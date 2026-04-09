Bitcoin fiyatı, petrol piyasasına bağlı olarak yön arıyor

Bitcoin, haftanın başında 67.000 dolar seviyelerine kadar gerilemesinin ardından yeniden 70.900 dolara çıktı. Bu toparlanmada ABD ile İran arasında sağlanan iki haftalık ateşkesin de etkili olduğu, piyasalarda risk iştahının arttığı ve petrol fiyatlarının yüzde 15 civarında gerileyerek varil başına 100 doların altına düştüğü görülüyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüş ve Fed politikalarının etkisi

Kripto para piyasasında son dönemdeki yükselişlerin ardından hızlı düzeltmeler dikkat çekti. Bitcoin son haftalarda 70.000 doların üzerine birkaç kez çıksa da alımlar kısa süreli kaldı ve yükselişler kalıcı olmadı. Fiyat hareketinin sürdürülebilir olup olmayacağını ise büyük ölçüde petrol piyasasındaki dalgalanmanın belirlemesi bekleniyor.

Bitfinex borsasında çalışan analistler, petrol fiyatındaki yüzde 15–16’lık gerilemenin sürdürülebilir olması halinde para piyasalarında 2026 sonu için ek faiz indirimi beklentilerinin fiyatlanabileceğini öngörüyor. Bu türden bir adım, Bitcoin gibi faiz getirisi olmayan riskli varlıklar için destekleyici bir ortam oluşturabilir.

Petrol fiyatlarındaki kalıcı bir düşüş, mart ayında yaşanan enflasyonist şokun etkilerini azaltarak ABD Merkez Bankası ve diğer büyük merkez bankalarına yıl içinde faiz indirimine gitmeleri için alan açabilir. Böyle bir senaryoda, Bitcoin’de yukarı yönlü hareketlerin hızlanabileceği, kısa pozisyonların kapanmasıyla birlikte fiyatın 80.000 dolara yaklaşabileceği aktarılıyor.

Jeopolitik gelişmeler ve piyasa beklentileri

Tesseract Group’ta ticari faaliyetlerden sorumlu Adam Saville Brown, Bitcoin’in şu an 72.000 dolar seviyelerinde büyük bir kısa pozisyon yoğunluğuna yakın hareket ettiğini belirtiyor.

Brown, “Türev piyasalarında 6 milyar dolar civarında kaldıraçlı kısa pozisyonun 72.200–73.500 dolar arasında toplandığı görülüyor. Eğer spot piyasadaki talep, bu aralığın aşılmasını sağlarsa, likidasyonların tetiklenmesiyle birlikte fiyatın 80.000 dolara doğru hızla ilerleyebileceği öngörülüyor.” açıklamasında bulundu.

Ancak, güncel verilere göre piyasada kısa vadede güçlü bir faiz indirimi beklentisi oluşmuş değil. Analistlere göre, enerji maliyetlerindeki artış enflasyonu yüksek tutarken, talebi henüz ciddi şekilde azaltmadı. Bu durum ABD Merkez Bankası’nın faiz oranlarını uzun süre mevcut seviyede tutmasına neden olabilir.

ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesin ise medyada çıkan haberlere göre uzun ömürlü olmadığı, İsrail’in Lübnan’da başlattığı saldırıların ve yeni gerilimlerin Orta Doğu’da jeopolitik riski tırmandırdığı aktarılıyor. Haberlere göre, Hürmüz Boğazı’ndan petrol taşımacılığının yeniden durduğu, sadece birkaç saatlik geçişin ardından çatışmalarla birlikte akışın tekrar kesildiği kaydedildi.

Bu gelişmelerin petrol fiyatlarını yeniden yükseltebileceği, enerji piyasasında yeni bir dalgalanmanın risk iştahını azaltabileceği değerlendiriliyor. Tarafların anlaşmaya varamaması halinde, petrolün tekrar 100 dolar sınırını aşabileceği ihtimali gündemde.

Bitfinex analistleri, Hürmüz Boğazı’nın tamamen kapalı kalması durumunda petrolün 120 doları görebileceğini, bunun da ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi ihtimalini azaltacağını ifade etti.

Yaklaşık iki haftalık bir teyakkuz sürecine giren piyasalar, petrol ve jeopolitik risklerin fiyatlamasına yönelmiş durumda. Analistlerin değerlendirmelerine göre, ateşkesin kalıcı olmaması halinde, piyasalarda tekrar yüksek volatilite gözlenebilir.