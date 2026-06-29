Ethereum 1.400 ile 1.550 dolar aralığında kritik desteği test ediyor

Ethereum, son sert geri çekilmenin ardından 1.400 ile 1.550 dolar aralığındaki ana destek bölgesine yeniden yaklaştı. Analistler, bu alanın korunmasının fiyatın kalıcı bir dip oluşturup oluşturmayacağı açısından belirleyici olabileceğini değerlendiriyor. ETH, haberin hazırlandığı sırada 1.560 ile 1.580 dolar bandında işlem görüyor.

Destek bölgesi yön tayininde öne çıkıyor

Celal Küçüker’in paylaştığı haftalık grafikte Ethereum’un uzun vadeli yükselen kanalın alt bölümünde bulunduğu görülüyor. Bu görünüm, daha güçlü bir toparlanma başlamadan önce fiyatın 1.500 dolar seviyesini, ardından 1.200 dolar bölgesini yeniden test edebileceğine işaret ediyor.

Celal Küçüker’in grafik çalışması, Ethereum’da toparlanma senaryosunun korunabilmesi için 1.540 doların ilk önemli eşik olarak izlenmesi gerektiğini, bu seviyenin altında ise 1.255 dolar çevresindeki daha derin desteğin öne çıktığını gösteriyor.

Analistin yol haritasında toparlanmanın kademeli biçimde ilerleyebileceği belirtiliyor. Buna göre 2.300, 1.955, 2.900, 3.600, 2.880, 4.300 ve 5.000 dolar seviyeleri ara duraklar olarak öne çıkarken, daha geniş hedef alanı 6.000 dolar ve üzeri olarak gösteriliyor. Uzun vadeli kanalın üst bandına denk gelen 6.043 dolar seviyesi, mevcut bölgeye göre yaklaşık %293’lük potansiyel yükselişe karşılık geliyor.

Buna karşılık 1.200 doların altına yaşanacak net bir kırılma, bu yapıyı zayıflatabilir. Bu nedenle kısa vadeli fiyat hareketinden çok, alıcıların alt destek bandında ne kadar güçlü karşılık vereceği izleniyor.

Günlük grafikte birikim alanı tartışması

Cryptic Trades’in günlük grafik değerlendirmesi de benzer biçimde 1.400 ile 1.550 dolar aralığını öne çıkarıyor. Analist, bu bölgenin Nisan 2025’te görülen önceki dip yapısıyla örtüştüğünü ve fiyatın kısa vadeli desteklerin altına inse de daha geniş bir talep alanı içinde kaldığını belirtiyor. Ethereum, akıllı sözleşmeler ve merkeziyetsiz uygulamalar için kullanılan en büyük blokzincir ağlarından biri olarak biliniyor.

Cryptic Trades, son aylarda oluşan ve henüz alınmamış diplerin ardından gelen geri çekilmenin, bireysel yatırımcı satışlarına karşı daha büyük oyuncuların spot tarafta pozisyon topladığı dönemlerde görülebilen bir yapı oluşturduğunu savunuyor.

Analiste göre mevcut görünüm kısa vadede dalgalanmaya hala açık. Fiyat, destek bölgesi içinde bir süre daha aşağı yönlü hareket edebilir; ancak bu durum tek başına daha derin bir çöküş anlamına gelmiyor. Değerlendirmede 1.000 doların altına sarkmanın şu aşamada ana senaryo olarak görülmediği ifade ediliyor.

Toparlanma ihtimali destek tepkisine bağlı

Piyasada öne çıkan ortak görüş, 1.400 ile 1.550 dolar bandının Ethereum için kısa ve orta vadede en kritik alan olduğu yönünde birleşiyor. Bu bölgeden gelecek güçlü bir tepki, yeni bir toparlanma evresini destekleyebilir. Buna karşılık bandın aşağı yönlü ve belirgin biçimde kaybedilmesi, yükseliş yönlü dönüş beklentisini zayıflatacak.

Bu çerçevede yatırımcılar hem 1.540 dolar civarındaki ilk savunma hattını hem de 1.255 ile 1.200 dolar bölgesindeki daha derin desteği yakından takip ediyor. Önümüzdeki dönemde Ethereum’un yönü, bu seviyelerde oluşacak fiyat tepkisine bağlı olarak netleşebilir.