Bitcoin Borsalardan Çekilirken Fiyat Neden 70.000 Dolarda Sabit Kaldı?

Özet

  • CryptoQuant verileri, Binance’te 12 ay boyunca Bitcoin çıkışlarının sürdüğünü gösteriyor.
  • Borsadan coin çıkışı arzı azaltırken, alıcı talebinin düşük kalması fiyatın toparlanmasını engelliyor.
  • Binance USDT rezervlerinde büyük bir sermaye beklemede olsa da, alım ilgisi henüz fiyatı yukarı taşıyacak düzeye ulaşmadı.
Kripto para analiz firması CryptoQuant’ın paylaştığı verilere göre, Mart 2025’ten Mart 2026’ya kadar olan dönemde Binance borsasında Bitcoin çıkışları öne çıkıyor. Binance, kripto piyasasında en yüksek Bitcoin işlem hacmine sahip platform olarak öne çıkıyor; bu nedenle borsadaki net giriş ve çıkışlar, piyasadaki genel havaya dair önemli ipuçları sunuyor.

İçindekiler
1 Bir Yıl Süren Netflow Verilerinin Gösterdikleri
2 Borsadan Çıkış Sinyalinin Yarattığı Çelişki

Bir Yıl Süren Netflow Verilerinin Gösterdikleri

CryptoQuant’ın grafiğine göre, incelenen dönemde Binance’teki Bitcoin hareketlerinde baskın renk kırmızı olarak öne çıkıyor; bu, borsadan net çıkışı ifade ediyor. Özellikle Nisan 2025’ten Mart 2026’ya kadar, net çıkışlar düzenli hale gelmiş durumda. Zaman zaman görülen giriş artışları ise genel gidişatı değiştirecek kadar etkili olamıyor.

Ekim ve Kasım 2025’te Bitcoin fiyatı 120.000 ila 126.000 dolar aralığında zirveyi görürken borsaya girişlerde dikkat çekici artışlar yaşandı. Bu seviyelerde, varlıklarını satmak isteyenler Bitcoin’lerini Binance’e yönlendirdi. Tersine, Ocak ve Şubat 2026’daki sert fiyat düşüşünde ise, tek bir günde 7.000 ila 8.500 Bitcoin gibi yüksek miktarlarda çıkışlar gözlemlendi. Özellikle Bitcoin’in 94.000 dolardan 65.000 dolar seviyelerine düştüğü bu süreçte, kullanıcılar coin’lerini çekerek kendi saklama yöntemlerine ya da kurumsal cüzdanlara taşımayı tercih etti.

Güncel verilere bakıldığında ise, Bitcoin’in 70.200 dolar seviyesinde net olarak 538,1 BTC’lik çıkışı dikkat çekiyor. Net akış hâlâ borsadan dışarıya yöneliyor. Mart ayındaki bazı yeşil barlar fiyat düşüşü sırasında satım baskısının tamamen kaybolmadığını gösterse de, genel eğilim çıkış yönünde seyrediyor.

Borsadan Çıkış Sinyalinin Yarattığı Çelişki

Piyasada genel kabul gören görüşe göre, borsalardan Bitcoin çıkışları fiyat açısından olumlu bir işaret olarak alınır. Çünkü bu hareket, satışa hazır arzı azaltarak teorik olarak fiyat üzerinde yukarı yönlü baskının oluşmasına yol açar. URPD verileri, 60.000 ila 70.000 dolar aralığında yaklaşık 600.000 BTC’nin alım gördüğünü vurguladı. Gerçekleşen zarar oranındaki sert düşüşler de satıcıların yavaşladığına işaret ediyor. Bu göstergeler, arz tarafında birikim eğiliminin sürdüğüne dikkat çekiyor.

Net akış uzun zamandır çıkış yönünde ilerliyor, fakat fiyatta anlamlı bir toparlanma gözlemlenmiyor. Bu durum, talep tarafındaki eksiklikle açıklanıyor.

Mevcut trendde, borsadan çıkan Bitcoin’ler satış baskısını azaltarak fiyatın yukarı yönlü hareket etmesi için bir zemin hazırlıyor. Ancak fiyatın belirlenmesinde yalnızca piyasadaki arz değil, aynı zamanda aktif alıcı talebi de önemli. Kullanıcılar coin’lerini kendi cüzdanlarına çektiğinde piyasadaki satış baskısı azalsa da, yeni sermaye girişi olmadıkça fiyat anlamlı şekilde yükselemiyor.

Ayrıca, Binance’te USDT rezervlerinin 4,77 milyar dolar seviyesinde olduğu açıklandı. Bu miktarda sermaye, piyasada alım yapacak “beklemedeki likidite” olarak tanımlanıyor. Fakat bu likiditenin şu an için Bitcoin’e yönelmediği ve yeterli alım baskısı oluşmadığı belirtiliyor. Bu nedenle, Bitcoin’in borsadan çıkıyor olması ve Tether rezervlerinin yüksekliği, fiyatta kesin bir yükselişi beraberinde getirmiyor.

Son durumda, piyasadan çekilen Bitcoin miktarı artarken, olası fiyat hareketinin yönünü büyük ölçüde beklemedeki 4,77 milyar dolarlık sermayenin piyasaya ne hızda gireceği belirleyecek.

