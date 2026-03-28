Ekonomi

ABD kısa süreli çekilme mesajı verdi

Bilmeniz Gerekenler

  • ABD yönetimi, İran çatışmasını sınırlı tutmayı ve kısa sürede sonlandırmayı planladıklarını söylüyor.
  • Operasyonun hedefi İran’ın askeri kapasitesini zayıflatmak olarak öne çıkıyor.
  • Petrol fiyatlarındaki artışın geçici olduğu ve dengelenmenin mümkün olabileceği değerlendiriliyor.
COINTURK
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile yaşanan askeri gerilim bağlamında ABD’nin uzun süreli bir angajman planlamadığını ve kısa vadede sahadan çekilmeyi hedeflediğini dile getirdi. Açıklamalar, Washington’un operasyonu sınırlı tutma niyetine işaret ederken, bölgedeki tansiyonun seyri açısından dikkat çekici bulundu.

İçindekiler
1 Operasyonun kapsamı ve hedefleri
2 Petrol fiyatları ve küresel etkiler

Operasyonun kapsamı ve hedefleri

Vance, ABD’nin askeri hedeflerinin büyük ölçüde gerçekleştirildiğini ifade ederek, sürecin kontrollü biçimde sonlandırılmasının amaçlandığını aktardı. Buna rağmen operasyonun hemen bitirilmeyeceğini, belirli hedeflerin kalıcı şekilde etkisiz hale getirilmesi için bir süre daha devam edeceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatları doğrultusunda yürütülen operasyonun, İran’ın askeri kapasitesini zayıflatmayı hedeflediği ifade edildi. Vance, benzer bir durumun tekrar yaşanmaması için belirli stratejik adımların atılmasının planlandığını vurguladı.

JD Vance, ABD siyasetinde son dönemde öne çıkan isimlerden biri olarak Cumhuriyetçi Parti içinde etkili bir konuma sahip bulunuyor.

Petrol fiyatları ve küresel etkiler

Çatışmanın küresel piyasalara yansıması da gündeme gelirken, Vance petrol fiyatlarında yaşanan artışın geçici olduğunu dile getirdi. Mevcut yükselişin kısa vadeli bir tepki olduğu değerlendirilirken, piyasaların zamanla dengelenmesinin beklendiği aktarıldı.

Enerji piyasalarındaki dalgalanmanın, özellikle Orta Doğu’daki gelişmelere duyarlılığını bir kez daha ortaya koyduğu görülüyor. Buna rağmen ABD yönetimi, çatışmanın uzun süreli bir krize dönüşmeyeceği görüşünü koruyor.

ABD’nin temel amacı İran’ın kapasitesini zayıflatmak ve benzer durumların uzun süre tekrarını engellemek.

Vance, ABD’nin İran’da bir ya da iki yıl daha kalma gibi bir planı bulunmadığını açık şekilde ifade etti. Gerekli adımların tamamlanmasının ardından hızlı bir çekilmenin gündemde olduğu vurgulandı.

Başkanın uzun vadeli bir askeri varlık niyeti yok ve gerekli önlemler sonrası çekilme planlanıyor.

Bu çerçevede ABD’nin yaklaşımının, sınırlı hedeflere odaklanan ve geniş çaplı bir askeri angajmandan kaçınan bir stratejiye dayandığı değerlendiriliyor. Bölgedeki gelişmelerin seyri ise bu planın uygulanabilirliği açısından belirleyici olacak.

