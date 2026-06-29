Bitcoin üst üste üçüncü çeyrek kaybına yaklaşırken analistler $68,000 desteğinin korunması halinde $140,000 üzerini öngörüyor

Bitcoin, tarihindeki nadir dönemlerden birine yaklaşarak üst üste üçüncü negatif çeyreğini kapatmaya hazırlanıyor. Bu tablo daha önce yalnızca 2014, 2019 ve 2022 yıllarında görülmüştü. Son dönemdeki zayıf seyir yatırımcı duyarlılığını baskılasa da bazı piyasa gözlemcileri, düzeltmenin son aşamasına yaklaşılmış olabileceğini düşünüyor.

Tarihsel veriler dikkat çekiyor

Piyasa analisti Henry, Bitcoin’in 2014, 2019 ve 2022 yıllarında art arda üç çeyrek kayıp verdiğini, bu dönemlerin ardından ise önce gerileme sonra da izleyen çeyreklerde toparlanma görüldüğünü belirtiyor. Henry’ye göre geçmiş örnekler, zayıf çeyrek performansının her zaman kalıcı düşüş anlamına gelmediğine işaret ediyor.

Henry, Bitcoin’de art arda üç çeyrek kaybın geçmişte yalnızca 2014, 2019 ve 2022’de görüldüğünü, bu dönemlerin ardından sonraki çeyreklerde toparlanma yaşandığını vurguluyor.

Aynı değerlendirmede yılın son çeyreğine ilişkin güçlü geçmiş performans da öne çıkarılıyor. Bitcoin, 2017’nin dördüncü çeyreğinde %215, 2020’nin aynı döneminde ise %168 yükselmişti. Öte yandan Ethereum da piyasaya sürülmesinden bu yana ilk kez art arda üç çeyrek düşüş yaşama yolunda ilerliyor.

Varlık Dönem Veri Bitcoin 2014, 2019, 2022 Üst üste 3 negatif çeyrek Bitcoin 2017 4. çeyrek %215 artış Bitcoin 2020 4. çeyrek %168 artış Ethereum Mevcut görünüm İlk kez üst üste 3 çeyrek kayıp ihtimali

Teknik görünümde kritik eşik öne çıkıyor

Analist BATMAN, Bitcoin’in 2023 yükselişinin başladığı ana destek bölgesini yeniden test ettiğini kaydediyor. Fiyat, yükselen trend kanalının alt sınırına yakın seyrediyor. Haftalık RSI göstergesinin de tarihsel talep bölgesine dönmüş olması, teknik açıdan yakından izlenen unsurlar arasında yer alıyor.

BATMAN’e göre Bitcoin 68.000 doların üzerinde kalabilirse, benzer piyasa yapısının tekrarlanması durumunda 140.000 doların üzeri yeniden gündeme gelebilir. BTC/USDT haftalık grafiği, 2022 dip seviyesinden sonra uzun vadeli yükseliş eğiliminin korunduğunu gösteriyor.

BATMAN, Bitcoin’in 68.000 doların üzerinde tutunması halinde aynı yapının tekrarıyla 140.000 doların üzerinin mümkün olabileceğine dikkat çekiyor.

Büyük düşen kama formasyonundan çıkışın ardından fiyatın önce 100.000 doları yeniden test etmesi, ardından 120.000 dolara ve daha sonra 150.000 ile 160.000 dolar aralığına yönelmesi ihtimal dahilinde görülüyor.

Mini sözlük: RSI, fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen teknik bir göstergedir. Düşen kama ise aşağı yönlü daralan bir yapının yukarı kırılması halinde toparlanma ihtimaline işaret eden bir formasyon olarak izlenir.

Zincir üstü veriler zarardaki arzı işaret ediyor

Piyasa gözlemcisi Whale Factor, zararda bulunan Bitcoin arzının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını aktarıyor. Buna göre 10 milyondan fazla BTC, son hareket ettiği işlemdeki değerinin altında el değiştirdi. Veride daha sonra sınırlı bir toparlanma görüldü.

Bu artış, önceki zirvelere yakın seviyelerden alım yapan çok sayıda yatırımcının halen zararda olduğuna işaret ediyor. Benzer arz yoğunluğu daha önce Bitcoin’in 2018, 2020 ve 2022 satış dalgalarında da görülmüş, ardından toparlanma gelmişti. Analistler, mevcut geri çekilmenin dağıtım, birikim ve genişleme döngüsüyle de uyumlu olabileceğini değerlendiriyor.