Bitcoin’de 54 Milyar Dolarlık Gizli Plan: “Orange Century” Dönemi

Strategy’nin yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, Natalie Brunell’in Coin Stories podcast yayınında yaptığı açıklamalarla Bitcoin ekosistemindeki “kuantum tehdidi” tartışmalarına son noktayı koydu. Saylor, 24 Şubat 2026 itibarıyla kripto para dünyasını meşgul eden bu güvenlik endişelerini bir “korku modası” olarak nitelendirerek, blockchain altyapısının gelecekteki olası saldırılara karşı bağışıklık kazanacağını vurguladı. Bitcoin’in kurumsal bir rezerv varlığa dönüşüm sürecini yöneten ünlü isim, teknolojik risklerin ötesinde piyasanın yapısal gücüne dikkat çekti.

Kuantum Tehdidine Karşı BIP-360 Kalkanı

Kripto para piyasasında uzun süredir tartışılan kuantum bilgisayar saldırılarının Bitcoin ağını çökertebileceği yönündeki iddialar, Saylor’a göre en az on yıl boyunca gerçekleşme ihtimali olmayan senaryolar arasında yer alıyor. CoinShares tarafından paylaşılan iyimser görüşleri destekleyen Saylor, ağın güvenliğini bir adım öteye taşıyacak olan BIP-360 güncellemesinin kritik rolünü işaret etti. Bu teknolojik hamle, Bitcoin’i kuantum saldırılarına dirençli, kafes tabanlı (lattice-based) bir altyapıya dönüştürerek olası güvenlik açıklarını daha oluşmadan kapatmayı hedefliyor.

Sektörün diğer önemli isimlerinden Ripple yöneticisi David Schwartz ve CryptoQuant kurucusu Ki Young Ju gibi figürler geçmişte Bitcoin’in kuantum karşısındaki kırılganlığına dair sert uyarılarda bulunmuştu. Hatta Schwartz, ağın ayakta kalabilmesi için köklü bir çatallanma (fork) sürecine girmesinin kaçınılmaz olduğunu savunmuştu. Ancak Saylor, bu tür bir teknolojik baskının aksine Bitcoin’e olan talebi artıracağını ve “arz sertleşmesi” yaratarak varlığın değerini pekiştireceğini öngörüyor.

Kurumsal Birikim ve Orange Century Vizyonu

Strategy firması, 23 Şubat 2026 verilerine göre portföyündeki 717.722 BTC ile dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi ünvanını koruyor. Yaklaşık 54,56 milyar dolarlık bu devasa birikim, şirketin “Orange Century” olarak adlandırdığı yeni finansal dönemin temel taşını oluşturuyor. Saylor, hisse senedi seyreltme riskini minimize eden “daimi imtiyazlı hisse senedi” tekniğini kullanarak, bir yandan hissedarlarına sabit gelir sağlarken diğer yandan Bitcoin rezervlerini agresif bir şekilde büyütmeye devam ediyor.

Piyasadaki güncel veriler, Bitcoin’in 123.000 dolarlık zirve noktasından yaklaşık %50 oranında uzaklaşarak 64.208 dolar seviyelerine gerilediğini gösteriyor. Bu sert fiyat düzeltmesine rağmen Saylor’un boğa piyasası beklentisi ve alım iştahı hız kesmeden sürüyor. Kurumsal talebin, Bitcoin’i teknik nadirlikten (halving) çıkarıp yapısal bir kıtlığa taşıdığını belirten Saylor, olası bir hack girişimi veya yoğun talebin piyasada “arz şoku” yaratarak fiyatları yukarı yönlü tetikleyeceğine inanıyor.