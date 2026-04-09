Bitcoin piyasası ABD enflasyon verileri öncesi sakinliğini koruyor

Bilmeniz Gerekenler

  • Bitcoin piyasasında ABD enflasyon verileri öncesi kayda değer hareketlilik gözlenmedi.
  • Uzmanlar, jeopolitik gelişmelerin ve enerji fiyatlarının piyasalar üzerindeki etkisini izlemeye devam edecek.
ABD’de mart ayı enflasyon verisinin, İran savaşı ve bunun fiyatlara yansıması nedeniyle yakından takip edildiği bir hafta yaşanıyor. Birçok piyasa oyuncusu, bu verinin küresel ekonomik ortamda kritik bir göstergesi olacağını bekliyor. Ancak kripto para piyasasında, özellikle de Bitcoin’de dikkate değer bir oynaklık gözlenmiyor.

İçindekiler
1 Trader beklentileri ve piyasa hareketleri
2 Enflasyon ve küresel gelişmelerin etkisi

Trader beklentileri ve piyasa hareketleri

Bitcoin’in nisan başındaki opsiyon fiyatlamaları, yatırımcıların ABD enflasyonu sonrası yüzde 2,5’lik bir fiyat hareketi beklediğini gösterdi. Bu seviye, Bitcoin’in son dönem ortalama dalgalanması içinde kalıyor. Dolayısıyla, tüccarların açıklanacak verilere karşı beklenen bir yönlü fiyat hareketine hazırlık yapmadığı görülüyor.

30 günlük ima edilen oynaklığı ölçen BVIV endeksinde mart sonundan bu yana ciddi bir düşüş yaşandı ve bu oran 46,5 puana kadar geriledi. Bu değer, sene başından bu yana görülen en düşük seviyelere işaret ediyor. Beklenen günlük hareket ise yaklaşık yüzde 2,9 hesaplanıyor. Oysaki, son 30 günlük dönemde bu oran yüzde 3,4 civarındaydı. Oynaklık göstergesi, genellikle opsiyon talebine ve yatırımcıların yakın vadede ciddi fiyat sıçraması bekleyip beklemediğine işaret ediyor.

Enflasyon ve küresel gelişmelerin etkisi

Bazı yatırımcılar, Cuma günü açıklanacak tüketici fiyat endeksinin (CPI) piyasa üzerinde etkili olmayacağı görüşünde. İran ile başlayan çatışma ortamının ise, özellikle enerji ve akaryakıt fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturduğu biliniyor.

Commerzbank, mart ayına ilişkin ABD fiyat verilerinin Ortadoğu’daki çatışmanın ekonomik etkisi açısından ilk işaretleri verebileceğine işaret etti. Banka, mevcut raporun savaşın tam yansımalarını göstermese de fiyatlar üzerinde ilk etkilerin izlenebileceğini belirtti.

Faiz beklentilerinde de belirgin bir değişim yaşanıyor. İran savaşıyla birlikte gelen enerji fiyatlarındaki hızlı yükseliş, ABD Merkez Bankası’nın bu yıl içinde faiz indirimi beklentilerini azaltmış oldu. 2026 mart ayında ABD genelinde benzinin galon fiyatı 4 doları aştı; bu seviye, 2022 yazından bu yana ilk kez görüldü.

Marttaki tüketici fiyat endeksinin yıllık bazda yüzde 3,4’e çıkacağı, çekirdek enflasyonun ise yüzde 2,7 seviyesine ulaşacağı öngörülüyor. Enerji ve akaryakıttaki fiyat sıçraması da bu yükselişte etkili oldu.

Kripto varlık yönetimi şirketi Nexo’nun analisti Iliya Kalchev, enerji fiyatlarının enflasyona etkisinin devam ettiğini ve her yeni açıklamanın piyasa için ayrı bir öneme sahip olduğunu aktardı.

Kalchev, yeni enflasyon verisinin faiz indirim beklentilerini yeniden gündeme getirebileceğini ya da yüksek faiz politikasının bir süre daha süreceği algısını güçlendirebileceğini ifade etti.

Araştırma şirketi BRN’in başındaki Timothy Misir de, Bitcoin’in kısa vadede hangi yönde hareket edeceğinin, açıklanacak enflasyon verisi ve ay sonunda yapılacak Fed toplantısına bağlı olacağına dikkat çekti. Misir, bu gelişmelerin ardından ekonomik otoritelerin enflasyonun kontrol altında tutulup tutulamayacağına veya faiz indirimlerinin ertelenip ertelenmeyeceğine karar vereceğini belirtti.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
