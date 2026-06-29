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BITCOIN (BTC)

Bitcoin, 2023 yükselişini başlatan destek bölgesini yeniden test ederken $68.000 seviyesi kritik eşik olarak öne çıkıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin’de 68.000 dolar seviyesi, yeni yön açısından kritik eşik olarak öne çıktı.
  • 📉 $BTC’de hem haftalık grafik hem de BTC/SPX oranı önemli destek bölgelerini yeniden test ediyor.
  • 📊 Analistler, desteğin korunması halinde 140.000 dolar senaryosunun yeniden gündeme gelebileceğini düşünüyor.
  • 🕰️ Destek kırılırsa gözler, spot Bitcoin ETF yükselişi öncesindeki 2023 sonu seviyelerine çevrilebilir.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Bitcoin, hem hisse senetlerine karşı göreli performansında hem de haftalık fiyat grafiğinde kritik destek bölgelerini yeniden test ediyor. Analistler, alıcıların bu alanı koruması ve fiyatın 68.000 doların üzerine çıkması halinde görünümün zayıflıktan güçlenmeye dönebileceğini, daha geniş ölçekte 140.000 dolar yönlü bir senaryonun yeniden gündeme gelebileceğini değerlendiriyor.

İçindekiler
1 BTC/SPX oranında kritik destek öne çıktı
2 Haftalık grafikte 68.000 dolar eşiği izleniyor

BTC/SPX oranında kritik destek öne çıktı

Bitcoin’in S&P 500 endeksine karşı performansını gösteren BTC/SPX oranı, daha önce piyasa baskısının arttığı dönemlerde destek olarak çalışan bölgeye geri çekildi. Haftalık grafikte oran 8 seviyesine yakın seyrediyor. Bu alan, yen taşıma işlemlerinin çözülmeye başladığı dönemde ve haziran ayının ilk dip bölgesinde de korunmuştu.

BTC/SPX oranı, Bitcoin’in hisse senetlerine kıyasla ne kadar güçlü ya da zayıf hareket ettiğini gösteriyor. Oranın yükselmesi Bitcoin’in S&P 500’e karşı daha iyi performans sergilediğine, gerilemesi ise daha geniş hisse piyasasının gerisinde kaldığına işaret ediyor.

Daan Crypto Trades, bu bölgenin varlıklar arasındaki göreli değeri izleyen yatırımcılar açısından önemli olduğunu, desteğin korunmasının Bitcoin’in hisse senetlerine karşı halen güçlü bir zemine sahip olduğuna işaret edebileceğini belirtiyor.

Buna karşılık, 8 seviyesinin altına sarkılması durumunda teknik görünüm zayıflayabilir. Grafikte mevcut bölgenin hemen altında güçlü ve yakın bir destek alanı sınırlı görünüyor. Bu nedenle olası aşağı yönlü kırılmada dikkatler, spot Bitcoin ETF yükselişinin başlamasından önceki 2023 sonu seviyelerine çevrilebilir.

Haftalık grafikte 68.000 dolar eşiği izleniyor

Bitcoin’in dolar bazlı haftalık grafiği de benzer şekilde önemli bir makro destek alanına işaret ediyor. Analist BATMAN, mevcut yapının 2023 yükseliş trendi öncesindeki teknik görünümle benzer özellikler taşıdığını değerlendiriyor. Fiyat, çok yıllı yükselen kanalın alt sınırına yakın hareket ediyor ve bu bölge önceki döngülerde uzun vadeli destek işlevi görmüştü.

Aynı grafikte haftalık RSI göstergesi de geçmişte talebin güçlendiği alanlara geri dönmüş durumda. RSI, fiyat hareketinin hızını ve momentumunu ölçen yaygın bir teknik gösterge olarak biliniyor. Benzer geçmiş örneklerde bu bölge, satış baskısının zayıfladığı ve alıcıların yeniden öne çıktığı aşamalara eşlik etmişti.

Mini sözlük: RSI, Göreli Güç Endeksi olarak bilinen teknik göstergedir. Fiyat hareketinin aşırı alım ya da aşırı satım bölgelerine yaklaşıp yaklaşmadığını anlamak için kullanılır ve momentumdaki zayıflama veya güçlenmeye dair sinyal verebilir.

BATMAN, 68.000 dolar üzerindeki net bir hareketin Bitcoin’de yeniden güç kazanımını teyit edebileceğini, bu durumda daha büyük bir yukarı yönlü hareketin önünün açılabileceğini öngörüyor.

Teknik projeksiyonda bir sonraki ana hedef 140.000 dolar ve üzeri olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte, bu senaryonun ana beklentiye dönüşmesi için Bitcoin’in önce 68.000 dolar civarındaki direnç bölgesini geri alması gerekiyor. Şimdilik yatırımcıların odağında yükselen kanal desteği ile haftalık RSI bölgesi bulunuyor.

Bu iki alanın korunması, 2023 benzeri bir yapının yeniden çalışabileceği görüşünü destekleyebilir. Ancak desteğin kaybedilmesi halinde hem hisse senetlerine karşı göreli görünümde hem de daha geniş zaman dilimindeki teknik tabloda daha derin bir zayıflama riski öne çıkabilir.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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