Kayıt Banner
Ethereum (ETH)

Loopring perdesi kapandı! Ethereum katman 2 yarışında dengeler nasıl değişti?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Loopring, Ethereum’daki öncü zkRollup projelerinden biri olarak merkeziyetsiz borsasını kapattı.
  • 📉 LRC fiyatı duyuru sonrası 0.01228 dolara gerilerken son 24 saatte yüzde 2.95 düştü ve $LRC için tepki sınırlı kaldı.
  • 🔁 Ekip, 10 doların üzerindeki kullanıcı bakiyelerinin ilişkili Layer 1 cüzdanlara ücretsiz aktarılacağını açıkladı.
  • 🧩 Süreç, Ethereum katman 2 pazarında EVM uyumlu zkEVM ağlarının artık daha baskın hale geldiğini gösterdi.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Ethereum’da sıfır bilgi kanıtı temelli ölçekleme çözümlerinin ilk örnekleri arasında yer alan Loopring, merkeziyetsiz borsasını kalıcı olarak kapattı. Projenin işlem iletim altyapısı devre dışı kalırken ekip, mevcut mimarinin Ethereum Sanal Makinesi uyumlu yeni nesil katman 2 ağlarla rekabet edemediğini açıkladı.

İçindekiler
1 Rekabette geride kalan yapı
2 İç sorunlar ve LRC üzerindeki etki
3 Kullanıcı bakiyeleri otomatik aktarılacak
4 Katman 2 pazarındaki dönüşüm

Rekabette geride kalan yapı

Loopring ekibi, Ethereum için zkRollup çözümünü erken dönemde hayata geçirmesine rağmen anlamlı ölçekte benimsenme sağlayamadığını belirtti. Protokolün EVM uyumlu olmaması, üzerinde farklı merkeziyetsiz finans uygulamaları ve ödeme çözümleri geliştirilmesini sınırladı. Geliştiricilerin ağırlıklı olarak EVM uyumlu katman 2 ağlara yönelmesi de Loopring ekosisteminde likidite ve büyümeyi baskıladı.

Mini sözlük: EVM uyumluluğu, bir blokzincir ağının Ethereum için yazılmış akıllı sözleşmeleri büyük değişiklik gerektirmeden çalıştırabilmesi anlamına gelir. zkEVM ise bunu sıfır bilgi kanıtı güvenliğiyle birleştiren katman 2 yaklaşımı olarak öne çıkar.

Projeye göre Ethereum ölçekleme alanı son yıllarda belirgin biçimde değişti. Yeni nesil çözümler, hem sıfır bilgi kanıtı güvenliği hem de EVM uyumluluğu sunarak geliştiricilere mevcut kodlarını baştan yazmadan uygulama dağıtma imkanı verdi. Bu tablo, ayrı geliştirme ortamı gerektiren bağımsız zkRollup platformlarını daha zorlu bir konuma itti.

Loopring ekibi, protokolün EVM uyumlu olmamasının merkeziyetsiz finans uygulamalarıyla ödeme çözümlerinin gelişimini sınırladığını ve geliştiricilerin bu nedenle EVM uyumlu katman 2 ağlara kaydığını vurguladı.

İç sorunlar ve LRC üzerindeki etki

Teknik sınırlamaların yanında ekip içi eksiklerin de gerilemede payı olduğu ifade edildi. Loopring, kendisini güçlü bir mühendislik ekibi olarak tanımlasa da benimsenmeyi artıracak iş geliştirme kabiliyetinin yetersiz kaldığını kabul etti. Projenin yerel tokenı LRC’nin 2026 yılında en popüler kripto para borsalarından kaldırılması da bu süreci daha da zorlaştırdı.

Kapatma duyurusunun ardından LRC fiyatı 0.01228 dolar civarında işlem gördü. Token son 24 saatte yüzde 2.95 gerilerken piyasa değeri yaklaşık 16.8 milyon dolar seviyesinde kaldı. Fiyat hareketi, yatırımcıların gelişmeyi takip ettiğini ancak ilk aşamada sert bir piyasa tepkisi vermediğini gösterdi.

Kullanıcı bakiyeleri otomatik aktarılacak

Loopring, kullanıcı fonlarının iadesi konusunda otomatik bir dağıtım süreci planlandığını duyurdu. Ekip, kullanıcıların Layer 2 bakiyelerini almak için Merkle kanıtı oluşturmasına veya ayrıca çekim işlemi başlatmasına gerek olmayacağını bildirdi.

Likidite havuzu bakiyelerinin dönüşümü de hesaba katılarak hesaplamalar tamamlandıktan sonra dağıtım ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılacak. Ardından 10 doların üzerindeki bakiyeler, ilişkili Layer 1 cüzdanlara ücretsiz biçimde aktarılacak.

Katman 2 pazarındaki dönüşüm

Loopring’in kapanışı, Ethereum’daki zkRollup tabanlı ölçekleme anlayışının deneysel dönemden birlikte çalışabilir zkEVM zincirlerinin öne çıktığı yeni bir aşamaya geçtiğine işaret ediyor. Bu değişim, teknik yeniliğin tek başına yeterli olmadığını; geliştirici ilgisi, ekosistem büyüklüğü, likidite ve iş modelinin uygulanabilirliğinin de belirleyici olduğunu ortaya koyuyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Ethereum 1.400 ile 1.550 dolar aralığında kritik desteği test ediyor

Ethereum 26 Haziran’da art arda yedinci ETF çıkışı sonrası $1.583 desteğinde tutunmaya çalışıyor

Sharplink üç günde 39.196 ETH alarak toplam $62,4 milyonluk alım yaptı

Ethereum 2022 dibinin görüldüğü destek bölgesine gerilerken analistler $1.368 seviyesini kritik eşik olarak izliyor

Ethereum 1.580 dolarda toparlanma sinyali verdi! Sıradaki hareket piyasaya ne söyleyecek?

Ethereum $1.584 ile $1.683 aralığında sıkışırken, analistler $1.750 aşılırsa $2.000 seviyesinin yeniden gündeme gelebileceğini öngörüyor

Vitalik Buterin bağlantılı cüzdan, 12 aylık sessizliğin ardından 7.000 ETH transfer etti

Bu Haberi Paylaş
Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
Bir Önceki Yazı Dubai VARA, 5 Mayıs 2026 itibarıyla 50’nci sanal varlık hizmet sağlayıcı lisansını verdi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Dubai VARA, 5 Mayıs 2026 itibarıyla 50’nci sanal varlık hizmet sağlayıcı lisansını verdi
Kripto Para
Bitcoin, 2023 yükselişini başlatan destek bölgesini yeniden test ederken $68.000 seviyesi kritik eşik olarak öne çıkıyor
BITCOIN (BTC)
Solana tabanlı ANSEM, 3 günde %18.000 yükselerek $125 milyon piyasa değerine ulaştı
Solana (SOL)
Ethereum 1.400 ile 1.550 dolar aralığında kritik desteği test ediyor
Ethereum (ETH)
Stellar ağında DTCC testleri 13 Temmuz 2026’da başlayacak, XLM ise ikinci çeyrek sonunda $0.17167’ye geriledi
Stellar (XLM)
Lost your password?