölgesi ve Olası Dip Senaryoları

Bitcoin piyasa momentumunun zayıflaması, teknik analizlerde “dip oluşumu” tartışmalarını yeniden alevlendirdi. CryptoQuant verilerine göre, Bull-Bear endeksi her ne kadar son üç yılın en düşük seviyelerinde gezinse de piyasanın tam anlamıyla teslim bayrağını çektiği ekstrem bölgeye henüz adım atılmadı. Bu durum, Bitcoin’in fiyat dengelenmesi için hâlâ katetmesi gereken bir yol olabileceği veya mevcut seviyelerin bir birikim evresi teşkil edebileceği şeklinde yorumlanıyor.

Sektör paydaşları, endeksin sıfır noktasının altındaki bu derin yolculuğunun ne zaman sona ereceğine odaklanmış durumda. Geçmişteki boğa ve ayı döngülerinde, momentumun bu denli düştüğü evrelerin ardından gelen toparlanmaların genellikle daha sağlam temellere dayandığı biliniyor. Ancak endeksin “ekstrem ayı” bölgesine girmeden yönünü yukarı çevirip çevirmeyeceği, küresel makroekonomik verilerle de doğrudan bağlantılı bir seyir izleyecektir.

Şu anki momentum kaybı, Bitcoin’in uzun vadeli performansına dair soru işaretleri yaratsa da stratejistler bu veriyi soğukkanlılıkla karşılıyor. Göstergenin yıllık ortalamanın bu denli altına inmesi, piyasadaki “zayıf ellerin” elendiği ve daha dirençli bir yatırımcı profilinin sahada kaldığı bir süreci tetikliyor. Bu aşamada piyasa aktörleri, endeksin dip yapıp yapmadığını anlamak için kâr/zarar dengesindeki değişimleri anlık olarak izlemeyi sürdürüyor.