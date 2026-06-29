Ukrayna’da 8.3 milyon dolarlık kripto devri gerçekleşti! Devletin yeni adımı ne anlama geliyor?

Ukrayna, el konulan kripto varlıkları ilk kez doğrudan devlet yönetimine aldı. Ülkenin Başsavcılık Ofisi, toplam 8.3 milyon doların üzerindeki USDT’nin, el konulan varlıkların takibinden ve yönetiminden sorumlu kurum olan ARMA’nın kontrolündeki cüzdana aktarıldığını açıkladı. Bu adım, dijital varlıkların ceza soruşturmaları kapsamında resmi biçimde devlet gözetimine geçirilmesinde bir dönüm noktası olarak öne çıktı.

Soruşturmanın odağında uluslararası siber saldırı ağı bulunuyor

Yetkililerin verdiği bilgilere göre söz konusu USDT, uluslararası bir bilgisayar korsanlığı grubuyla bağlantılı olduğu öne sürülen bir kişinin kontrol ettiği cüzdanlardan alındı. Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu, grubun Avrupa ve ABD’de kişi ve şirketleri hedef alan fidye yazılımı saldırıları düzenlediğini, gizli verileri ele geçirdiğini ve elde edilen gelirleri Ukrayna’da gayrimenkul, araç ve yüksek değerli diğer varlıklara yönlendirdiğini belirtti.

Ukrayna Başsavcılık Ofisi, bunun el konulan kripto varlıkların fiilen devlet yönetimine devredildiği ilk dosya olduğunu ve modern suçun uzun süredir dijital alana taşındığını vurguladı.

Soruşturma kapsamında aralarında grubun organizatörü olduğu iddia edilen kişinin de bulunduğu dört şüpheli gözaltına alındı ve tutuklu kalmaya devam ediyor. Savcılar, grubun faaliyetlerinden kaynaklanan toplam zararın 100 milyon doları aştığını bildirdi. El konulan toplam varlık tutarı ise 11.1 milyon doların üzerine çıktı. Bu varlıklar arasında konutlar, araçlar, 1 milyon dolar nakit para ve kripto varlıklar yer alıyor.

ARMA için ilk dijital varlık dosyası oldu

ARMA, tam adıyla Varlıkların Bulunması, İzlenmesi ve Yönetimi Ulusal Ajansı, ceza dosyalarında el konulan mal varlıklarını yöneten kamu kurumu olarak faaliyet gösteriyor. Kurum açısından bu süreç, dijital varlık içeren ilk resmi devir işlemi niteliği taşıyor.

Mini sözlük: ARMA, Ukrayna’da suç soruşturmaları kapsamında el konulan varlıkların izlenmesi ve yönetiminden sorumlu devlet kurumudur. USDT ise değeri ABD dolarına sabitlenmeye çalışan bir stabilcoin olarak dijital varlık transferlerinde yaygın şekilde kullanılır.

Bu gelişme, 2025 yılında yeniden yapılandırılan ARMA’nın daha şeffaf bir çerçevede çalışması hedefiyle de örtüşüyor. Söz konusu reform süreci, Avrupa Birliği desteklerinin serbest bırakılmasına katkı sağlamış ve el konulan varlıkların yönetimine yönelik eleştirilerin azaltılmasını amaçlamıştı.

Kripto düzenlemeleri daha geniş bir çerçevede ilerliyor

Ukrayna, dijital varlıklara yönelik yaklaşımını son yıllarda daha kurumsal hale getiriyor. Chainalysis verilerine göre ülke, 2024 ortası ile 2025 ortası arasında 206.3 milyar dolarlık kripto işlem hacmiyle Avrupa’da dördüncü sırada yer aldı. Yerel basında geçen önceki haberlerde, stratejik bir kripto rezervi kurulması olasılığının da değerlendirildiği aktarılmıştı.

Ülke, sanal varlıkları 2022’de yasallaştırdı. Şimdi ise Avrupa Birliği çizgisine uyumlu vergi ve düzenleme kuralları getirmeyi hedefleyen yasa tasarısı üzerinde ilerliyor. Parlamento, bu tasarıyı geçen yıl ilk okumada kabul etti. İngiltere merkezli düşünce kuruluşu RUSI de daha sıkı bir denetim çerçevesiyle Ukrayna’nın çalınan fonlar ve kayıp vergi gelirlerinde en az 10 milyar doları geri kazanabileceğini değerlendirmişti.