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DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin’de $0.079 ile $0.081 aralığı aşılamazsa $0.065 seviyesi gündemde kalıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Dogecoin’de $0.079 ile $0.081 direnci aşılamazsa $0.065 hedefi izleniyor.
  • 📉 Kısa vadeli grafikte kırılan destek geri alınamadığı için satıcı baskısı sürüyor.
  • 📊 Uzun vadeli görünümde ise alıcılar, $DOGE için geçmiş döngülerde çalışan birikim bölgesini savunuyor.
  • 🕰️ 2024 ve 2025 zirvelerinden sonra fiyatın yeniden aynı geniş banda dönmesi dikkat çekiyor.
Onur Atam
Onur Atam

Dogecoin, kısa ve uzun vadeli görünümün ayrıştığı kritik bir fiyat bölgesinde işlem görüyor. Fiyatın yaklaşık $0.073 ile $0.075 bandında seyrettiği bu dönemde, uzun vadeli grafikler alıcıların geçmiş döngülerde savunduğu birikim alanına işaret ederken, kısa vadede satıcı baskısının sürdüğü görülüyor.

İçindekiler
1 Uzun vadeli görünümde birikim bölgesi öne çıkıyor
2 Kısa vadede satıcı baskısı sürüyor

Uzun vadeli görünümde birikim bölgesi öne çıkıyor

Üç aylık grafiği değerlendiren bir analist, Dogecoin’in daha önce de çalışan geniş bir destek alanı içinde kaldığını belirtiyor. Söz konusu bölge, önceki zayıf piyasa dönemlerinde taban oluşumuna zemin hazırlayan güçlü alım alanı ve ayı piyasası birikim bölgesi olarak öne çıkıyor.

Bu görünüm, kısa süreli fiyat hareketlerinden çok daha geniş piyasa yapısına odaklanıyor. Dogecoin, 2024 ve 2025 dönemindeki zirvelerinden belirgin biçimde geri çekildikten sonra, alıcıların geçmişte yeniden devreye girdiği aynı geniş banda dönmüş durumda.

Üç aylık grafik, Dogecoin’in geçmiş döngülerde destek bulduğu geniş bir alanda kaldığını ve bu bölgenin korunması halinde daha güçlü bir toparlanmanın zaman içinde mümkün olabileceğini gösteriyor.

Bu destek alanının korunması, daha büyük ölçekli bir toparlanma ihtimalini canlı tutabilir. Buna karşılık fiyatın bu bölgenin altına net biçimde sarkması, yapıyı zayıflatacak ve mevcut eğilimde satıcıların üstünlüğünü güçlendirecek.

Kısa vadede satıcı baskısı sürüyor

Dört saatlik grafikte ise daha kırılgan bir tablo öne çıkıyor. Analistler, Dogecoin’in haziran ayında destek olarak çalışan $0.079 ile $0.081 aralığının altına indiğini, ardından bu bölgeye doğru gelen tepkinin kalıcı olamadığını aktarıyor. Böylece eski destek bölgesi kısa vadede direnç alanına dönüşmüş oldu.

Grafikte öne çıkan temel olumsuz sinyal de bu başarısız yeniden testten kaynaklanıyor. Fiyat kırılan desteğin altında kaldığı sürece kısa vadeli yapıda kontrolün satıcılarda olduğu değerlendiriliyor. Ayrıca Dogecoin, yaklaşık $0.087 seviyesindeki hareketli ortalamanın da altında bulunuyor. Bu durum, yukarı yönlü ivmenin zayıf kaldığına işaret ediyor.

GöstergeSeviyeAnlamı
Anlık işlem bandı$0.073 ile $0.075Piyasanın mevcut sıkışma alanı
Kısa vadeli direnç$0.079 ile $0.081Aşılması halinde düşüş baskısı zayıflayabilir
Hareketli ortalama$0.087İvmenin güçlenmesi için izlenen eşik
Aşağı yönlü hedef$0.065Direnç aşılamazsa gündemde kalan seviye

Kısa vadeli görünümde $0.079 ile $0.081 bandının geri alınamaması, satıcıların kontrolünü koruduğuna işaret ediyor ve $0.065 seviyesi aşağı yönlü hedef olarak izleniyor.

Bu nedenle piyasanın odak noktası değişmiş değil. Dogecoin fiyatı yeniden $0.079 ile $0.081 bandının üzerine çıkarsa kısa vadeli olumsuz senaryo zayıflayabilir. Ancak bu bölgeden yeni bir reddedilme gelmesi durumunda, aşağı yönlü hareketin $0.065 seviyesine doğru derinleşmesi olasılığı masada kalacak.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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