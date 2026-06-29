Loopring perdesi kapandı! Ethereum katman 2 yarışında dengeler nasıl değişti?

Ethereum’da sıfır bilgi kanıtı temelli ölçekleme çözümlerinin ilk örnekleri arasında yer alan Loopring, merkeziyetsiz borsasını kalıcı olarak kapattı. Projenin işlem iletim altyapısı devre dışı kalırken ekip, mevcut mimarinin Ethereum Sanal Makinesi uyumlu yeni nesil katman 2 ağlarla rekabet edemediğini açıkladı.

Rekabette geride kalan yapı

Loopring ekibi, Ethereum için zkRollup çözümünü erken dönemde hayata geçirmesine rağmen anlamlı ölçekte benimsenme sağlayamadığını belirtti. Protokolün EVM uyumlu olmaması, üzerinde farklı merkeziyetsiz finans uygulamaları ve ödeme çözümleri geliştirilmesini sınırladı. Geliştiricilerin ağırlıklı olarak EVM uyumlu katman 2 ağlara yönelmesi de Loopring ekosisteminde likidite ve büyümeyi baskıladı.

Mini sözlük: EVM uyumluluğu, bir blokzincir ağının Ethereum için yazılmış akıllı sözleşmeleri büyük değişiklik gerektirmeden çalıştırabilmesi anlamına gelir. zkEVM ise bunu sıfır bilgi kanıtı güvenliğiyle birleştiren katman 2 yaklaşımı olarak öne çıkar.

Projeye göre Ethereum ölçekleme alanı son yıllarda belirgin biçimde değişti. Yeni nesil çözümler, hem sıfır bilgi kanıtı güvenliği hem de EVM uyumluluğu sunarak geliştiricilere mevcut kodlarını baştan yazmadan uygulama dağıtma imkanı verdi. Bu tablo, ayrı geliştirme ortamı gerektiren bağımsız zkRollup platformlarını daha zorlu bir konuma itti.

Loopring ekibi, protokolün EVM uyumlu olmamasının merkeziyetsiz finans uygulamalarıyla ödeme çözümlerinin gelişimini sınırladığını ve geliştiricilerin bu nedenle EVM uyumlu katman 2 ağlara kaydığını vurguladı.

İç sorunlar ve LRC üzerindeki etki

Teknik sınırlamaların yanında ekip içi eksiklerin de gerilemede payı olduğu ifade edildi. Loopring, kendisini güçlü bir mühendislik ekibi olarak tanımlasa da benimsenmeyi artıracak iş geliştirme kabiliyetinin yetersiz kaldığını kabul etti. Projenin yerel tokenı LRC’nin 2026 yılında en popüler kripto para borsalarından kaldırılması da bu süreci daha da zorlaştırdı.

Kapatma duyurusunun ardından LRC fiyatı 0.01228 dolar civarında işlem gördü. Token son 24 saatte yüzde 2.95 gerilerken piyasa değeri yaklaşık 16.8 milyon dolar seviyesinde kaldı. Fiyat hareketi, yatırımcıların gelişmeyi takip ettiğini ancak ilk aşamada sert bir piyasa tepkisi vermediğini gösterdi.

Kullanıcı bakiyeleri otomatik aktarılacak

Loopring, kullanıcı fonlarının iadesi konusunda otomatik bir dağıtım süreci planlandığını duyurdu. Ekip, kullanıcıların Layer 2 bakiyelerini almak için Merkle kanıtı oluşturmasına veya ayrıca çekim işlemi başlatmasına gerek olmayacağını bildirdi.

Likidite havuzu bakiyelerinin dönüşümü de hesaba katılarak hesaplamalar tamamlandıktan sonra dağıtım ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılacak. Ardından 10 doların üzerindeki bakiyeler, ilişkili Layer 1 cüzdanlara ücretsiz biçimde aktarılacak.

Katman 2 pazarındaki dönüşüm

Loopring’in kapanışı, Ethereum’daki zkRollup tabanlı ölçekleme anlayışının deneysel dönemden birlikte çalışabilir zkEVM zincirlerinin öne çıktığı yeni bir aşamaya geçtiğine işaret ediyor. Bu değişim, teknik yeniliğin tek başına yeterli olmadığını; geliştirici ilgisi, ekosistem büyüklüğü, likidite ve iş modelinin uygulanabilirliğinin de belirleyici olduğunu ortaya koyuyor.