BITCOIN (BTC)

Bitcoin düşüşünde dip sinyali tartışması öne çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • Bitcoin fiyatlarındaki düşüş geçmiş döngülerle benzer seviyelere ulaşmış görünüyor.
  • Goldman Sachs analizi, dip oluşumu ihtimaline işaret ederken temkinli yaklaşımı koruyor.
  • İşlem hacmindeki zayıflık sürerse piyasa toparlanmasının sınırlı kalması beklenebilir.
Bitcoin fiyatlarının son dönemde sert şekilde gerilemesinin ardından, ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs tarafından yayımlanan analiz piyasada dip oluşumu tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Bankanın değerlendirmesi, mevcut fiyat seviyelerinin geçmiş döngülerle benzerlik gösterdiğine işaret ederken, piyasanın yönüne dair temkinli bir yaklaşım da içeriyor.

Düşüş oranı geçmiş döngülerle benzer seviyede

Goldman Sachs analisti James Yaro, yayımladığı raporda bu döngüde Bitcoin ve kripto varlıklardaki gerilemenin, önceki dönemlerde görülen zirve ile dip arasındaki ortalama düşüş aralığına yaklaştığını ifade etti. Bu değerlendirme, fiyat hareketlerinin tarihsel eğilimlerle örtüşebileceğine dair bir işaret olarak yorumlanıyor.

Bitcoin, geçen yıl ekim ayında ulaştığı zirve seviyesinden yaklaşık yüzde 40 gerileyerek 66.000 dolar civarında işlem görüyor. Bu geri çekilme, yatırımcıların risk iştahında azalma ve makroekonomik belirsizliklerin etkisiyle hız kazanan satış dalgasının bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Goldman Sachs, 1869 yılında kurulmuş ve küresel ölçekte yatırım bankacılığı, varlık yönetimi ve finansal danışmanlık hizmetleri sunan köklü bir finans kuruluşu olarak biliniyor. Banka, kripto varlık piyasalarına yönelik analizleriyle son yıllarda daha görünür hale geldi.

İşlem hacmi düşüşü risk oluşturmaya devam ediyor

Yaro, fiyat açısından dip oluşmuş olabileceğine işaret etse de işlem hacmindeki zayıflığın dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı. Hacimdeki gerilemenin sürmesi halinde, sektör genelinde gelirlerde baskı oluşabileceği ifade ediliyor.

Kripto varlık piyasası fiyat açısından dip seviyeye ulaşmış olabilir ancak işlem hacmi daha da düşebilir. Zayıf hacim devam ederse sektörde faaliyet gösteren şirketlerin gelirleri önümüzdeki dönemde baskı altında kalabilir.

Analiste göre düşük işlem hacmi dönemlerinde fiyat oynaklığı artış eğilimi gösteriyor. Bu durum, olası bir yükseliş yaşansa bile hareketin kalıcılığını sınırlayabilir ve piyasada kırılgan bir yapı oluşturabilir.

Öte yandan Goldman Sachs, değerlendirmesiyle birlikte Coinbase ve Robinhood gibi kriptoyla bağlantılı büyük şirketler için “al” tavsiyesini korudu. Bu yaklaşım, bankanın uzun vadede sektörün potansiyeline yönelik olumlu beklentisini sürdürdüğünü ortaya koyuyor.

Piyasa katılımcıları ise hem fiyat seviyelerini hem de işlem hacmindeki eğilimi birlikte izleyerek daha net bir yön belirlemeye çalışıyor. Mevcut görünüm, kısa vadede temkinli bir duruşun öne çıkmasına neden oluyor.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
