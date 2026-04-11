Bitcoin 73.000 doların altında, ABD-İran görüşmeleri piyasayı durgun bıraktı

Bitcoin cumartesi günü 73.000 doların altında işlem görüyor. Son 24 saatte kripto para yüzde 0,2 civarında değer kaybetti. Bu süreçte ABD ve İranlı heyetlerin İslamabad’da başlattığı üst düzey temaslar dikkat çekti.

Piyasa genelinde sakin görünüm

Kripto piyasasında hafta boyunca önemli bir yükseliş yaşandı. İki haftalık ateşkes açıklamasının ardından türev piyasalarda sert bir short squeeze görüldü ve 430 milyon dolar üzerinde düşüş yönlü pozisyon tasfiye edildi.

CoinDesk 20 endeksi, son 24 saatte yüzde 0,12 yukarıda seyretti. Ethereum da yüzde 0,1 artış gösterdi. Diğer ana kripto varlıklarda ise hafif dalgalanmalar izlendi.

Özetle, piyasa hafta başındaki hareketli tablo sonrasında hafta sonuna sakin bir görünümle ilerledi. Yatırımcılar, jeopolitik risklerin etkisinin fiyatlamaya nasıl yansıyacağını izliyor.

ABD-İran görüşmeleri ve bölgedeki gelişmeler

ABD ile İran arasındaki kısa süreli ateşkes anlaşması mevcut riskleri tam olarak ortadan kaldırmadı. İsrail’in Lübnan’a yönelik hava saldırıları devam ederken, İran ise Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapan gemilerden geçiş ücreti alacağını duyurdu.

Bu gelişmeye ABD Başkanı Donald Trump karşı çıktı. Hürmüz Boğazı, küresel enerji tedariki açısından kritik öneme sahip. Şubat ayı sonunda ABD’nin İran’a yönelik saldırıları başladığında bölgedeki deniz trafiği ciddi oranda azalmıştı.

Cumartesi itibarıyla bazı gemilerin yeniden bu stratejik geçidi kullandığı tespit edildi. Ancak tansiyonun tam olarak düşmediği ve güvenlik risklerinin sürdüğü aktarılıyor.

CNN’in aktardığı bilgilere göre, ABD heyetinin başında Başkan Yardımcısı J.D. Vance, özel temsilci Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner yer alıyor. Kushner’in ABD hükümetinde resmi bir görevi bulunmuyor.

İran tarafında ise Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi ve Meclis Başkanı Mohammad Bagher Ghalibaf dahil olmak üzere üst düzey isimler bulunuyor. Görüşmelerde Pakistan arabulucu rolü üstleniyor.

Kripto piyasaları, bu görüşmelerin bölgesel gerilime etkisini ve olası sonuçlarını yakından izliyor. Özellikle yatırımcılar, jeopolitik gelişmelere bağlı dalgalanmalara karşı temkinli pozisyon almaya devam ediyor.