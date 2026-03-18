XRP fiyatı 1,85 dolara yaklaşırken güçlü birikim dikkat çekiyor

XRP son dönemde önemli bir teknik kırılımın ardından yatırımcıların ilgisini üzerine topladı. Orta ve kısa vadeli fiyat hareketleriyle birlikte hacim artışı göze çarparken, borsalardan çıkan yüksek miktarda XRP varlığı, piyasadaki olumlu beklentileri destekliyor. Kripto para ekosisteminde bilinen en yüksek piyasa değerli varlıklardan biri olan XRP, özellikle uluslararası ödemelerde düşük maliyetli ve hızlı transfer imkanlarıyla öne çıkıyor.

Teknik analizde dikkat çekici yükseliş sinyalleri

Son fiyat hareketlerine bakıldığında, XRP’nin kısa vadede simetrik üçgen formasyonunu yukarı yönlü kırdığı görüldü. Bu gelişmenin ardından fiyat 1,50–1,53 dolar aralığında dengelenmiş durumda. Haftalık yüzde 8’lik değer artışı ise boğa momentumunun yoğunlaştığını gösteriyor. Teknik analizde kilit öneme sahip bu kırılımın ardından, hareketin devam etme ihtimalinin arttığı belirtiliyor. Kripto para analisti Ali Martinez, XRP’nin 4 saatlik grafikte üçgeni yukarı kırdığını ve bu durumun, güçlü bir birikim desteğiyle 1,85 dolar hedefini ön plana çıkardığını belirtiyor.

XRP, üçgen formasyonunu kırıp yeni hedef olarak 1,85 dolara odaklandı; 8%’lik haftalık yükseliş, birikim desteğiyle öne çıkıyor ancak karmaşık piyasa duyarlılığı ve önemli dirençler mevcut.

Birikim ve borsalardan fon çıkışları fiyat beklentisini etkiliyor

Fiyat hareketinin arka planında zincir üstü veriler de öne çıkıyor. Yaklaşık 738 milyon dolar değerindeki XRP bakiyesinde borsalardan cüzdanlara geçiş yaşandı. Bu tür fon çıkışları, piyasanın satış baskısından uzaklaşıp birikime yöneldiği şeklinde yorumlanıyor. Analiz yapan isimler, bu trendin ani satış riskini azalttığı ve fiyat için olumlu bir ortam sağladığını ifade ediyor. Teknik geçiş ve birikim eğilimi birleştiğinde, kısa vadeli pozitif beklentiler güçleniyor ancak belirleyici direnç seviyelerinin aşılması kritik önem taşıyor.

XRP’nin son fiyat hareketiyle birlikte alım baskısının korunduğu görülüyor. Özellikle 1,56 ve 1,64 dolar seviyelerinde önemli dirençler yer alıyor. Aşılması halinde, 1,85 dolar kısa vadeli hedef olarak öne çıkıyor. Uzun vadede ise 1,95–2,34 dolar arası ek direnç bölgeleri gündemde.

Direnç ve destek seviyeleri fiyat hareketini sınırlıyor

Fiyatın bu kritik bölgelerin üzerinde tutunamaması durumunda ise konsolidasyon ya da aşağı yönlü düzeltme olasılığı bulunuyor. Olası geri çekilmede, 1,36 dolar ve altında yeni denge arayışı gündeme gelebilir. Teknik göstergeler – özellikle Bollinger Bantları ve MACD – piyasada yukarı yönlü baskının arttığına işaret etse de, kısa vadeli aşırı alım şablonları kısa soluklu geri çekilmeleri tetikleyebiliyor.

Piyasa beklentileri ise bölünmüş durumda. Bazı yatırımcılar kırılımın ve birikim trendinin boğa senaryosunu desteklediğini düşünüyor. Diğer bir kesim ise özellikle 1,60 dolar civarındaki güçlü direnç ile karşılaşılabileceğine işaret ediyor. Piyasa dalgalı seyrettiği için volatilite tüm teknik sinyalleri doğrudan etkileyebiliyor.

Uzun vadeli projeksiyonlar ve makro etkenler

XRP için 2025 ve sonrası için yapılan fiyat projeksiyonları geniş bir aralıkta şekilleniyor. Bazı senaryolarda fiyatın önceki zirveleri tekrar test edebileceği, hatta olumlu makro şartlar oluşursa daha yukarılara taşınabileceği belirtiliyor. Bunun yanında, uzun vadeli olumlu beklentilerin kalıcı olabilmesi açısından regülasyon, benimseme oranı ve piyasa genelinin eğilimi belirleyici rol oynuyor.

XRP, uluslararası ödeme çözümlerinde konumunu güçlendirmeye ve finansal altyapıya entegre olmaya çalışıyor. Bu gelişmeler, fiyat beklentilerini etkileyen temel unsurlar arasında yer alıyor. Küresel piyasalarda artan risk iştahı pozitif hareketleri desteklerken, sıkılaşma ve genel piyasa çekingenliği fiyatı baskı altında tutabiliyor.