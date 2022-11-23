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  •   Popüler Analist: İlk 5’teki Bu Kripto Para Çok Değerli! Aşırı Düşecek!

Popüler Analist: İlk 5’teki Bu Kripto Para Çok Değerli! Aşırı Düşecek!

En büyük kripto para için iddialı bir tahminde bulundu. Yüzde 70 civarında bir düşüş bekliyor ve tarih veriyor.
19:20
23 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

İsmi en iyi kripto para analistleri arasında sayılan isim popüler bir altcoin için kritik uyarısını yüzbinlerce kişiyle paylaştı. Bugünlerde birçok popüler analist kripto paraların yönüyle alakalı iki zıt kutupta uçuk hedefler paylaşıyor. 2022 yılında düşüş yönlü beklentilerini koruyan analistler büyük ölçüde başarıya ulaştı. Peki düşüş bekleyen bu popüler analist hangi altcoin için büyük erime bekliyor.

Ethereum Fiyat

Popüler kripto analisti Nicholas Merten, Ethereum’un mevcut fiyatıyla aşırı değerli hale geldiğini ve fiyatının sert biçimde düşmesini beklediğini söyledi. Yeni bir video güncellemesinde Merten, 512.000 YouTube abonesine, akıllı sözleşme platformu Ethereum‘un haftalık grafiğinin analizine göre daha büyük bir düşüşe hazırlandığını söylüyor.

“Daha önce de birçok kez vurguladığımız gibi, Ethereum‘un bu seviyelerde aşırı değerli olduğunu düşünüyoruz. ETH’yi temel düzeyde seviyorum, ancak aynı zamanda, tipik ayı piyasalarına göre bu değerlemelerde, bu çok aşırı değerli ve şu anda makro duyarlılığa göre en kötüsünün gerçekleşmesinin muhtemel olduğunu anlamamız gerekiyor.”

Merten bir kahin değil ve geleceği görmüyor. Ancak yatırımcılar daha fazla piyasa uzmanının görüşünü inceleyerek kararlarını kendi risk profillerine göre alabilir.

Ethereum Fiyat Tahmini

Nicholas, Ethereum fiyat tahmininin 300 dolar olduğunu söylüyor ve yaklaşık %73’lük bir düşüş öngörüyor. Merten’in grafiğine bakıldığında, Ethereum’un önümüzdeki yılın başlarında bu seviyeye düşebileceği görülüyor. Yazı hazırlandığı sırada ETH fiyatı 1.133 dolarda bulunuyordu. Merten ayrıca ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki gücünün bir ölçüsü olan ABD Dolar Endeksi’ne de göz atıyor. DXY kripto paraların genelini etkileyen önemli bir veridir. Güçlenen dolar, kripto paraların çok daha ciddi kayıplar yaşamasına neden oldu. 2022 yılı boyunca Fed’in politikaları dolar endeksini sürekli yukarı taşıdı.

Merten, DXY’nin 110 ila 114 aralığına yükseleceğini tahmin ediyor. Bu yazının yazıldığı sırada DXY 107 aralığında bulunuyor.

“Bu düzeltmeden sonra kesinlikle dikey bir yükseliş olacağını söylemek istemesem de, kesinlikle dolarda bir yükseliş göreceğimizi düşünüyorum. Muhtemelen en ilginç şeylerden biri de bu. Birkaç gün sürecek mi göreceğiz. Önümüzdeki günlerde burada hafif bir geri çekilme daha yaşayabiliriz. Ancak bu düşüşten sonra doların artmasını beklerim”.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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