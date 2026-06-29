🚨 Solana tabanlı $ANSEM, 3 günde %18.000 yükselerek $125 milyon piyasa değerine ulaştı.

Solana ekosistemindeki ANSEM adlı meme coin, kripto para piyasasında korkunun öne çıktığı bir dönemde üç gün içinde %18.000 yükselerek $125 milyon piyasa değerine kadar çıktı. Daha sonra tokenin piyasa değeri yaklaşık $117 milyon seviyesine geriledi. Aynı süreçte kripto para piyasasının genelinde zayıflık görülürken, sınırlı likiditenin küçük ölçekli varlıklara hızla yöneldiği dikkat çekti.

Piyasadaki korkuya rağmen alımlar hızlandı

Zincir üstü analist Ai Yi, son 24 saatte 12 cüzdanın ayrı ayrı $100.000’in üzerinde ANSEM alımı yaptığını açıkladı. Bu alımların toplamı $1,985 milyon oldu. Söz konusu girişler, verilerde tokenin toplam piyasa değerini $100 milyonun üzerine taşıdı.

Ai Yi’nin paylaştığı verilere göre son 24 saatte 12 farklı cüzdan, her biri $100.000’i aşan ANSEM alımı gerçekleştirdi ve toplam giriş $1,985 milyona ulaştı.

ANSEM, adını kripto para topluluğunda tanınan bir sosyal medya figürü olan Ansem’den alıyor. X platformunda @blknoiz06 hesabıyla bilinen Ansem, özellikle Solana tabanlı meme coin hareketleriyle öne çıkan bir isim olarak tanınıyor.

Tokeni oluşturan cüzdanın kazancı sınırlı kaldı

Blockchain analiz şirketi Lookonchain, tokenin çıkış noktasını yHCxHB olarak tanımlanan oluşturucu cüzdana bağladı. Bu cüzdanın ANSEM tokenini oluşturmak için toplam $6.300 harcadığı, ayrıca ilk aşamada 792,45 milyon token satın aldığı belirtildi. Ardından 650 milyon token Ansem’in cüzdanına aktarıldı.

Lookonchain, ANSEM’i oluşturan cüzdanın $120 milyonun üzerine çıkan bir token yarattığını, buna karşın kendi kazancının yaklaşık $5.500 ile sınırlı kaldığını aktardı.

Kalan 142,45 milyon token yaklaşık $11.800 karşılığında satıldı. Böylece oluşturucu cüzdanın tahmini net karı yaklaşık $5.500 oldu. Lookonchain’in 29 Haziran tarihli ayrı paylaşımına göre Ansem’in cüzdanında ise 604 milyon ANSEM bulunuyordu ve bu varlıkların değeri $71 milyonun üzerindeydi.

Erken alım yapan cüzdanlar yüksek getiri elde etti

Fiyat sıçramasının en dikkat çekici yönlerinden biri, erken pozisyon alan bazı cüzdanların ulaştığı yüksek getiri oldu. Lookonchain, CxCTVj olarak tanımlanan bir adresin $2.330 değerinde alım yaptığını, toplam gerçekleşmiş ve kağıt üzerindeki kazancın $614.500’e ulaştığını açıkladı. Bu tablo yaklaşık 261 kat getiriye işaret etti. Aynı cüzdan 4,2 milyon token satarak $68.100 elde ederken, elinde 10 milyon token daha kaldı. Bu varlıkların 28 Haziran itibarıyla değeri $548.800 olarak hesaplandı.

Bir başka yatırımcı olan 2M2vLX adresi ise fiyat sıçramasından 10 gün önce 56,4 SOL karşılığında, yani yaklaşık $4.050 ödeyerek 25,99 milyon ANSEM aldı. Bu cüzdan daha sonra tüm varlığını 7.649 SOL karşılığında satarak yaklaşık $539.000 elde etti. Lookonchain bu işlemin yaklaşık 135 kat kazanç sağladığını belirtti.

Cüzdan İlk alım Son durum Getiri CxCTVj $2.330 $614.500 toplam kazanç 261x 2M2vLX 56,4 SOL, yaklaşık $4.050 7.649 SOL, yaklaşık $539.000 135x

Yoğunlaşma riski öne çıktı

ANSEM etrafındaki sermaye yapısı, fiyat hareketinin sürdürülebilirliği konusunda soru işaretleri doğurdu. AInvest analizine göre Ansem’in kişisel varlıklarının değeri olan $71 milyon, tokenin dolaşımdaki piyasa değerini aştı. Ayrıca dışarıdan gelen yeni $1,985 milyonluk giriş, tüm cüzdanlardaki toplam token değerinin yaklaşık %1,5’ine karşılık geldi.

Günün bir bölümünde günlük işlem hacmi $30 milyon olurken piyasa değeri $60 milyon seviyesinde bulundu. Bu da 24 saatlik işlem hacminin piyasa değerine oranla 0,5 seviyesine ulaştığını gösterdi. Kısa sürede görülen bu yüksek el değiştirme temposu, genelde kısa vadeli spekülatif işlemlerle ilişkilendiriliyor. Ancak kripto varlıklarda bu tür oranların, likidite, cüzdan yoğunlaşması ve emir defteri derinliğiyle birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.

ANSEM’deki sert yükseliş, kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi’nin 12 puanda bulunduğu, yani piyasada aşırı korkunun hakim olduğu bir döneme denk geldi. Bu tablo, genel piyasadan çıkan sermayenin zaman zaman tek bir yüksek riskli varlıkta toplanabildiğini bir kez daha gösterdi. Meme coinlerde fiyatlamanın, temel kullanım alanından çok piyasa ilgisi ve kısa vadeli ivmeyle şekillendiği görüldü.