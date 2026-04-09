Orta Doğu’daki ateşkes belirsizliği kripto piyasalarını ve küresel finansı etkiliyor

Bitcoin, Perşembe günü 70.981 dolardan işlem gördü. Son 24 saatte yüzde 0,5 gerileyen fiyat, haftalık bazda ise yüzde 6,1’lik artışla dikkat çekiyor. ABD ile İran arasında sağlanan iki haftalık ateşkesin ardından salı günkü yükseliş rallisi hız kazanmıştı. Ancak bu anlaşmanın üzerinden iki gün geçmeden sahada yaşanan gelişmeler ateşkesin sürdürülebilirliğine dair soru işaretlerini gündeme getirdi.

Jeopolitik gelişmeler ve piyasalardaki dalgalanma

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ateşkese dair üç maddenin ihlal edildiğini söyledi ancak detay vermedi. İsrail’in Lübnan’daki operasyonları devam ediyor. Kritik bir deniz ticaret yolu olan Hürmüz Boğazı’nda ise beklenen hızlı bir açılma sağlanmadı. İran’ın ‘koordinasyonlu’ geçiş sözüne rağmen tanker trafiği düşük seyretmeyi sürdürüyor.

Brent petrol yüzde 2’lik artışla yaklaşık 97 dolara yükseldi. Dünkü seansta son altı yılın en büyük tek günlük düşüşü yaşanmış ve fiyat yüzde 10’un üzerinde gerilemişti. Piyasalarda kısa süreli iyimserliğin ardından yeniden belirsizlik fiyatlaması öne çıktı. Bu tablo, ateşkesin haftasonuna kadar sürüp sürmeyeceğine dair soru işaretlerinin güçlendiğini gösteriyor.

Kripto paralar ve küresel finans piyasaları

Bitcoin’de yaşanan son dalgalanma, altcoin piyasasında da benzer bir etki yarattı. Ether yüzde 2,6 düşüşle 2.180 dolara geriledi. Geçtiğimiz hafta ateşkes sonrası yükselişte başı çeken Ether, haftalık bazda ise yüzde 5,2’lik artıya sahip. Solana’nın SOL tokeni yüzde 3,1 kayıpla 81,96 dolardan işlem görürken, XRP yüzde 3 gerileyerek 1,33 dolara indi. Dogecoin’de yüzde 3,4’lük bir düşüş yaşandı ve fiyatı 0,091 dolara çekildi. BNB ise yaklaşık 600 dolarda sabit kaldı ve günlük bazda yüzde 2,2 düşüş gösterdi.

Asya-Pasifik bölgesini izleyen MSCI endeksi yüzde 0,9 düştü. Çarşamba günkü ateşkes coşkusu sonrasında bu kez iki hisse düşerken, yalnızca bir hisse yükseldi. S&P 500 ve Avrupa borsalarının vadeli kontratları yüzde 0,2 düşüş öngördü, küresel hisse senetlerindeki dört günlük yükseliş serisinin sona ermesi gündeme geldi. ABD Hazine tahvilleri, artan petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisine dair endişelerle bir önceki yükselişini geri verdi.

ABD Merkez Bankası, enflasyonda yukarı yönlü risklerin sürdüğüne ve işgücü piyasasında yavaşlamanın devam ettiğine vurgu yapmaya devam ediyor. Bu koşullarda, yüksek faiz oranı beklentileri daha uzun süre geçerliliğini koruyabilir. Japonya’da ise son yılların en yüksek ücret artışları görülüyor; bu durum ilave faiz artışları beklentisini kuvvetlendiriyor.

Piyasada genel olarak, önde gelen ekonomilerde eşgüdümlü olmayan bir sıkılaşma eğilimi öne çıkıyor. Üstüne eklenen jeopolitik belirsizlik, faiz beklentileri için net bir taban oluşmasını engelliyor.

Bitcoin özelinde, ateşkes açıklamasının ardından 67.000 dolardan 72.700 dolara yaşanan yükseliş ve sonrasında fiyatın 70.000 dolar üzerinde tutunması son altı haftadaki en güçlü ivme olarak görülüyor.

Son olarak, şubat sonundan bu yana fiyat hareketlerinin tamamen içinde kaldığı 65.000 ile 73.000 dolar aralığı hala korunuyor. Ancak Bitcoin şu anda bandın üst kısmında testler yapıyor; alt seviyede yatay seyir bir süreliğine geride kalmış durumda.