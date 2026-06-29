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BitMEX yönetim kadrosunda geniş çaplı ayrılıkların ardından Peter Wilkinson CEO görevini üstlendi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 BitMEX’te üç üst düzey yönetici görevden ayrıldı ve CEO koltuğuna Peter Wilkinson geçti.
  • 📌 Şirketten Stephan Lutz, Ina Steiner ve Raphael Polansky aynı dönemde ayrıldı.
  • 💬 BitMEX’in bir alıcı aradığı iddiası, bu yönetim değişikliğiyle yeniden gündeme geldi.
  • 📉 Kripto piyasasındaki zayıf seyir, $BTC ile birlikte sektör genelinde yeniden yapılanma baskısını artırdı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Kripto para borsası ve türev işlem platformu BitMEX’te üst yönetimde dikkat çeken bir değişim yaşandı. Şirketin CEO’su Stephan Lutz, finans direktörü Ina Steiner ve büyümeden sorumlu yöneticisi Raphael Polansky görevlerinden ayrıldı. BitMEX’in küresel hukuk müşaviri olarak görev yapan Peter Wilkinson ise CEO koltuğuna geçti.

İçindekiler
1 Üst yönetimde kapsamlı değişim
2 Satış arayışı ve geçmişteki hukuki süreç
3 Piyasa baskısı şirketleri yeniden yapılanmaya itiyor

Üst yönetimde kapsamlı değişim

Son değişiklikler, şirket yöneticilerinin profesyonel ağ profillerine yansıdı. Peter Wilkinson daha önce BitMEX’te hem küresel hukuk müşaviri hem de operasyonlardan sorumlu yönetici olarak görev alıyordu. BitMEX, ağırlıklı olarak kripto türev ürünleriyle bilinen ve 2014’te kurulan bir işlem platformu olarak sektörde uzun süredir faaliyet gösteriyor.

BitMEX’te CEO Stephan Lutz, CFO Ina Steiner ve büyümeden sorumlu yönetici Raphael Polansky görevden ayrılırken, Peter Wilkinson şirketin yeni CEO’su oldu.

Wilkinson, Lutz, Steiner ve Polansky tarafı konuya ilişkin taleplere hemen yanıt vermedi. Yönetim kadrosundaki bu değişimin, şirketin geleceğine ilişkin daha geniş kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecinin parçası olup olmadığına dair resmi bir açıklama ise yapılmadı.

Satış arayışı ve geçmişteki hukuki süreç

BitMEX’in bir alıcı aradığı yönündeki iddialar bir süredir gündemde yer alıyor. Şirket, 2014 yılında Arthur Hayes, Ben Delo ve Samuel Reed tarafından kuruldu. Platform, özellikle kripto türev işlemler alanında öne çıkarken, geçmiş yıllarda karşı karşıya kaldığı hukuki sorunlarla da dikkat çekti.

2020 yılında BitMEX’in yeterli kara para aklamayı önleme kontrollerini devreye almadığı öne sürüldü. Daha sonra şirkete yönelik suçlamalar kapsamında suçunu kabul eden bir süreç yaşandı. ABD’li makamların ceza davası açmasının ardından Arthur Hayes, Ben Delo ve Samuel Reed görevlerinden ayrılmıştı.

Şirketin son dönemde maliyetlerini sadeleştirerek potansiyel alıcılar açısından daha cazip bir yapı oluşturmaya çalıştığı değerlendiriliyor.

Piyasa baskısı şirketleri yeniden yapılanmaya itiyor

Dijital varlık fiyatlarındaki zayıf seyir, kripto sektöründe faaliyet gösteren birçok şirket üzerinde baskı kurmayı sürdürüyor. BitMEX’teki son ayrılıkların da bu ortamda, giderleri azaltma ve operasyonları daha yalın hale getirme arayışıyla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

Stephan Lutz, 2022’deki sert piyasa gerilemesi döneminde CEO görevini Alexander Hoeptner’den devralmıştı. Hoeptner ise 2021 başında göreve gelmiş, bu değişim de kurucu ekibin ayrılığı sonrasında gerçekleşmişti.

Kripto piyasasındaki son zorlu dönem, yalnızca borsaları değil, teknoloji ve dijital varlık odaklı çok sayıda şirketi de personel azaltımı ve yönetim revizyonuna yöneltti. BitMEX’teki son adımlar da sektör genelindeki bu eğilimin yeni bir örneği olarak öne çıktı.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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