IMF ekonomisti Agur, tokenizasyonun finans piyasalarında yeni aşama olacağını söyledi

Uluslararası Para Fonu kıdemli ekonomisti Itai Agur, tokenizasyonun küresel finans için yeni bir aşamaya işaret ettiğini söyledi. Agur, programlanabilir para ve dijital varlıkların gereksiz aracıları azaltarak işlemleri daha hızlı, daha ucuz ve daha verimli hale getirebileceğini dile getirdi.

Tokenizasyonun finans sistemindeki yeri

Agur, tokenizasyonun yalnızca paraların dijital ortama taşınmasından ibaret olmadığını vurguladı. Bu yapının hisse senetleri, tahviller, gayrimenkul, emtialar ve banka mevduatları gibi gerçek dünya varlıklarını blokzincir tabanlı tokenlere dönüştürdüğünü, böylece bu varlıkların daha hızlı ve güvenli biçimde aktarılabildiğini anlattı.

Itai Agur, tokenizasyonu finansal piyasaların evriminde bir sonraki aşama olarak tanımlarken, programlanabilir para ve dijital varlıkların işlemleri hızlandırabileceğini ve maliyetleri düşürebileceğini vurguluyor.

Programlanabilir yapı sayesinde, önceden belirlenen koşullar karşılandığında işlemler otomatik olarak tamamlanabiliyor. Bu durum, gecikmeleri azaltırken karşı taraf riskini ve idari maliyetleri de aşağı çekebilir. Örneğin bir gayrimenkul satışında, mülkiyet doğrulaması tamamlandığı anda takas süreci sonuçlanabilir.

Aynı mekanizma, parçalı sahiplik, günün her saatinde alım satım, daha derin likidite ve yatırım imkanlarına daha geniş erişim gibi alanlarda da etkili olabilir. Bu başlıklar, son dönemde geleneksel finans ile blokzincir altyapıları arasındaki temasın neden hızlandığını da ortaya koyuyor.

XRPL için öne çıkan başlıklar

Bu çerçevede XRP Ledger, tokenize finans tartışmalarında daha görünür hale geliyor. Ağ, hızlı değer transferi için geliştirilmiş bir altyapı sunuyor ve işlemleri saniyeler içinde, çok düşük maliyetle tamamlayabiliyor. Bu özellikler, çok sayıda tokenleştirilmiş varlığın neredeyse anlık takas gerektirdiği bir finansal düzen açısından dikkat çekiyor.

XRP Ledger, ödeme işlevinin ötesinde dijital varlık ihracı ve yönetimi için yerleşik destek sağlıyor. Bu yapı, kurumların birçok standart kullanım alanında karmaşık akıllı sözleşmelere ihtiyaç duymadan stabilcoin, tahvil ve diğer gerçek dünya varlıklarını tokenleştirmesine imkan tanıyabiliyor.

Mini sözlük: RWA, gerçek dünya varlıklarının blokzincir üzerinde dijital temsile dönüştürülmesini ifade eder. XRPL ise XRP Ledger kısaltmasıdır ve varlık transferi ile dijital varlık ihracı için geliştirilen bir blokzincir ağıdır.

IMF, XRP Ledger adını doğrudan anmasa da Agur’un programlanabilir para vizyonu, ağın uzun süredir geliştirdiği teknik kabiliyetlerle önemli ölçüde örtüşüyor.

Kurumsal ilgi ve son gelişmeler

Merkeziyetsiz kimlik, otomatik piyasa yapıcılar, token emaneti ve kurumsal ölçekte tokenizasyon araçları gibi son güncellemeler de ağın kurumsal kullanım iddiasını güçlendirdi. Ripple, uzun vadeli stratejisinde gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonunu önemli bir başlık haline getirirken, bankalar ve finans kuruluşları için ihraç, saklama ve takas altyapısı kurmaya odaklanıyor.

Birleşik Krallık Parlamentosu’na sunulan yakın tarihli bir teklifte XRPL, iklim tahvillerinin tokenizasyonu için olası platformlardan biri olarak gösterildi. Ayrıca ağın dolaşımdaki RLUSD arzında Ethereum‘u geride bıraktığı aktarıldı. Bu gelişmeler, Ripple ekosisteminin dijital varlık tarafında genişlemeye devam ettiğine işaret ediyor.

Hükümetler, merkez bankaları ve finans kuruluşları tokenize finans uygulamalarına daha fazla yöneldikçe, hız, düşük maliyet, birlikte çalışabilirlik ve uyumlu varlık ihracı sunan ağların temel altyapı adayları arasında yer alması bekleniyor. Bu tablo içinde XRP Ledger, tokenize ekonomi için öne çıkan platformlardan biri olarak değerlendiriliyor.