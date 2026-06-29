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Ethereum (ETH)

Vitalik Buterin, zincir üstü gizli oylama için yeni bir kriptografi yaklaşımı ortaya koydu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Vitalik Buterin, güvenilir aracı olmadan gizli zincir üstü oylamayı mümkün kılabilecek bir yöntem sundu.
  • 🔒 Buterin, korumalı programların şifreli oyları işleyip yalnızca sonucu açıklayabileceğini söyledi ve bu yapıda $ETH ekosisteminin altyapı rolünü koruduğunu vurguladı.
  • ⚙️ Mevcut özel oylama sistemlerinde kritik görev üstlenen komitelere bağımlılığın bu modelle azaltılması amaçlanıyor.
  • 🧭 Buterin, yüksek hesaplama maliyeti nedeniyle teknolojinin bugün için değil, uzun vadeli araştırmalar için öne çıktığını belirtti.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Ethereum’un kurucu ortaklarından Vitalik Buterin, zincir üstünde gizli oylamayı güvenilir bir aracı gruba ihtiyaç duymadan mümkün kılabilecek bir kriptografi yaklaşımını ele alan teknik bir değerlendirme yayımladı. Buterin, bu yapının oyların gizliliğini korurken yalnızca nihai sonucu açıklayabilecek bir sistem hedeflediğini belirtti.

İçindekiler
1 Güven varsayımını azaltan model
2 Program sonucu gösterecek, oyu açmayacak
3 Teknoloji henüz araştırma aşamasında

Güven varsayımını azaltan model

Buterin’e göre ayırt edilemezlik gizleme olarak bilinen iO yaklaşımı, blokzincir altyapısıyla birleştiğinde gizli ve dış müdahaleye daha dayanıklı bir oylama düzeni sağlayabilir. Ethereum, akıllı sözleşmelerin çalıştığı en büyük blokzincir ağlarından biri olarak merkeziyetsiz uygulamalar ve yönetişim sistemleri için yaygın biçimde kullanılıyor.

Mini sözlük: Ayırt edilemezlik gizleme, bir yazılımı çalıştırılabilir halde tutarken iç işleyişini dışarıya kapatmayı amaçlayan gelişmiş bir kriptografi yöntemidir. Bu sayede program sonucu üretebilir, ancak kodun nasıl çalıştığı ya da içinde hangi verilerin bulunduğu görülemez.

Mevcut özel zincir üstü oylama sistemleri, bilgileri koruyan ve kurallara uygun hareket etmesi beklenen operatör gruplarına dayanıyor. Buterin, bu bağımlılığın azaltılmasının merkeziyetsiz yönetişim süreçlerini daha zor manipüle edilir hale getirebileceğini, içeriden müdahale riskini düşürebileceğini ve seçmenlerin oy tercihlerini açığa çıkarmadan katılım sağlamasına imkan tanıyabileceğini aktardı.

Vitalik Buterin, iO ile korunan programların yalnızca oylama sonucunu açıklayacak şekilde tasarlanabileceğini, böylece oy verilerinin çözülmesi için birlikte hareket eden komitelere duyulan ihtiyacın büyük ölçüde ortadan kalkabileceğini vurguladı.

Program sonucu gösterecek, oyu açmayacak

Buterin, iO’nun yazılımı korumalı bir programa dönüştüren bir kriptografi biçimi olduğunu ifade etti. Bu modelde kullanıcılar programı çalıştırıp beklenen çıktıyı alabiliyor, ancak programın iç kodunu inceleyemiyor ve içinde tutulan verilere ulaşamıyor. Buterin bu fikri, işlenen veriyi değil kodun kendisini gizlemek olarak tanımladı.

Zincir üstü oylama senaryosunda bu tür bir programın, şifrelenmiş oy pusulalarını işleyip sadece toplam sonucu açıklayan mantığı içinde barındırabileceği kaydedildi. Böylece sonucu çözmek için anahtarları ortaklaşa elinde tutan eşikli komitelere ihtiyaç azalabilir.

Buterin, yaklaşımın bugün için uygulamaya hazır olmadığını, en temkinli modellerin çok yüksek hesaplama gücü gerektirdiğini, daha hızlı alternatiflerin ise daha az sınanmış güvenlik varsayımlarına dayandığını belirtti.

Teknoloji henüz araştırma aşamasında

Buterin, buna karşın teknolojinin şu aşamada pratik olmadığını açıkça dile getirdi. En muhafazakar kurulumların son derece yüksek hesaplama maliyeti gerektirdiğini söylerken, daha hızlı yöntemlerin güvenlik tarafında daha sınırlı test edilmiş varsayımlara yaslandığını ifade etti. Bu nedenle söz konusu yaklaşımın kısa vadeli bir uygulamadan çok uzun vadeli bir araştırma alanı niteliği taşıdığına dikkat çekti.

Buterin ayrıca blokzincirlerin bu modelde yine merkezi bir rol oynayacağını belirtti. Çünkü korumalı bir program kendi kopyalanmasını tek başına engelleyemiyor ve değişen verileri bağımsız biçimde sürekli yönetemiyor. Bu noktada blokzincir altyapısı, kayıtların tutulması ve sürecin doğrulanması açısından temel katman olmayı sürdürüyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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