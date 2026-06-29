Solana’da kritik bölge yeniden öne çıktı! 65 ile 71 dolar aralığında neler yaşandı?

Solana, teknik göstergelerin işaret ettiği kritik bir eşikte işlem görüyor. Alıcılar 65 ile 71 dolar bandını korumayı sürdürse de fiyat hareketindeki ivmenin zayıfladığı görülüyor. Bu desteğin kaybedilmesi halinde ilk aşamada 53,10 dolar seviyesi gündeme gelebilirken, bazı analistler daha geniş çaplı geri çekilmede 40 dolar bölgesini öne çıkarıyor.

65 ile 71 dolar bandı öne çıkıyor

Fiyat yapısında belirleyici bölge olarak 65 ile 71 dolar aralığı öne çıkıyor. Zincir üstü verilere göre bu bantta 60 milyondan fazla SOL el değiştirdi. Bu yoğun işlem birikimi, söz konusu alanı grafikteki en güçlü destek bölgelerinden biri haline getiriyor.

URPD verisi, yani UTXO Gerçekleşmiş Fiyat Dağılımı, coin’lerin zincir üzerinde en son hangi seviyelerde hareket ettiğini gösteriyor. Bu tür kümelenmeler, çok sayıda yatırımcının maliyetinin aynı bölgeye yakın olması nedeniyle destek ya da direnç olarak izleniyor.

Mini sözlük: URPD, zincir üstünde taşınan coin’lerin hangi fiyat seviyelerinde son kez hareket ettiğini gösteren bir dağılım modelidir. Yatırımcı maliyetlerinin yoğunlaştığı bölgeler, bu nedenle teknik analizde önemli destek ve direnç alanları olarak takip edilir.

SOL bu talep bölgesinin üzerinde kaldığı sürece yükseliş yönlü genel yapının tamamen bozulmadığı değerlendiriliyor. Ancak 65 ile 71 dolar aralığının net biçimde aşağı kırılması, teknik görünümü zayıflatabilir ve satış baskısının artması durumunda 53,10 dolar seviyesini ilk önemli durak haline getirebilir.

65 ile 71 dolar aralığı korunursa alıcılar için ana savunma hattı çalışmayı sürdürebilir; bu bölgenin kaybedilmesi ise fiyatı önce 53,10 dolara, ardından daha düşük zincir üstü kümelere taşıyabilir.

Daha aşağıda hangi seviyeler izleniyor?

53,10 dolar civarında yaklaşık 7 milyon SOL işlem gördü. Bunun altında 23,60 dolar seviyesinde yaklaşık 5 milyon SOL, 8,85 dolar civarında ise yaklaşık 15 milyon SOL’lük geçmiş işlem yoğunluğu bulunuyor. Bu bölgeler mevcut fiyatın oldukça altında kalsa da, önceki talebin ortaya çıktığı alanlar olarak dikkat çekiyor.

Kısa vadede ana eşik yine 65 ile 71 dolar bandı olmaya devam ediyor. Bu aralığın korunması yükseliş senaryosunu destekleyebilir, kaybı ise daha derin bir düzeltmenin önünü açabilir.

Trend çizgisi kırıldı, 40 dolar bölgesi gündemde

Solana, uzun vadeli yükselen trend çizgisinin altına indikten sonra 71 dolar civarında işlem görüyor. Grafik, 2023’ten 2026’ya uzanan yükseliş hareketine rehberlik eden destek çizgisinin kırıldığını ve fiyatın bu çizginin üzerine yeniden dönemediğini gösteriyor.

Analist KALEO, bir sonraki büyük aşağı yönlü hedefin 40 dolar civarı olabileceğini belirtti. Değerlendirmeye göre fiyat, daha güçlü bir dip oluşturmadan önce 30 doların sonları ile 40 dolar çevresine kadar sarkabilir.

Bu bölge aynı zamanda 2023 ile 2024 başındaki önceki yatay birikim alanıyla da örtüşüyor. Teknik analizde eski direnç bölgeleri, fiyat daha sonra o seviyelere döndüğünde destek işlevi görebiliyor.

Şimdilik SOL bu hedef alanın üzerinde kalıyor. Buna karşın trend çizgisinin kırılmasının ardından ivmedeki zayıflama dikkat çekiyor. Görünümün güçlenmesi için fiyatın kırılan trend çizgisinin yeniden üzerine çıkması gerekiyor. Aksi halde 40 dolar bölgesi aşağı yönlü riskte ana seviye olarak izlenmeyi sürdürecek.