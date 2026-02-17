Alchemy Pay, Kripto Ekosisteminde Kullanıcı Hacmini ve Lisanslarını Genişletti

Kripto ödeme ağlarına erişimiyle bilinen Alchemy Pay, 2025 yılında hem kullanıcı tabanında hem de işlem hacminde önemli artışlar elde etti. Şirket, yıl sonu itibarıyla platforma katılan kullanıcı sayısının 4,4 milyona ulaştığını, bu rakamın bir önceki yıl 3 milyon düzeyindeyken kayda değer bir büyümeye işaret ettiğini açıkladı. Aynı dönemde gerçekleştirilen toplam işlem adedi 12,3 milyona ulaşırken, toplam işlem hacminin yıldan yıla üç katın üzerinde büyüdüğü aktarıldı.

Gelişen Kripto Ödeme Ağı ve Lisans Çalışmaları

2025’te Alchemy Pay, küresel anlamda kripto paraya geçişte köprü olma rolünü güçlendiren hamlelere odaklandı. Geleneksel finans ile kripto dünyası arasındaki güveni pekiştirmek üzere şirket, ABD, Avrupa ve Asya’nın birçok bölümünde toplamda 24 farklı lisansa ulaşarak regülasyon sürecini hızlandırdı. Sadece 2025’te alınan 12 yeni lisans, şirketin faaliyet sahasını büyütmesini sağladı.

Alchemy Pay’in yönetim ekibi yaptığı açıklamada uzun vadeli güvenin sağlanmasında regülasyonun kritik rol oynadığını vurguladı.

2025 yılında büyük ölçekli on-ramp erişimi, fiat ve gerçek dünya varlıklarına doğrudan geçiş, güçlendirilen uyumluluk yapısı ve bir sonraki adımlar için atılan temellerle altyapıdan büyüyen bir yolculuk yaşandı. Sonsuz ihtimaller bir gecede oluşmaz, birlikte inşa edilir.

Tokenize Hisse Senetlerine Erişim ve Ortaklıklar

Yılın öne çıkan yeniliklerinden biri, fiat para ile doğrudan tokenize edilmiş gerçek dünya varlıklara ulaşım sağlayan yeni bir platformun hayata geçirilmesi oldu. Kraken gibi likidite sağlayıcılarıyla geliştirilen iş birliği sayesinde, kullanıcılar 60’tan fazla tokenize hisse senedine geleneksel para ile erişebiliyor. Bu gelişme, blokzincir tabanlı finansal araçların daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmasını sağladı.

Şirketten yapılan açıklamalara göre, Alchemy Pay entegrasyonları 1.200’ü aşarken, Ripple dahil olmak üzere birçok merkeziyetsiz finans ve Layer 2 platformuyla bağlantı kuruldu. Bu gelişmeler, ürüne ve ortaklık ağına olan ilgiyi artırdı.

Yeni Bir Blokzincir ve Stablecoin Projesi

Alchemy Pay, 2025 yılında stablecoin odaklı Alchemy Chain adlı Layer 1 blokzincir geliştirmeye başladığını duyurdu. Yakında test ağına geçilmesi planlanan bu yeni proje kapsamında, şirketin kendi stablecoin’ini piyasaya sürmeyi hedeflediği belirtildi.

Yeni blokzincirin amacı, küresel kripto ödemelerinde bağımsız ve düşük maliyetli bir mutabakat katmanı oluşturmak olarak tanımlandı. Bu girişim, geleneksel ödeme ağlarından bağımsız, sürdürülebilir bir finansal altyapı kurma eğilimini güçlendirdi.

Bu adımlarla birlikte Alchemy Pay, yalnızca fiat-kripto geçiş hizmeti sunan bir platform olmaktan çıkarak altyapı sağlayıcısı ve blokzincir geliştiricisine dönüşme yolunda ilerliyor.