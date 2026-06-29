Bitcoin için tarihsel dip bölgesi 45000 dolar seviyesine işaret ediyor

Bitcoin 60000 doların altında işlem görürken, fiyatın hem teknik hem de zincir üstü önemli eşiklerin altında kalması piyasadaki zayıf görünümü güçlendiriyor. Mevcut tablo, yönün kısa vadede aşağı tarafa daha açık olduğuna işaret ediyor.

Öne çıkan direnç seviyeleri

Bitcoin’in aşmakta zorlandığı başlıca seviyeler arasında 76300 dolardaki True Mean Price, 75500 dolardaki 200 günlük hareketli ortalama, 70900 dolardaki 128 günlük hareketli ortalama ve 69600 dolardaki kısa vadeli yatırımcı maliyet tabanı yer alıyor. Bu göstergeler, fiyatın kritik direnç alanlarının altında sıkıştığını gösteriyor.

Mini sözlük: True Mean Price, kayıp ya da uzun süredir hareketsiz kalan arz dikkate alınarak bitcoin ağındaki ortalama edinim maliyetini hesaplayan zincir üstü bir değerleme göstergesidir. Kısa vadeli yatırımcı maliyet tabanı ise genellikle yaklaşık 155 günden kısa süredir elde tutulan coinlerin ortalama alım seviyesini yansıtır.

Bitcoin, önemli teknik ve zincir üstü eşiklerin altında kalmaya devam ediyor; bu da piyasanın henüz güçlü bir toparlanma sinyali üretmediğini ortaya koyuyor.

200 günlük hareketli ortalama, uzun vadeli boğa ve ayı eğilimlerini ayırt etmek için en yakından izlenen teknik göstergelerden biri kabul ediliyor. 128 günlük ortalama ise ara dönem eğilimi izlerken, kısa vadeli yatırımcı maliyet tabanı son aylarda piyasaya giren yatırımcıların ortalama pozisyon seviyesini gösteriyor.

Gösterge Seviye Anlamı True Mean Price 76300 dolar Düzeltilmiş ortalama ağ maliyeti 200 günlük hareketli ortalama 75500 dolar Uzun vadeli trend göstergesi 128 günlük hareketli ortalama 70900 dolar Orta vadeli trend göstergesi Kısa vadeli yatırımcı maliyet tabanı 69600 dolar Yakın dönem alıcıların ortalama maliyeti

Aşağıda izlenen destek alanları

Fiyatın altında ise birkaç önemli zincir üstü destek seviyesi bulunuyor. Uzun vadeli yatırımcı maliyet tabanı 49900 dolar seviyesinde yer alırken, Coin Time Price 51700 dolar, Realized Price ise 53200 dolar düzeyinde hesaplanıyor.

Uzun vadeli yatırımcı maliyet tabanı, coinlerini 155 günden uzun süredir tutan yatırımcıların ortalama maliyetini yansıtıyor. Realized Price, dolaşımdaki tüm bitcoinlerin zincir üzerinde en son hareket ettiği fiyatların ortalamasını gösterirken, Coin Time Price coinlerin yaşı ve ekonomik ağırlığını hesaba katıyor.

Önceki büyük ayı piyasası diplerinde bitcoin, başlıca zincir üstü değerleme göstergelerinin yaklaşık %5 ila %10 altına sarktı.

Tarihsel örüntü 45000 doları gündeme taşıyor

Geçmiş döngülerde görülen bu ilişki yeniden oluşursa, olası dip bölgesi yaklaşık 45000 dolar seviyesine yaklaşabilir. Bu hesaplama, mevcut destek göstergelerinin belirli oranlarda aşağı kırıldığı önceki piyasa diplerine dayanıyor.

Bununla birlikte fiyatın bu bölgeye inip inmeyeceği, bitcoinin kısa vadede kaybettiği teknik seviyeleri geri alıp alamayacağına ve piyasa duyarlılığındaki değişime bağlı olacak. Şimdilik fiyat, güçlü destek ile güçlü direnç arasında sıkışmış görünümünü koruyor.