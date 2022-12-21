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Hindistan Merkez Bankası Başkanı Das, Açıklamalarıyla Kripto Para Yatırımcılarını Korkuttu!

Hindistan Merkez Bankası (RBI) Başkanı Shaktikanta Das, bir kez daha kripto paralarla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Das, kripto paralarla ilgili olarak hala aynı görüşte olduğunu ve yasaklanmaları gerektiğini savundu.
11:30
21 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hindistan Merkez Bankası (RBI) Başkanı Shaktikanta Das, bir kez daha kripto paralarla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Das, kripto paralarla ilgili olarak hala aynı görüşte olduğunu ve yasaklanmaları gerektiğini savundu.

“Makroekonomik ve Finansal İstikrar İçin Büyük Risk Oluşturuyorlar”

Hindistan hükümeti ve ülkenin düzenleyici kurumları, ülkedeki özel kripto paraların kullanımı ve uygulanması konusuna şüpheyle yaklaşmaya devam ediyorlar. Yetkililer, Hindistan’da kripto para ticaretinden elde edilen sermaye kazançlarına yüzde 30 vergi uygulanacağını açıklayarak yatırımcıları piyasanın dışına itmeye çalışsalar da bununla durmama niyetindeler. Bir süredir ülkede kripto paraların yasaklanması gerektiğine dönük tartışmalar söz konusu. Bu tartışmaları destekleyen isimlerden birisi de Hindistan Merkez Bankası Başkanı Shaktikanta Das.

BFSI İçgörü Zirvesi‘nde konuşan Hindistan Merkez Bankası Başkanı Shaktikanta Das, kripto para piyasasındaki son çöküş ve gelişmeler hakkında konuştu. Ayrıca, bir sonraki olası finansal kriz konusunda uyarıda bulundu ve bunun özel kripto paralardan geleceğini iddia etti. Das, ayrıca kripto paralarla ilgili olarak hala aynı görüşte olduğunu ve yasaklanmaları gerektiğini belirtti. Kripto paraların asli değerlerinin olmadığını belirten merkez bankası başkanı, makroekonomik ve finansal istikrar için büyük risk oluşturduklarını öne sürdü.

Dev kripto para borsası FTX‘in çökerek iflas etmesine dikkat çekerek kripto para piyasasındaki son düşüşten de söz eden Das, tüm bu yaşananların Hintli makamların kripto paralara olan duruşunun ne kadar doğru olduğunu kanıtladığının altını çizdi. Merkez bankası başkanı herhangi bir ürünün değerindeki değişikliğin piyasanın bir fonksiyonu olduğunu da ekledi.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Kripto para piyasası, fiyatlardaki sert düşüşler ve iflaslarla dolu bir yılı uğurlamaya hazırlanırken hala krizden çıkabilmiş değil. Bitcoin‘in (BTC) 18 bin doların üzerinde tutunamadığı ve yılı bu seviyenin altında kapatmaya hazırlandığı görülüyor. En büyük kripto para BTC, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,19 yükselişle 16 bin 814 dolardan işlem görüyor. Ethereum‘un (ETH) ise Bitcoin’de olduğu gibi oldukça küçük oranda bir kazanımla bin 209 dolardan el değiştirdiği görülüyor.

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