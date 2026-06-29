Dogecoin haftalık bazda %11,7 gerilerken $0.073 seviyesi kritik destek olarak öne çıktı

Dogecoin, son günlerde $0.073 ile $0.076 aralığında sıkışık bir seyir izliyor. Piyasada yön arayışı sürerken, fiyat henüz belirgin bir kırılım üretmedi. Son yedi günde büyük altcoinlere kıyasla daha zayıf bir performans gösteren varlık, kısa vadede teknik seviyeler etrafında yoğun şekilde izleniyor.

Dar bantta hareket sürüyor

Dogecoin son 17 saatte %2.3 değer kaybetti. Haftalık düşüş ise %11.7 seviyesine ulaştı. Bu tablo, DOGE’u büyük piyasa değerine sahip kripto paralar arasında daha sert geri çekilen varlıklardan biri haline getirdi.

Genel piyasa görünümü de baskı altında kalmayı sürdürüyor. Bitcoin $60,000 seviyesinin altında kalırken, ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinde net çıkışlar görüldü. ABD Merkez Bankasının sıkı para politikası duruşu ve güçlenen dolar da riskli varlıklar üzerindeki baskıyı artırdı. Bitcoin hakimiyetinin %58.2’ye yükselmesi, sermayenin DOGE gibi daha yüksek riskli altcoinlerden Bitcoin’e yöneldiğine işaret ediyor.

Teknik tarafta Carlos Garcia Tapia, DOGE fiyatının $0.07408 civarındaki belirgin fitil bölgesinin üzerinde tutunduğunu gösteren bir grafik paylaştı. Kısa vadeli yükselen trend çizgisinin korunması, alıcıların alt bölgelerde savunmayı sürdürdüğünü düşündürüyor.

Carlos Garcia Tapia’nın paylaştığı grafikte, DOGE’un kısa vadeli yükselen trend çizgisinin üzerinde kaldığı ve alıcıların alt fiyat bölgelerinde devrede olduğu görülüyor.

Direnç ve destek seviyeleri öne çıkıyor

İlk önemli direnç $0.0759 seviyesinde bulunuyor. Bu bölgenin aşılması halinde $0.0783 ile $0.0784 aralığı gündeme gelebilir. Bu bandın üzerinde ise sıradaki hedefler $0.0803, ardından $0.0850 ve $0.0876 olarak sıralanıyor.

Seviye Tür $0.073 Kritik destek $0.072 Alt destek $0.0759 İlk direnç $0.0783 ile $0.0784 Sonraki direnç bölgesi $0.0803 Ek hedef

Açık pozisyon artışı oynaklık riskini büyütüyor

Analist CW’nin paylaştığı grafik, fiyat yatay kalırken açık pozisyonların belirgin şekilde yükseldiğini ortaya koydu. Bu yapı, piyasada belirsizliğin arttığına ve bir sonraki hareketin daha sert olabileceğine işaret ediyor. Özellikle kalabalık uzun pozisyonların birikmesi, dirençlerin aşılması halinde ivmeyi güçlendirebilir; ancak fiyat yatay kalır ya da aşağı dönerse tasfiye baskısı da artabilir.

Mini sözlük: Açık pozisyon, vadeli işlemlerde henüz kapatılmamış toplam kontrat miktarını ifade eder. Bu verinin fiyat yerinde sayarken yükselmesi, piyasada kaldıraçlı pozisyon birikiminin arttığını ve ani yön hareketi riskinin büyüdüğünü gösterebilir.

Ali Charts da TD Sequential göstergesinin Dogecoin için alım sinyali verdiğini belirtti. Analistin izlediği ana eşik $0.073 seviyesi oldu. Bu desteğin korunması halinde $0.081 bölgesi yeniden hedef haline gelebilir. Buna karşılık desteğin kaybedilmesi, mevcut teknik görünümü zayıflatabilir.

Ali Charts, $0.073 seviyesinin korunmasının $0.081 yolunu açabileceğini, bu desteğin kırılması halinde ise teknik kurulumun geçerliliğini yitirebileceğini vurguladı.

Geliştirici ekipten topluluğa yanıt geldi

Temel gelişmeler tarafında Dogecoin’in resmi hesabı, projede aktif geliştirme kaynağı bulunmadığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Ekip, çekirdek katkı sunan geliştirici grubunun varlığını ve ekosistemde süren çalışmaların devam ettiğini öne çıkardı. Dogecoin, 2013’te başlatılan ve geniş topluluk desteğiyle öne çıkan bir kripto para olarak biliniyor.

Son fiyat düşüşünün arkasında DOGE’a özgü olumsuz bir gelişme bulunmuyor. Geri çekilme daha çok kripto para piyasasının genelindeki makroekonomik baskıyla ilişkilendiriliyor. Aşağı yönlü harekette $0.072 seviyesi ek destek olarak öne çıkarken, bu bölgenin altına inilmesi mevcut uzun pozisyonlar üzerindeki baskıyı artırabilir.