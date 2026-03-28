Kraken’ın desteklediği KRAKU’nun CEO’su, yapay zekâ yükselirken kripto sektörüne dikkat çekti

Kripto piyasasında son dönemde yaşanan gerilemeye rağmen sektörün yatırım için güçlü bir alan oluşturduğu ve yapay zekânın yazılıma dayalı geleneksel hizmetleri (SaaS) tehdit ederken kriptonun daha az risk taşıdığı değerlendiriliyor. Bu görüş, ABD merkezli kripto borsası Kraken’ın desteklediği halka açık bir şirket olan KRAKacquisition Corp.’un (KRAKU) CEO’su Ravi Tanuku tarafından gündeme getirildi.

KRAKU yeni yatırımlar için hazırlık yapıyor

Nasdaq’ta işlem gören ve Kraken’ın yanı sıra Natural Capital ile Tribe Capital’in desteğini alan KRAKU, ocak ayında 345 milyon dolarlık halka arzı tamamladı. Şirket, bu fon ile kripto pazarındaki önemli şirketlerle yeni anlaşmalar için zemin oluşturmayı amaçlıyor.

Yöneticiliğini yürüten Ravi Tanuku, önümüzdeki dönemde iki milyar ile on milyar dolar arası değere sahip kripto odaklı firmalarla iş birliği imkanlarını değerlendireceklerini ifade etti. Kraken’ın doğrudan halka arz süreciyle ilgili yorum yapmadı ancak şirketin, sektör genelindeki dalgalanmalara rağmen yeni yatırımlar konusunda istekli olduğunu vurguladı.

Kraken’ın arkasındaki ana şirket Payward, kripto piyasalarında yaşanan son düşüşler nedeniyle halka arz planlarını ertelemişti. CoinDesk 20 endeksinin altı ay üst üste değer kaybetmesi piyasadaki tedirginliği artırmış görünüyor. Bu ortamda, KRAKU’nun yatırımları için belirlediği strateji dikkat çekti.

Yapay zekâ ve kripto kesişiminde fırsatlar öne çıkıyor

KRAKU CEO’su, geleneksel yazılım tabanlı hizmet sunan şirketlerin, yapay zekânın hızla gelişmesiyle büyük bir varoluş sorunu yaşadığını savundu. Tanuku, SaaS şirketlerinin halka arz pazarında her zaman önemli bir rol oynadığını fakat yapay zekâ sayesinde kod yazma gibi alanların kökten değişebileceğini belirtti.

Tanuku, yazılım sektöründe halka açılmayı planlamamış SaaS şirketlerini asıl zorlayan unsurun, kripto fiyatlarının dalgalanmasından çok, yapay zekânın yaratacağı uzun vadeli belirsizlik olduğunu dile getirdi.

Yapay zekâ anlatısının yatırım dünyasında öne çıktığı, fakat bunun dışında dijital varlıklar başta olmak üzere kripto sektörünün de güçlü bir hikâye sunduğu belirtiliyor. Tanuku, yapay zekânın ardından en güçlü tema olarak dijital varlıklara işaret etti.

KRAKU’nun yatırım yapacağı şirketlerde, özellikle kripto ile yapay zekânın kesiştiği alanlara odaklanılması bekleniyor. Yapay zekâ destekli ticaret, akıllı otomasyon ve tokenizasyon gibi başlıkların, şirketin radarında olduğu öne çıkarıldı.

Tanuku, pahalı altyapı yatırımlarının finansmanında token kullanımının gündeme gelebileceğine dikkati çekerek, token bazlı getiri ve yatırım modellerinin gelişebileceğine işaret etti.