Bitcoin düşüşünde dip sinyali tartışması öne çıktı

Bitcoin fiyatlarının son dönemde sert şekilde gerilemesinin ardından, ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs tarafından yayımlanan analiz piyasada dip oluşumu tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Bankanın değerlendirmesi, mevcut fiyat seviyelerinin geçmiş döngülerle benzerlik gösterdiğine işaret ederken, piyasanın yönüne dair temkinli bir yaklaşım da içeriyor.

Düşüş oranı geçmiş döngülerle benzer seviyede

Goldman Sachs analisti James Yaro, yayımladığı raporda bu döngüde Bitcoin ve kripto varlıklardaki gerilemenin, önceki dönemlerde görülen zirve ile dip arasındaki ortalama düşüş aralığına yaklaştığını ifade etti. Bu değerlendirme, fiyat hareketlerinin tarihsel eğilimlerle örtüşebileceğine dair bir işaret olarak yorumlanıyor.

Bitcoin, geçen yıl ekim ayında ulaştığı zirve seviyesinden yaklaşık yüzde 40 gerileyerek 66.000 dolar civarında işlem görüyor. Bu geri çekilme, yatırımcıların risk iştahında azalma ve makroekonomik belirsizliklerin etkisiyle hız kazanan satış dalgasının bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

İşlem hacmi düşüşü risk oluşturmaya devam ediyor

Yaro, fiyat açısından dip oluşmuş olabileceğine işaret etse de işlem hacmindeki zayıflığın dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı. Hacimdeki gerilemenin sürmesi halinde, sektör genelinde gelirlerde baskı oluşabileceği ifade ediliyor.

Analiste göre düşük işlem hacmi dönemlerinde fiyat oynaklığı artış eğilimi gösteriyor. Bu durum, olası bir yükseliş yaşansa bile hareketin kalıcılığını sınırlayabilir ve piyasada kırılgan bir yapı oluşturabilir.

Öte yandan Goldman Sachs, değerlendirmesiyle birlikte Coinbase ve Robinhood gibi kriptoyla bağlantılı büyük şirketler için “al” tavsiyesini korudu. Bu yaklaşım, bankanın uzun vadede sektörün potansiyeline yönelik olumlu beklentisini sürdürdüğünü ortaya koyuyor.

Piyasa katılımcıları ise hem fiyat seviyelerini hem de işlem hacmindeki eğilimi birlikte izleyerek daha net bir yön belirlemeye çalışıyor. Mevcut görünüm, kısa vadede temkinli bir duruşun öne çıkmasına neden oluyor.