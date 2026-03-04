Bitcoin Sonrası En Çok Konuşulan: Ripple Payments Büyüyor, XRP Likiditesi Düşüşte

Kripto para sektöründe önemli oyunculardan Ripple, yeni duyurusu ile küresel ödeme platformunu uçtan uca kapsamlı bir sisteme dönüştürdüğünü açıkladı. Açıklamaya göre Ripple Payments artık müşterilere itibari para ve stablecoin ile tahsilat, tutma, dönüştürme ve ödeme imkanı sunarak işlemleri tek bir entegre platforma taşıyor. Son yıllarda küresel ölçekte hacmi artan platform, finansal kurumlar için maliyet ve verimlilik avantajı sağlamayı hedefliyor.

Ripple Payments’ta Teknolojik Genişleme

Ripple Payments, küresel ölçekte finans kurumları arasında hızlı ve düşük maliyetli para transferi için XRP Ledger altyapısını kullanıyor. Şirketin kısa süre önce Palisade ve Rail isimli iki girişimi toplamda 200 milyon dolar karşılığında bünyesine kattığı belirtildi. Bu yatırımlar, müşterilerin tek bir sistem üzerinden sanal hesaplar ve cüzdanlar oluşturmasına, süreçlerini otomatikleştirmesine ve ödemelerini daha kolay yönetmesine imkan tanıyor.

Ripple’ın Başkanı Monica Long, blockchain temelli finansal altyapının geleneksel finansla aynı güvenlik, denetim ve ölçeklenebilirlik standartlarını hedeflemesi gerektiğine işaret ederek şu ifadelere yer verdi:

“Küresel finans sisteminin gelişmesi için, fintech ve finansal kurumların dijital varlıklara geleneksel finans ile aynı ciddiyetle yaklaşan altyapıya ihtiyacı var. Bu alanda başarı, kurumsal düzeyde teknoloji, kapsamlı lisanslama ve yüksek likidite gerektiriyor. Ripple, regüle edilmiş finans alanında küresel ölçekte çalışacak şekilde tasarlanmış blockchain tabanlı kurumsal çözümler için model oluşturdu.”

Şirket, ödeme platformunun bugüne kadar 100 milyar dolardan fazla işlem hacmine ulaştığını, 60’tan fazla ülkede aktif şekilde hizmet verdiğini açıkladı. Ripple’ın küresel ölçekte 75’in üzerinde lisansa ve New York Finansal Hizmetler Departmanı’ndan alınan Trust Company Charter’a sahip olduğu belirtildi. İsviçre merkezli AMINA Bank, Filipinler’den AltPayNet, Brezilya’da Banco Genial ve CambioReal gibi bankalar ile Corpay ve MassPay gibi kurumların müşteri listesinde yer aldığı aktarıldı.

Binance Üzerinde XRP Likiditesinde Sert Azalma

Ripple cephesinde platformun gelişimi sürerken, XRP piyasasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CryptoQuant verilerine dayanan bir analizde, Binance borsasında 30 günlük XRP Likidite Endeksi’nin 0,097’ye düştüğü kaydedildi. Aynı dönemde tokenın işlem hacmi 7,02 milyar XRP seviyesine geriledi.

Söz konusu düşüş, 2022’de görülen 180 ila 240 milyar XRP civarındaki işlem hacmi ve 3 seviyesini aşan likidite endeksiyle karşılaştırıldığında önemli bir değişimi gösteriyor. Analiz, son dönemde platformda işlem hacminde ve likidite yapısında köklü bir kayma yaşandığına dikkat çekti.

“XRP’nin Binance üzerindeki 30 günlük Likidite Endeksi, platformdaki likiditenin son dönemde hangi yönde değiştiğini ortaya koyuyor. Bu endeks, 30 günlük devir hızını toplam arzla karşılaştırarak aktivite yoğunluğunu doğru şekilde ölçüyor.”

2025 yılında başlayan düşüş eğiliminin 2026’da da sürdüğü raporda yer aldı. Analize göre bu durum, düşük işlem hacminden veya Binance üzerindeki likiditenin başka borsalara kaymasından kaynaklanıyor. Piyasalarda düşük likidite ortamı, fiyat dalgalanmasını artırıp küçük miktarlı işlemlerin dahi büyük fiyat hareketlerine neden olmasına yol açabiliyor. Ancak azalan likiditenin doğrudan fiyat zayıflığı anlamına gelmediği, mevcut seviyelerde piyasa katılımcılarının beklemede olduğu ifade edildi. İşlem hacminde olası bir toparlanmanın fiyat dinamiklerinde belirgin bir değişikliğe yol açabileceği aktarıldı.