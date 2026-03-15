Bitcoin 2010’dan Bu Yana 471 Kez “Öldü” İlan Edildi, Yatırımcılar Fırsatları Kaçırdı

2010 yılından beri Bitcoin’in çok sayıda kez “başarısız” veya “sonu geldi” şeklinde nitelendirildiği günümüz kripto para piyasasına ilişkin dikkat çeken bir veri paylaşıldı. Son güncellemeyle birlikte, Bitcoin’in “öldüğü” yönünde toplamda 471 ayrı bildirim yapıldığı ve her bildirimin ardından düzenli ve eşit miktarda yatırım yapan bir yatırımcının, on beş yılı aşkın sürede fahiş bir oranda kazanç elde etmiş olacağı kayıtlara geçti.

Ölüm İlanlarının Fiyat Hareketleriyle İlişkisi

Paylaşılan grafik, her bir “ölüm ilanı”nın Bitcoin fiyatı üzerindeki döneme denk geldiğini ve piyasanın toplu endişe dönemlerinde bu açıklamaların arttığını gösteriyor. 2013–2016 yılları arasında Bitcoin’in 1.000 dolar altındaki dönemlerinde yazılan ölüm ilanları, fiyat ekseninde görünmez derecede küçük kalıyor. 2017’den başlayarak sonraki yıllarda fiyatlardaki yeni zirveler ve geri çekilmeler, bu tür ilanların tekrar ortaya çıkmasına yol açtı.

Özellikle FTX olayının da etkisiyle 2022 ayı piyasasında, 20 bin ila 30 bin dolar aralığında analistlerin ve kurumların yeni “ölüm” açıklamaları yaptığı aktarıldı. Yakın tarihte ise, Ekim 2025’te Bitcoin’in 126 bin dolarla bugüne kadarki en yüksek seviyesini gördükten ve gerilemeye başladıktan sonra, son “ölüm” ilanlarının 71 bin dolar seviyesinin etrafında yoğunlaştığı görüldü.

Verilerdeki Dikkat Çeken Desen

Grafik üzerinde dikkat çeken bir detay, her toplu “ölüm ilanı” kümesinin, ilerleyen yıllarda ya dip noktası ya da orta vadeli bir geri çekilmeye işaret etmiş olması. 2013 dönemindeki düşük fiyatlardaki ilanlar, günümüzde neredeyse istatistiksel hata payı gibi görünüyor. 2018’de yazılan ilanlar 6 bin–10 bin dolar aralığındayken, 2022’de bu ilanlar 15 bin–20 bin dolar aralığında zirveye çıkmıştı.

Bu desenin temelinde, söz konusu “ölüm ilanlarının” aslında piyasa duyarlılığını yansıtan göstergeler olması bulunuyor. Piyasa fiyatlarında uzun soluklu bir düşüş yaşandığında, birçok analist veya gözlemci bu gerilemenin kalıcı olacağına ikna oluyor ve “Bitcoin bitti” şeklinde yüksek sesle ifade ediliyor. Ancak tarihsel veriler, bu toplu karamsarlık dönemlerinin çoğu zaman önemli bir alım fırsatı sunduğunu gösteriyor.

Olumlu Yatırım Sonuçları ve Strateji Analizi

Paylaşılan verilere göre, 2010 yılından bu yana yapılan 471 ölüm ilanının her birinde, fiyat, piyasa koşulu ya da duygusal etkiler gözetmeksizin 100 dolarlık Bitcoin alımı yapan bir yatırımcının toplam yatırım miktarı 47.100 dolar olacaktı. Güçlü yükselişlerin ve çoklu döngülerin ardından bu portföyün güncel değeri, 15 Mart 2026 itibarıyla 74,8 milyon dolara ulaşacaktı.

Buradaki getiriler, mükemmel zamanlamayla açılmış işlemlerden değil, aksine en karamsar anlarda bile sistematik bir yatırım disiplininin sürdürülmesinden kaynaklanıyor. Bu strateji, teknik analiz ya da piyasa tahmini gerektirmiyor; yalnızca piyasanın neredeyse tamamen olumsuz olduğu dönemlerde satın alma iradesine dayanıyor. Her bir ölüm ilanı döneminde yapılan yatırımlar, bugüne kadar, piyasanın tersine hareket etmenin uzun vadede kârlı olabileceğini ortaya koyuyor.

Rapor, bu yöntemin geçmişte istikrarlı bir şekilde kazandırdığına dikkat çekerek, “471. ilan öncekilerden farklı sonuç verecek mi sorusu ise yalnızca gelecekte yanıt bulabilir. Mevcut veriler, daha önceki 470 bildirime bu şekilde karşılık verenlerin ulaştığı sonuçları açıkça ortaya koyuyor.” şeklinde vurgulama yapıyor.

Buna göre, Bitcoin’in her önemli düşüşünde gündeme gelen “ölüm” yorumlarının uzun vadede fiyat üzerindeki etkisi, büyük oranda geçici olmuş; tam tersi, portföyüne uzun vadeyle bakan yatırımcıların defalarca önemli kâr fırsatları yakalamasını sağlamış durumda.