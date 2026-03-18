Bitcoin 72.000 Doların Altına Gerilerken Gözler Fed Toplantısına Çevrildi

Bitcoin, geçtiğimiz hafta boyunca gösterdiği yükselişin ardından 72.000 dolar seviyesinin altına geri çekildi. 18 Mart tarihi itibarıyla Bitcoin fiyatı 72.141 dolardan işlem görüyor ve yüzde 1,27 oranında bir günlük düşüş kaydediyor. Son 4 saatlik zaman diliminde ise fiyat, 72.916 dolardan açılarak 71.978 dolara kadar geriledi. Bu hareket günler süren yükselişin kısa sürede silinmesine yol açtı ve RSI göstergesi de 43,86 seviyesine kadar düştü. Bu kadar keskin bir momentum kaybı, yakın geçmişte Şubat ayında yaşanan ve fiyatı 70.000 doların altına taşıyan düzeltmeden bu yana ilk kez görülüyor.

Teknik Göstergelerde Kritik Seviyeler

Bitcoin için takip edilen 50 periyotluk hareketli ortalama seviyesinin 71.767 dolarda bulunduğu görülüyor. Fiyat, bu seviyeye hızlı bir şekilde yaklaşırken, bu noktanın kırılıp kırılmayacağı mevcut düşüşün sınırlı bir düzeltme mi yoksa daha geniş çaplı bir geri çekilme mi olacağını belirleyecek. Yatırımcılar, fiyatın bu bölgeyi koruyup koruyamayacağına odaklanmış durumda.

Fed Toplantısı ve Bitcoin Piyasası Üzerindeki Etkileri

ABD Merkez Bankası’nın bu hafta gerçekleştireceği toplantıda faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor. Piyasalar, bu beklentiye neredeyse kesin gözüyle bakıyor. Yüzeyde bu karar tarafsız olarak görülse de, geçmiş FOMC toplantılarında Bitcoin’de kısa vadeli hareketlenmeler gözlenmişti. Genellikle yatırımcılar, açıklamalar öncesinde risk pozisyonlarını azaltıp karar sonrasında tekrar pozisyon aldıkları için volatilite artabiliyor.

Bu hafta özelinde Bitcoin; geçtiğimiz sekiz gün boyunca art arda değer kazanarak 69.200 dolardan 75.800 dolara kadar çıkmıştı. Böyle bir yükseliş ivmesi, piyasalarda beklenti ve iyimserliğin yoğunlaştığı dönemlerde görülüyor. Ancak makroekonomik gelişmelere yaklaşıldığında, özellikle de Fed kararları öncesinde, bu iyimserlik kısa süreli dalgalanmalarla sınanabiliyor.

Fed’in yakın vadede faiz indirimi sinyali vermesi beklenmiyor. Vadeli işlemler piyasasında, yıl sonunda sadece bir adet 25 baz puanlık indirim fiyatlanıyor. Buna ek olarak, ABD’de enflasyonun hâlâ hedefin üzerinde seyretmesi ve enerji fiyatlarındaki yükseklik, faizlerin düşük seyretmesi için gerekli koşulları sağlamıyor. Bu da, Bitcoin’de uzun süreli rallilerin desteklenmesinde önemli rol oynayan “gevşek finansman koşulları” beklentisinin zayıflamasına yol açıyor.

Piyasada Son Durum ve Olası Senaryolar

Teknik açıdan 71.767 dolar seviyesindeki hareketli ortalamada tutunma önemli bir eşik olarak görülüyor. Eğer fiyat bu noktadan toparlanır ve yeniden 73.000 doların üzerine çıkarsa, satış baskısının geçici kaldığı yorumları güçlenebilir. Ancak bu seviyenin aşağı kırılması ve beraberinde işlem hacminin artması durumunda, 70.000 dolar psikolojik desteği bir sonraki hedef haline gelebilir.

Fed’in kararı ve açıklamaları günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak. Bu süreçte çoğu yatırımcı, netlik sağlanana kadar beklemeyi ve fiyatın bir miktar daha yatay veya aşağı yönlü hareket etmesini öngörüyor. Beklentilerin aksine, Fed’den “güvercin” tonda bir mesaj gelirse, bu Bitcoin’in mevcut düşüşünü hızla tersine çevirebilecek tek unsur olarak değerlendiriliyor. Böyle bir gelişme yaşanmadığı sürece, piyasadaki belirsizlik ve baskının bir süre daha devam etmesi olası görünüyor.