XRP fiyatında zayıf seyir devam ediyor: Düşüş satışlarla hız kazandı

XRP fiyatında son dönemde yaşanan yükseliş denemeleri, genel satış baskısının etkisinde sınırlı kaldı. Son olarak 1,33 dolar seviyesine doğru bir gerileme gözlenirken, piyasadaki alış yoğunluğunun yine zayıf kaldığı dikkat çekiyor. Fiyattaki hareketler, yükselişlerin yeni pozisyon açmaktan çok pozisyondan çıkışlar için kullanıldığına işaret ediyor.

Fiyat hareketlerinde satış baskısı öne çıktı

Ripple ile bağlantılı finansal ürünlerde 3,32 milyon dolarlık ETF girişi kaydedildi. Mart ayında yaşanan çıkışların ardından gelen bu değişim, fiyat istikrarı için yeterli bir giriş sağlamadı. Bu dönemde borsalardaki likidite seviyeleri de ciddi şekilde azaldı. Likiditedeki bu zayıflama, önemli fiyat seviyelerinin kırılması durumunda sert hareketlerin yaşanabileceğine işaret ediyor.

Fiyat kısa süre önce 1,37 dolardan 1,33 dolara kadar çekildi ve 1,38 dolar yakınlarında gerçekleşen reddedilmenin ardından bu düşüş daha da hızlandı. Yüksek hacimli satışlar, 1,35 dolar üzerindeki tutunmayı engelledi ve kapanışa doğru daha düşük zirveler gözlendi. Günün geç saatlerinde, 1,31 doların test edildiği keskin dalgalanmanın ardından sınırlı bir toparlanma görülse de yükseliş çabaları anlamlı bir tablo ortaya koyamadı.

Piyasa yapısında zayıflık sinyalleri öne çıktı

Son dönemde işlem hacminin yükselirken fiyatın gerilemeye devam etmesi, piyasada birikimden çok elden çıkarmanın öne çıktığına işaret ediyor. 1,37-1,38 dolar aralığında tekrar eden reddedilmeler, bu seviyelerde yoğun bir satış baskısı bulunduğunu gösteriyor. XRP’nin genel kripto para piyasasına kıyasla daha zayıf seyretmesi, piyasanın ilgisinin farklı varlıklara kaydığını ortaya koyuyor.

Fiyat halen başlıca hareketli ortalamaların altında ve aşağı yönlü bir yapı içinde kalmaya devam ediyor. Bu da genel görünümde zayıf trendin sürdüğünü gösteriyor.

1,33 dolar seviyesi yakın vadede destek olarak öne çıkarken asıl kritik bölge olarak 1,28 dolar öne çıktı. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda düşüş hareketinin ivme kazanabileceği belirtiliyor.

Diğer yandan, kısa vadede yukarı yönlü bir hareket ivme kazanacaksa, öncelikle 1,35 ve devamında 1,38 dolar bariyerlerinin net bir şekilde aşılması gerekiyor. Aksi takdirde fiyat hareketinin kısa süreli ve zayıf tepki yükselişleriyle sınırlı kalması bekleniyor.