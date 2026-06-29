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Kripto Para

Almanya, AB’nin MiCA lisanslarında 57 onayla ilk sırada yer aldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Almanya, MiCA kapsamında 26 Haziran itibarıyla 57 lisansla AB’de ilk sıraya yerleşti.
  • 📌 Fransa, 18 Haziran ile 22 Haziran arasında verdiği 5 onayla son günlerde hız kazandı.
  • 💶 Yunanistan, Polonya ve Portekiz dahil 5 ülke 26 Haziran itibarıyla hiç MiCA lisansı vermedi.
  • 📉 ESMA kayıtlarında İtalya, 26 Haziran itibarıyla 162 uyumsuz kaydın 160’ını taşıdı.
İlayda Peker
İlayda Peker

Avrupa Birliği’nin Kripto Varlık Piyasaları düzenlemesi MiCA, birlik genelinde tek bir kripto pazarı oluşturmayı hedeflese de lisans dağılımı üye ülkeler arasında dengeli ilerlemedi. Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi’nin 26 Haziran tarihli geçici kayıt verileri, Almanya’nın yeni rejimde açık ara öne çıktığını gösterdi.

İçindekiler
1 Almanya ve Fransa öne çıktı
2 Lisans veremeyen ülkeler ve geciken mevzuat
3 Uyumsuz kayıtlarında İtalya ağırlığı

Almanya ve Fransa öne çıktı

ESMA verilerine göre Almanya, 57 kripto varlık hizmet sağlayıcısı lisansıyla toplam 244 onayın yaklaşık %23’ünü aldı. Fransa 26 şirketle yaklaşık %11 paya ulaştı ve Hollanda ile birlikte MiCA lisanslarında Avrupa’nın ikinci büyük merkezi konumuna yerleşti. ESMA, Avrupa Birliği’nin sermaye piyasalarını denetleyen temel kurumu olarak MiCA kapsamındaki kayıtları da izliyor.

MiCA, Avrupa genelinde ortak bir pazar kurmayı amaçlasa da 1 Temmuz geçiş süresi yaklaşırken ulusal düzenleyiciler arasındaki uygulama farkları sürüyor.

Son günlerde ivme kazanan ülke ise Fransa oldu. 18 Haziran ile 22 Haziran arasında Fransa beş CASP onayı verdi. Aynı dönemde AB ve Avrupa Ekonomik Alanı genelinde toplam 11 onay çıkarken, Malta iki lisansla Fransa’yı izledi. Fransa’da bu süreçte onay alan şirketler arasında Bpifrance Investissement, RCUBE Asset Management, Paymium, Leonod ve Meria yer aldı.

ÜlkeMiCA lisansıNot
Almanya57Toplamın yaklaşık %23’ü
Fransa26Toplamın yaklaşık %11’i
Malta18 Haziran ile 22 Haziran arasında 2 yeni onaySon dönemde ikinci sırada

Almanya, Fransa ve Hollanda’daki yoğunlaşma, Avrupa finans sistemindeki genel tabloyla da örtüşüyor. 2024 tarihli AB verileri, Almanya, Fransa, Lüksemburg, Hollanda ve İrlanda’nın birlikte, birlikteki finansal kuruluşların varlık ve yükümlülüklerinin yaklaşık %72’sini oluşturduğunu ortaya koydu.

Lisans veremeyen ülkeler ve geciken mevzuat

Yunanistan, Macaristan, Polonya, Portekiz ve Romanya ise 26 Haziran itibarıyla hiç MiCA lisansı vermedi. Özellikle Yunanistan dikkat çekti; Binance bu ülkede lisans başvurusu yapmış, daha sonra başvurusunu geri çekerek planını başka bir MiCA yargı alanına kaydırmıştı.

Polonya’da gecikmenin arkasında uygulama mevzuatındaki aksama bulunuyor. MiCA’ya uyum için gereken yasal çerçeve zamanında tamamlanamadı ve bildirilen üç cumhurbaşkanlığı vetosunun ardından ülke, AB son tarihine yaklaşılırken faal bir lisanslama düzenine kavuşamadı.

Uyumsuz kayıtlarında İtalya ağırlığı

Öte yandan ESMA’nın 26 Haziran tarihli uyumsuz CASP kayıtlarında İtalya belirgin biçimde öne çıktı. Toplam 162 kaydın 160’ı İtalya kaynaklı olurken, Hollanda ve Slovakya’da birer kayıt bulundu. Bu iki kayıt sırasıyla MEXC ve LWEX ile bağlantılı görünüyor.

ESMA’nın geçici kayıtları, MiCA’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte Avrupa’da ortak kuralların geçerli olacağını, ancak uygulama temposunun ülkeden ülkeye değiştiğini ortaya koyuyor.

Almanya Federal Finansal Denetleme Kurumu BaFin konuya ilişkin soruları yayıma kadar yanıtlamadı. Veriler, MiCA’nın çarşamba günü devreye girmesi öncesinde Avrupa’da lisans sürecinin ortak hedefe rağmen ulusal önceliklere göre şekillendiğine işaret ediyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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