Dubai VARA, 5 Mayıs 2026 itibarıyla 50’nci sanal varlık hizmet sağlayıcı lisansını verdi

Dubai Sanal Varlıklar Düzenleme Kurumu VARA, sanal varlık hizmet sağlayıcılarına verdiği lisans sayısını 50’ye çıkardı. Bu adım, Dubai yönetiminin düzenlenmiş bir kripto para ekosistemi kurma hedefinde yeni bir eşiğe işaret etti.

Lisans sayısı artarken faaliyete geçen şirket sayısı daha sınırlı kaldı

Lisanslı şirket sayısındaki artışa karşın, onay alan her şirket henüz ticari faaliyete başlamış değil. VARA, tam faaliyet lisansı alan şirketlerle yalnızca ilke onayı alan kurumları ayrı değerlendiriyor. İlke onayı, bir şirketin temel düzenleyici koşulları karşıladığını gösteriyor ancak kalan şartlar tamamlanmadan müşteri hizmeti sunmasına izin vermiyor.

2025 sonu itibarıyla lisans alan sanal varlık hizmet sağlayıcılarından 39’u tam operasyonel durumdaydı. VARA’nın Mayıs 2026 tarihli kamu sicilinde ise 49 lisanslı kuruluş yer aldı. En son lisans alan şirket, 5 Mayıs 2026’da onaylanan CoinCorner Virtual Assets Broker & Dealer Services L.L.C. oldu.

VARA’nın uyguladığı iki aşamalı yapı, şirketlere pazara giriş için kademeli bir yol sunarken düzenleyicinin de firmalar müşterilere açılmadan önce uyumu izlemesine imkan tanıyor.

Bu yapı, Dubai’nin kripto şirketlerini hızla çekmeye çalışırken denetim standartlarını gevşetmemeyi tercih ettiğini gösteriyor. Kurum, lisans sürecini yalnızca bir kayıt işlemi olarak değil, operasyon öncesi gözetim aracı olarak kullanıyor.

Bu yıl onay alan şirketler arasında LTP ve Animoca Brands Middle East de yer aldı

Bu yıl içinde dikkat çeken birkaç kripto şirketi daha VARA onayı aldı. LTP, Nisan 2026’da aracı kurum lisansı elde etti. Bu izinle kurumsal ve profesyonel yatırımcılara hizmet sunabilecek. Söz konusu onay, Dubai’nin varlık yöneticileri, aile ofisleri ve kurumsal müşteri tabanına hitap eden şirketleri çekme isteğini de yansıtıyor.

Animoca Brands Middle East de Şubat 2026’da VARA lisansı aldı. Böylece Web3 odaklı büyük şirketlerin Dubai’deki varlığı daha da genişledi. Animoca Brands, blokzincir, dijital mülkiyet ve oyun odaklı yatırımlarıyla bilinen küresel bir teknoloji grubudur.

Mini sözlük: İlke onayı, düzenleyicinin başvuru sahibinin ana uygunluk şartlarını karşıladığını kabul ettiği ön aşama iznidir. Tokenizasyon ise finansal ya da fiziki bir varlığın blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulması anlamına gelir.

Şirket Onay tarihi Lisans türü veya durum CoinCorner Virtual Assets Broker & Dealer Services L.L.C. 5 Mayıs 2026 Lisans aldı LTP Nisan 2026 Aracı kurum lisansı Animoca Brands Middle East Şubat 2026 VARA lisansı

VARA, 2022’den bu yana kuralları genişletti

2022’de Dubai’nin 4 sayılı yasasıyla kurulan VARA, doğrudan sanal varlıklara odaklanan ilk düzenleyici kurumlardan biri olarak öne çıktı. Kurum, zaman içinde kural setini genişleterek kara para aklamayla mücadele önlemlerini, piyasa suistimali kontrollerini ve stabilcoinler ile gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu gibi alanlara yönelik denetimi güçlendirdi.

Artan lisans sayısı, Dubai’nin düzenlenmiş kripto şirketleri için küresel bir merkez olma hedefini koruduğunu, buna karşılık pazara girecek firmalar için açık kurallar uyguladığını ortaya koyuyor.

VARA ayrıca yetkisiz faaliyet gösteren şirketlere karşı yaptırım adımlarını da sıkılaştırdı. Mevcut tablo, Dubai’nin sektörde büyümeyi teşvik ederken lisanslama ve uyum süreçlerini temel çerçeve olarak benimsediğine işaret ediyor.